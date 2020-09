Damien Chazellen vaikuttava draama opettajan ja opiskelijan kohtaamisesta toimii kuin psykologinen jännäri.

Whiplash huipentuu rumpusooloon, jonka musiikillisesta laadusta on kiistelty. Useimpiin se tekee vaikutuksen ja ainakin kohtaus on ohjattu, leikattu ja näytelty hienosti. Tehoa on kuin parhaiden toimintaleffojen taisteluissa.

Soolo paukutetaan Duke Ellingtonin 1930-luvun klassikkobiisiin Caravan, mutta elokuvan nimi Whiplash viittaa Don Ellisin vuonna 1973 levyttämään kappaleeseen, jota siinä myös harjoitellaan ankarasti.

Nimi tarkoittaa myös ruoskan sivallusta, mikä kuvastaa sepitteellisen Shafferin konservato­rion opettajan Terence Fletcherin (J. K. Simmons) otteiden henkeä. Piiskuriopettajan silmätikuksi joutuu Andrew Neiman (Miles Teller), joka aloittelee opintojaan elokuvan alussa.

Whiplashin rinnalla Alan Parkerin vanha kunnon Fame (1980) vaikuttaa lastentarhalta. Andrew saa vuodattaa Fletcherin opissa verta, hikeä ja kyyneleitä. Toki tässä suoritetaan jo jatko-opintoja toisin kuin Famen taidelukiolaiset.

Hirviömäiseen Fletcheriin on kiinnitetty paljon huomiota ja Simmons sai roolista kasapäin palkintoja. Mutta Andrew on ristiriitoineen mielenkiintoisempi hahmo. Hänen näkökulmastaan tarina myös kerrotaan.

Andrew kärsii huonosta itsetunnosta, jota paikkaa jazziin kohdistuvalla kiihkeällä kunnianhimolla ja satunnaisella ylimielisyydellä. Hän keskittyy harjoittelemaan rummuttamista niin, että unohtuu opetella elämään.

Se tekee Andrewsta otollisen uhrin alistavalle opettajalle. Luonnetutkielma tarjoaa kiinnostavan kaikupohjan draamalle, joka toimii kuin psykologinen jännäri.

Siinä pohditaan myös taiteen opettamista. Fletcher haluaa puristaa kovilla otteilla lupaavasta oppilaasta viimeisenkin luovuuden pisaran, koska uskoo, että paine toimii paremmin kuin lahjakkuuden lempeä tukeminen.

Ohjaaja Damien Chazelle tekee Fletcheristä vaikuttavan raakalaisen, mutta toisaalta loppuratkaisu tuntuisi tukevan arveluttavia opetustapoja. Nöyryytys näyttäisi kasvattavan Andrew’n päättäväisyyttä ja kykyjä.

Chazelle käytti käsikirjoituksessa nuoruuden muistojaan rumpalina jazz-bändissä, mutta kärjisti kokemuksensa äärimmilleen. Whiplashista tuli yksi viime vuosikymmenen kiinnostavimmista amerikkalaisista läpimurroista.

Seuraavaksi Chazelle teki musikaalin La La Land (2016), josta haaveili jo ennen Whiplashia. Ne ovat monella tapaa toistensa vastinpareja. Whiplash sijoittuu New Yorkin hämärille kaduille, La La Land taas aurinkoiseen Los Angelesiin.

Ensimmäinen on pakattu kylmään teräskuoreen, toinen päällystetty sokerihuurteella, mutta molemmilla on sama teema, luovuuden ehdot ja taiteellisen kunnianhimon hinta.