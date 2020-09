AdeY valokuvaa alastomuutta normalisoidakseen sitä.

Valokuvataide

AdeY: The Censored Exhibition 11.10. saakka Suomen valokuvataiteen museossa (Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20.

Alastomat kehot painautuvat toisiinsa, käpertyvät sylikkäin ja poseeraavat leikkisissä asennoissa. Ruotsalaisbrittiläinen taiteilija AdeY valokuvaa kohteensa paljaassa päivänvalossa. Alastomuutta ja rakkauden eri muotoja käsittelevät teokset ovat kaunista katseltavaa. Silti ne ovat Instagramille liikaa.

Nykytaiteesta, performanssista ja tanssin ilmaisukeinoista vaikutteita hakeva AdeY julkaisee taidettaan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa. Aika ajoin Instagram kuitenkin sensuroi valokuvia alastomuuden kieltävien yhteisösääntöjen perusteella.

Suomalaiseen saunakulttuuriin tottuneelle on itsestään selvää, että kaikki alastomuus ei ole erotisoitunutta. Internetin ylikansallisessa kulttuuripiirissä viattomankin oloiset alastonpotretit voivat kuitenkin olla ylikriittisen tulkinnan kohde.

AdeY: Reversal, 2018.­

AdeY:n valokuvat Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa ovat esimerkkejä Instagramista sensuroiduista kuvista. Samalla ne paljastavat kulttuurisen sokeuden: alastonta kehoa ylierotisoidaan, vaikka konteksti tarjoaisi muitakin tulkinnan mahdollisuuksia.

AdeY rakentaa valokuviensa asetelmat varta vasten yhteistyössä ammattitanssijoiden kanssa. Tanssijat ovat tottuneet työskentelemään alastomuuden kanssa ja esiintyvät kuvissa luontevasti.

AdeY: Are You Sure?, 2015.­

Valokuvissa käännetään pehmeän lempeästi rakkauden normeja ympäri. Raskaana oleva nainen näyttää yhtyvän mieheen valokuvassa Reversal (2018). Nuorukaisella on I’m Not Gay t-paita yllään teoksessa Are You Sure? (2015).

Instagramin yhteisösääntöjen mukaan alastomuus voi olla sallittua taiteen kontekstissa, esimerkiksi maalausten ja veistosten kohdalla. Nykytaiteen moninaisia muotoja alusta ei kuitenkaan vaikuta tunnistavan.

Palvelun yksioikoinen tapa tulkita visuaalista kulttuuria onkin herkullinen nykytaideprojekteille, jotka pyrkivät herättelemään tietoisuutta erilaisista katsomisen tavoista.