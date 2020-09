Netflixin ohjelmistoonsa hankkima palkittu ranskalaiselokuva yhdistää elämänmakuista nykylapsuuden kuvausta, lasten seksualisoinnin kritiikkiä ja lasten seksualisointia.

Söpöläiset ★★★

Mignonnes, Ranska 2020

Netflix (K13)

Kansallisteatterin tuore kohu osoitti, että myös Suomeen on juurtumassa lähestymistapa, jossa moni lukitsee pikavauhtia kantansa oman viiteryhmänsä mukaisesti.

Samantapaiseksi refleksin­omaisten rintamalinjojen ve­täjäksi on osoittautunut ranskalaiselokuva Söpöläiset. Maïmouna Doucourén esikoiselokuva palkittiin Sundance-festivaalilla, minkä jälkeen draaman hankki ohjelmistoonsa Netflix.

Kun Netflixin ensimmäinen mainosjuliste esitti elokuvan alakouluikäiset tytöt provosoivan seksuaalisissa asennoissa, elokuva sai Yhdysvalloissa vastaansa raivoisan uskovais-poliittisen kampanjan. Kohu jatkuu yhä.

Mutta mutta: elokuvaan verrattuna alkuperäisjuliste on oikeastaan kesy. Ammattimaisen sliipattuine esiintymisasuineen ja -meikkeineen se kyllä antaa elämänmakuisesta elokuvasta väärän kuvan.

Kuten käsikirjoittaja-ohjaaja Doucouré itsekin, 11-vuotias päähenkilö Amy (erinomainen Fathia Youssouf), on ranskansenegalilainen. Amy saa tietää, että hänen isänsä on palaamassa pitkältä Senegalin-matkalta toisen vaimon kanssa. Äiti (Maïmouna Gueye) on murheen murtama.

Kyseinen väkevä tarinajuonne on tosipohjainen: Ranskassa moniavioisuus on laitonta, mutta silti arkea arviolta 15 000:ssa muslimiperheessä.

Uskonto ei innosta Amya, toisin kuin samassa kerrostalossa asuvan Angelican (Médina El Aidi-Azouni) ja hänen kavereidensa tanssiryhmä Söpöläiset. Amy haluaisi mukaan. Mallit tansseille tytöt hakevat netistä. Aikuisten nytkytysliikkeitä treenatessa heillä on hersyvän hauskaa.

Tähän asti kaikki hyvin. Elokuva rullaa mukavasti ja kritiikki suuntautuu esineellistävään seksikuvastoon, jota lapset toistavat.

Sitten tullaan kohtaukseen, jossa tytöt asettavat kännykkäkameran paikoilleen ja tanssivat portailla. Kamera kuitenkin liikkuu. Lähikuviin se poimii toistuvasti haarovälit.

Tämä on tyylirikko ja ajatuksellinen epäloogisuus. Kuvakulmat eivät ole ”roolihenkilön harkitsemattomia valintoja”, vaan puhtaasti kameramiehen ja ohjaajan päätöksiä. Sama toistuu myöhemmin.

Nähdäkseni vaihtoehtoja on kaksi. Joko on haettu kohua tai ei ole hallittu kokonaisuutta. Kallistuisin jälkimmäiseen, sillä Doucouré antaa The Washington Postiin kirjoittamassaan tekstissä elokuvansa loppuvaiheista loogisemman kuvan kuin miltä ne katsoessa näyttävät.

Siis: paljon hyvää, jopa erittäin hyvää, mutta myös ohjaajan tavoitteiden vastaisia mokia. Elokuva, jonka puolella on mahdotonta seistä sataprosenttisesti, samoin kuin sitä on mahdotonta vastustaa sataprosenttisesti.