Dingo soi. Kertosäkeen tullen Benjamin Peltonen ei enää voi olla hymyilemättä.

”Olen luoksesi eksynyt kulkukissa / näin kuvasi Facebookissa”, Neumann mankuu vuonna 2012 julkaistussa kappaleessa.

”Mä ajattelinkin, että voiko tää olla Dingo”, Peltonen sanoo.

”Mä rakastan sitä, kun tulee lyriikkaa että vähän naurahtaa tiäksä. Tämä oli musta yllättävän tykki.”

Peltosella, artistinimeltään pelkkä Benjamin, on ehkä syitä olla Dingon kiusallisen, entisajan somemaailmasta kertovan kappaleen puolella. Onhan hänen perjantaina ilmestyvän levynsä nimi Someveteraani.

Nyt-liite teki vuonna 2013 reportaasin silloin tuoreesta Instagram-tähdestä, jota seurasi fanien lauma.­

Peltonen oli Suomen ensimmäisiä Instagram-tähtiä. Helsingin Sanomien Nyt-liite teki Benjamin-ilmiöstä jutun syyskuussa 2013. Silloin Peltosella oli hieman yli 80 000 Instagram-seuraajaa – valtava määrä sen ajan standardeilla.

Silloin Peltosella oli hybris päällä: koulussa hän oli kiusattu finninaama, netissä kuvankäsittelyohjelmalla komistettu kultapoika.

Nyt Instagram on siivottu, mutta mikä nettiin päätyy, se sinne jää. Elokuussa 2014 Peltonen poseerasi maailmanomistajan elkein kahden bikinipyllyn välissä.

”Toi oli sitä sairaalloisinta aikaa. Ei mulla ole edes koskaan ollut mitään mimmifrendiä. En mä oo toi tyyppi, joka on biitsillä mimmien kanssa ja rahaa lentää”, Peltonen sanoo.

”Parasta oli, ettei se ollut mun idea, vaan mun sen aikaisen managerin. Se otettiin yhdellä uimarannalla ja fotaroitiin vesi siniseksi, että näyttäisi Ibizalta.”

Nuoret muusikkotähdet Elias Kaskinen, Ida Paul ja Benjamin Peltonen osallistuivat Warnerin kesäjuhlille vuonna 2016.­

Helsingin Sanomien ison jutun lopussa Peltonen mainitsi, että hän haluaisi ehkä olla malli, näyttelijä tai laulaja. Heti sen jälkeen lukuisat levy-yhtiöt halusivat tavata hänet.

Sopimuksen hän teki Warnerin kanssa. Se oli ainut suuri yhtiö, joka ei ollut häneen yhteydessä jutun jälkeen.

”Jopa silloin tajusi, että moni olisi halunnut tehdä mun kanssa yhden Instagram-biisin ja se olisi sitten ollut siinä”, Peltonen sanoo.

Benjaminin ensimmäiset, englanninkieliset kappaleet veivät hänet Espanjaan, jossa levy-yhtiö oli juuri etsinyt vaaleaa, pohjoismaalaista nuorta miestähteä.

Hänen vuoden 2016 albuminsa Fingerprints nousi siellä albumilistan kolmanneksi, ja keikkoja ja teinihuumaa piisasi.

”Sain sen kaiken Justin Bieber -uran, mistä unelmoin”, Peltonen sanoo.

Uudella levyllään – kahdeksan kappaleen ja 23 minuutin kokonaisuus – hän katsoo hulluja internet-vuosia vuosia taaksepäin.

WWW, oot syypää Benjamin Peltoseen, hän laulaa. Myös biisilista kertoo paljon: WWW, TikTok, Catfish, BOOMERi…

Kappaleet ovat kreisisti efektoituja, tuntuma on sama kuin Antti Tuiskun vuoden 2015 En kommentoi -levyllä. Auto-Tunea ei voi käyttää liikaa.

Peltonen on itse kirjoittanut levyn tekstit parin muun kanssa. Ainakin levyllä lauletaan siis kieltä, jonka 23-vuotias tuntee omakseen. Se on hyvä alku.

Vuonna 2016 Benjamin Peltonen osallistui Tähdet, tähdet -viihdeohjelmaan. Mukana olivat myös Pete Parkkonen, Mikko Alatalo, Evelina, Arttu Wiskari, Johanna Försti, Eini, Essi Luttinen sekä Antti Ketonen.­

Netistä kertova laulu ”saa tekijänsä näyttämään ajastaan jäljessä olevalta vanhukselta tai laiskalta vitsailijalta”, tiivistettiin joskus musiikkimedia Nuorgamin digibiisejä listanneessa artikkelissa.

”Tekniikka tuhoaa sinut / tekniikka tuhoaa minut / tekniikka tuhoaa kaiken / ei jää kuin kyyneleet”, Tipi ja ministerit lauloi vuonna 1980 ja Maho Neitsyt kymmenen vuotta myöhemmin.

Enteellistä. Kenties siksi moni on vältellyt aihetta.

Toisaalta Gimmelin Etsit muijaa seuraavaa -klassikossa on tv-deitin kokoinen ajankuva. Jenni Vartiaisen vuoden 2010 Nettiin-laulusta tuli kostopornosta kertova klassikko ennen kuin koko sanalla oli yhtään Google-osumaa.

Peltonen sanoo, että hän haluaisi levyn olevan taidepläjäys ja kulttuurinen kapseli tietystä ajasta. Sen ei siis ole tarkoituskaan vanhentua kauniisti, koska teknologia ei tee niin.

Vähän kiusallinen levy on jo nyt. Mä oon 2000-luvun uus jesus, WWW-biisissä lauletaan.

Instafeimi ja bulifleimi on käypä loppusointu. TikTok-biisissä on tietenkin tikitystä.

”Jos se on cringe, kavahduttavan epämukava, hyvä vaan. Se cringe on siinä se kerma päällä.”

Peltosen kaltaiset hahmot ovat viime vuodet vetäneet levy-yhtiöitä puoleensa.

Yrittäjiä on ollut. Sara Forsberg pääsi Youtubesta Ellen DeGeneresin talkshow’hun ja siitä pian Saara-nimellä musiikkiuralle. Nyt edellisestä singlestä on jo kaksi vuotta.

Lisäksi Youtube-taustaa on Arttu Lindemanilla, Tuure Boeliuksella, Aleksanteri Hakaniemellä, Pinskulla ja viimeisimpänä Tumella, jonka kesällä julkaistu R-I-K-A-S (Kultachain) -single on striimannut niin hyvin, että nyt levy-yhtiöt kosiskelevat häntä kilpaa.

Roni Backin pari viikkoa sitten ilmestynyt single jäänee yksittäistempaukseksi.

Nettitähdillä on yleisö valmiina. Jos joka kymmenes Peltosen nykyisistä 288 000 Instagram-seuraajasta kuuntelee hänen uuden kappaleensa sen ilmestymispäivänä, se riittää nousuun Suomen Spotifyn top50:een.

Julkkismuusikoita on toki ollut aina: missit, juontajat, Matti Nykänen. Kuten heilläkin, myös tubettajien ja Instagram-tähtien musiikkiurat ovat olleet systemaattisen laskusuuntaisia.

Peltosen vastaava tuottaja, levy-yhtiökielellä A&R, Iivari Suosalo soitti ensin Peltosen bändissä, sittemmin he ystävystyivät ja lopulta Suosalo päätyi levy-yhtiöuralle.

Suosalo sanoo suoraan, että välillä tuntuu kuin tubettajia kiinnittämällä vain tavoiteltaisiin nopeaa rahaa.

”Ei ole varmaan sydäntä kenelläkään messissä. Kukaan ei oikein ole vastuussa. Toisaalta se on erilaista bisnestä, eikä siinä ole musta sinänsä mitään väärää.”

Hänellä on kuitenkin striimilukuja kovempi panos: ystävyys.

Benjamin Peltonen on Suomen ensimmäisiä Instagram-tähtiä.­

Sonyn A&R-päällikkö Timo Kuoppamäki kertoo, ettei yhtiö löytänyt Arttu Lindemania eikä Aleksanteri Hakaniemeä Youtubesta. He tulivat taloon musiikki edellä. Kuoppamäen mukaan valtavat seuraajamäärät eivät tarjoa kummoista vipuvartta levysopimuksesta neuvottelemiseen.

Omat kanavat ovat tietenkin plussaa, koska niissä kohdeyleisö odottaa valmiina. Mutta artistisen uran rakentamiseen sadat tuhannet Youtube-seuraajat eivät vaikuta, Kuoppamäki sanoo.

Hänestä urat näyttävät etupainoisilta siksi, että mielenkiinto on tietenkin suurimmillaan silloin, kun tunnettu henkilö tekee jotakin uutta ensimmäisen kerran.

”Huomioarvo on silloin todella iso. Sitten pelataan artistista peliä, miten se huomio saadaan pidettyä.”

Arttu Lindemanin päälle 50 miljoonasta striimistä yli viidennes on tullut hänen ensisinglestään Läikkyy, vaikka ylsivät seuraavatkin Spotifyn kärkeen.

Sitä tässä yritetään ratkoa. Keino muuttaa nettisuosio musiikkisuosioksi olisi graalin malja, jonka löytäjän huolet väistyisivät ikiajoiksi.

”Piilee one hit wonderin vaara ’tavallisenkin’ artistin lanseeraamisessa. Mutta on sekin aina parempi kuin no hit wonder.”

Yksikin hitti on parempi kuin ei yhtään.

Grafiikassa on huomioitu Benjamin Peltosen suomenkielinen tuotanto ja vain yli kolme kuukautta vanhat julkaisut, koska sitä uudemmista striimausmääristä ei ole saatavilla luotettavaa analytiikkaa.

Benjaminin suomenkielinen ura on mennyt tähän asti ihan hyvin. Juon sut pois- ja Naarmuja-kappaleet ovat striimanneet platinaa, mutta sen jälkeen luvut ovat laskeneet.

Keikkapaikat ovat vielä pieniä, pikemminkin yökerhon nurkkia maakunnissa kuin isoja klubeja. Kestävän suosion eteen pitäisi vielä tehdä raakaa jalkatyötä.

Peltonen haluaisi eroon ”Insta-Benkun” leimasta. Se on samanlainen painolasti kuin joskus oli tulla kutsutuksi Idols-Annaksi tai -Antiksi.

Hän sanoo löytäneensä musiikkipiireistä yhteisön, jota hänellä ei ollut koskaan aiemmin ollut. Jos oman uran kanssa on vaikeaa, nyt hän on ainakin opetellut kirjoittamaan biisejä. Ehkä kappaleita voisi tehdä muille.

Lukio jäi aikanaan kesken, mutta Instagram johti kuin johtikin ammatinvalintaan. Moni muukin nettitähti on päätynyt Youtubesta perinteisiin julkkistöihin: televisioon tai radioon.

Ja onhan Peltosella yhä ne 288 000 Instagram-seuraajaa. Voisihan heille tehdä mainospostauksia tuhansien eurojen kappalehintaan, palata maitojunalla sosiaaliseen mediaan, mistä tulikin.

”Ei ikinä!” Peltonen huudahtaa.

”Jos olisin halunnut, olisin voinut tehdä sen jo aiemmin. Nyt menisin mieluummin vaikka johonkin Antalyaan turistibussiin naurattamaan ihmisiä.”