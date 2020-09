Sufjan Stevens on vuosituhannen keskeisiä indiemuusikoita, jonka uutuutta on odotettu kuumeisesti jo viisi vuotta – mutta hädin tuskin se säilyttää edes muusikon oman tason

80-minuuttinen ja pitkälti elektroninen The Ascension kuulostaa mestariteoksen sijaan keskinkertaiselta yhdistelmältä Stevensin viime vuosikymmenen ilmaisua ilman riemua tai puhuttelevuutta, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Albumi, pop

Sufjan Stevens: The Ascension

Asthmatic Kitty. ★★★

Yhdysvaltalaista Sufjan Stevensiä ei ole hartaista toiveista huolimatta saatu toistaiseksi konsertoimaan Suomeen, vaikka laulaja-lauluntekijän asema yhtenä vuosituhannen keskeisistä indie- ja popmuusikoista on laajasti tunnustettu.

Ei, vaikka Stevens on kuulunut Flow-festivaalin kestotoivottuihin nimiin, ja vaikka Stevensin konsertin ulkomailla kokeneet ovat kerskuneet kilvan katarttisista kokemuksistaan.

Stevens on lukeutunut niihin popin taiteellisen laidan tulkkeihin, joiden esityksiä on voinut kuulla perinteisten keikkasalien lisäksi Lontoon Barbicanin tai Pariisin filharmoniatalon kaltaisissa taidelaitoksissa – Stevens on samoillut lajityypin mahdollisuuksien parissa hieman samoin kuin The National -yhtyeen Bryce Dessner tai säveltäjä Nico Muhly, joiden kanssa Stevens julkaisi kolme vuotta sitten aurinkokunnasta inspiroituneen Planetarium-projektilevyn.

Stevens tuli tunnetuksi 2000-luvulla Yhdysvaltojen osavaltioiden mukaan nimetyistä kahdesta albumista, joista Illinois (2005) muodostui läpimurroksi. Viime vuosikymmenellä Stevens julkaisi vain kaksi varsinaista studioalbumia, joista etenkin Carrie & Lowell (2015) lukeutuu vuosikymmenen huippuihin.

Kuvaavasti Stevensin viime vuosien näkyvimmät työt ovat olleet Call Me by Your Name -elokuvassa kuullut kaksi laulua. Erilaisia sivuprojekteja 45-vuotiaan uralle tuntuu mahtuneen riittämiin, jopa päätöiden kustannuksella.

The Ascension on Stevensin ensimmäinen studioalbumi viiteen vuoteen. Huomattavia odotuksia vasten mittava 80 minuutin albumi ei kuulosta uudelta mestariteokselta eikä edes Stevensin oman tason säilyttävältä luvulta.

Enemmän kuin harppaukselta uuteen ja odottamattomaan, jollaista Stevensiltä on lupa odottaa, The Ascension kuulostaa valitettavan tutulta yhdistelmältä muusikon viime vuosikymmenen teoksilta tuttuja sävyjä.

Selkeimmin uutuus liippaa The Age of Adz -albumin (2010) elektronisuutta, mutta pienimuotoinen avaruudellisuus ja totisuus ovat tuttuja Carrie & Lowellilta: Stevensin musiikin kohdalla on voinut puhua – Dave Lindholmia mukaillen – eräänlaisesta suuresta ja hennosta otteesta.

Tyylillinen yllätyksettömyys ja ilmaisullinen varovaisuus jättävät nyt toivomisen varaa. Mihin on unohtunut The Age of Adzilta tuttu, jopa häröilevän ilotteleva kokeiluhenki tai puhuttelevalla ja vakavamielisellä henkilökohtaisuudella valloittaneen Carrie & Lowellin mykistävän suurenmoinen kauneus?

Albumia on uumoiltu Stevensin paluuksi elektronisen popin pariin, minkä levy lunastaa. Aavoja taustoja ja tiheitä rytmejä yhdistelevä musiikki on syntynyt vähillä instrumenteilla, paljolti Prophet-syntetisoijien ja Tempest-rumpukoneen avulla. Kunnon auteurin tavoin Stevens on toteuttanut levyn pitkälti itse, kirjoittamisesta tuottamiseen ja kansitaiteeseen.

Rinnastuksia on esitetty Janet Jacksonin 1980-luvun lopun klassiseen Rhythm Nation 1814 -albumiin. Yhteys on kuultavissa etäisesti rytmeissä, vaikka musiikki jää kauas perinteisestä R&B:sta tai popista.

The Ascensionilla säksättävät konerytmit muodostavat soinnillisia tekstuureita enemmän kuin tahdittavat tempoa. Pehmeiden taustojen ja terävien rytmikudelmien yhdistelmä on unenomaisella ja minimalistisella tavalla kiehtova, mutta liikaa toistuva ja riittämätön kannattelemaan mielenkiintoa 15 kappaleen ajan.

Stevensin kuiskuttelua muistuttava kevyt laulutapa on istunut paremmin Stevensin 2000-luvun folk-henkisiin lauluihin, mutta uutuudella maneeri alkaa kuulostaa paikoin rasittavalta.

Avausraita Make Me an Offer I Cannot Refuse johdattaa vetävästi levyn elektroniseen eteerisyyteen. Lauluosuus kasvaa varovaisen hiljaisesta kuoropauhuun.

Ajasta irtautuneen tavoin kelluva Run Away with Me soi tuutulaulumaisen hempeänä, mutta kontrastia lisäävät sanoitukset elämän pelosta ja epätoivosta – synkät teemat nousevat albumilla vahvasti esiin.

Uskonnollisista sävyistä tunnetun Stevensin laulujen vähäeleisyys tuo nyt mieleen eräänlaiset synteettiset virret. Lähes kuusiminuuttinen Die Happy rakentuu laulun osalta pelkän ”I wanna die happy” -säkeen toistolle.

The Ascension viehättää hienovaraisen kiehtovana, mutta teoksesta jää uupumaan kantava johtoajatus, jollaiset tekivät Stevensin edellisistä albumeista merkkiteoksia.

Singlenä julkaistu 12-minuuttinen ja huumaavan kauniin painajaismainen America-päätösnumero jää levyn yksinäiseksi yritykseksi kunnianhimoisen majesteettisuuden tiellä.

Kriitikon valinnat: huippusävykäs Fleet Foxes ja albumia lupaava Malla

Albumi, pop/rock

Fleet Foxes: Shore

Anti-. ★★★★

Kaksi vuotta sitten Flow’ssa vieraillut seattlelaisyhtye Fleet Foxes julkisti neljännen albuminsa tiistaina syyspäiväntasauksen hetkellä. Fantastisesti soiva Shore on osoitus kompromissittomuudesta ja väkevänä pauhaavasta elinvoimasta. Fleet Foxesin kaltaiset traditioon nojaavat kitarayhtyeet tuntuvat tällä vuosikymmenellä kaukaisilta muistumilta, mutta musiikin elävöittävät, valoisat ja äärimmäisen sävykkäät harmoniat antavat aiheen puhua mestariteoksesta. Biisintekijä Robin Pecknold kertoo tavoitelleensa vapautuneisuutta ja ajattomuutta. Virtaava tulos lumoaa liki mystisiä yhteyksiä herättävällä tavalla.

Single, pop / elektroninen

Malla: Tilaa

Solina. ★★★★

Paremmin näyttelijänä tunnetun Malla Malmivaaran uusin single alkuvuodelle odotetulta esikoisalbumilta jatkaa aiempien lupausten sarjaa. Notkean pidättelevästi nostattavasta tuotannosta kuultavat tällä kertaa läpi vuosituhannen alun Jazzanovan kaltaiset uusjazz- ja klubisävyt, toisaalla reilun viikon päästä albumin julkaisevan Róisín Murphyn sofistikoitunut disco. Sabrina- ja Samaan huoneeseen -singlejen tasolle uutuus ei ensikuulemalta aivan nouse, mistä huolimatta harvinaista suomenkielistä klubipopia esittävän Mallan albumi herättää ennakolta huomattavan kutkuttavaa odotusta.

Albumi, R&B

Alicia Keys: Alicia

RCA. ★★★

Amerikan viihde-eliittiin lukeutuva Alicia Keys ei ole onnistunut tekemään musiikistaan tarpeellista vuosituhannen alun jälkeen. Soinnillisen pätevyyden ja taiteellisen kunnianhimon puutteen ristiriita leimaa myös tähden seitsemättä albumia. Viimeistellyn sulavasti soivaa musiikkia voi kuvailla keskitien matinea-R&B:ksi, josta uupuu pyrkimys kaikenlaiseen rohkeaan saati ravistelevaan – mikäli asettumista tyylilliseen keskiöön ja ajattomuuteen ei laske sellaiseksi. Albumin vierailijoiden ja yhteistyökumppanien lista on kuin Grammy-gaalan jatkoilta – Khalidista Ed Sheeraniin, Miguelista Samphaan.

Albumi, elektroninen

Maria Minerva: Soft Power

100% Silk. ★★★

Los Angelesissa asuva tallinnalainen Maria Juur eli Maria Miverva on palannut kuuden vuoden albumijulkaisutauolta. Vetoavasti sykkivä Soft Power tuo hieman mieleen Chromaticsin pehmeän ja kuulaan melankoliadiskopopin, tosin kuin kiidätettynä rikkaiden tekstuurien ja tiukemmin sykkivän klubimusiikin maailmaan. Hyräilymäisen laulun personoima unelmoiva popsävy on tuttu Juurin uran alkupään lo-fi-henkisistä hypnagogiatuotoksista. Tulos on linjassa ja tunnistettava, mutta silotellumman tyylin myötä olennaista ja omaleimaista viehättävyyttä on kadonnut virolaismuusikon ilmaisusta.