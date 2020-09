Rakkautta ja anarkiaa esittää kaksi iranilaista elokuvaa, joiden ohjaajat eivät pääse ulos kotimaastaan.

Rakkautta ja anarkiaa -festivaali näyttää kaksi iranilaista elokuvaa. Aikoinaan siinä ei olisi ollut mitään kummallista, mutta nykyään se tuntuu paljolta.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana iranilaiset elokuvat ovat harvenneet kansainvälisiltä festivaaleilta.

Nousu alkoi 1980-luvun loppupuolella, kun Abbas Kiarostamin (1940–2016) elokuvat saivat kansainvälistä huomiota. Hänen vanavedessään nousi esiin muita, muun muassa Mohsen Makhmalbaf (s. 1957) ja Jafar Panahi (s. 1960).

1990-luvulla iranilaisesta elokuvasta tuli ympäri maailmaa tunnettu ilmiö.

Elokuvia nähtiin ja ihailtiin. Ne loivat muuten melko umpimieliselle islamilaiselle valtiolle kulttuurimainetta. Taustoista on vaikea saada tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti kulttuurivienti oli tarkoitus.

Vuonna 2005 Busanin festivaalilla Etelä-Koreassa Kiarostami myönsi Helsingin Sanomien haastattelussa viitteellisesti, että kotimaassa Iranissa hänenkään elokuviaan ei juuri esitetty. Kovin vapaasti hän ei rohjennut puhua.

Iranin vuoden 2009 presidentinvaali aiheutti vihreäksi liikkeeksi sanotun mielenosoitusten aallon, joka kukistettiin kovakätisesti. Samoihin aikoihin elokuvantekijöiden ilmaisua alettiin ilmeisesti rajoittaa. Ainakin iranilaiset elokuvat vähenivät kansainvälisiltä festivaaleilta.

Kiarostami teki viimeiset elokuvansa ulkomailla. Makhmalbaf on ohjannut sen jälkeen vain yhden elokuvan – Georgiassa. Hänen tyttärensä Samira Makhmalbaf ei yhtään.

Tällä hetkellä arvostetuin iranilainen ohjaaja Asghar Farhadi on tehnyt kaksi kolmesta viimeisestä elokuvastaan ulkomailla.

Kaikki eivät suinkaan ole lähteneet osittain tai kokonaan maanpakoon. Mutta helppoa Iranissa ei ole.

Jafar Panahin pidätyksiä, kotiaresteja ja ohjauskieltoja on protestoitu ympäri maailmaa ja hänen uhmakasta työskentelyään niistä huolimatta ihailtu. Elokuvat ovat päässeet maasta, ohjaaja ei.

Kattavia raportteja elokuvantekijöiden kohtelusta Iranissa ei ole. Panahi on tunnetuin tapaus, mutta muitakin tiedetään.

Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin molempien elokuvien ohjaajat ovat saaneet osansa sorrosta.

Mohammad Rasoulofin ei päässyt maaliskuussa Berliinin hakemaan kultaista karhua elokuvastaan There Is No Evil.

Rasoulof pidätettiin jo vuonna 2010 ja tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankilaan kuvaamisesta ilman lupaa. Sittemmin tuomio lievennettiin yhdeksi vuodeksi ja työkielloksi. Rasoulof on ollut vapaalla jalalla takuita vastaan ja ihme kyllä ohjannut upeita elokuvia.

Iranin yhteiskunnan korruptiota ruotivan A Man of Integrityn (2017) kanssa hän pääsi vielä matkustamaan. Tšekkiläisellä Karlovy Varyn festivaalilla häneltä kysyttiin näytöksen jälkeen, eikö elokuva aiheuta hänelle hankaluuksia. Rasoulof vastasi, että luultavasti, mutta elokuva piti tehdä.

Vielä samana vuonna Rasoulofin passi takavarikoitiin. On ihme, että hän on onnistunut tekemään komean 2,5-tuntisen elokuvan kuolemanrangaistuksesta viranomaisten valvonnasta huolimatta.

Samaa teemaa käsittelee Yalda, A Nigth For Forgiveness. Ohjaaja Massoud Bakshi ei päässyt ensi-iltaansa Sundancessa. Hän sai maanpetossyytteen jo esikoisestaan A Respectable Family (2012). Lupien saaminen Yaldaan vei vuosia, ja rahoitus piti kerätä enimmäkseen ulkomailta.

Tällä hetkellä missään muualla ei tehdä yhtä uhmakasta ja polttavaa elokuvaa kuin Iranissa. Toisinajattelijoiden elokuvat syntyvät tilanteessa, joka muistuttaa Neuvostoliittoa. Elokuva on myös Iranin ylivoimaisesti kuuluvin kulttuurinen ääni ulkomaailmaan.

Myös suomalainen Hamy Ramezan edustaa tavallaan iranilaista elokuvaa diasporassa. Hänen turvapaikkapäätöstä odottavasta perheestä kertova Ensilumi saa ensi-iltansa festivaalilla ja tulee teattereihin 16. lokakuuta.