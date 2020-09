Pekka Kuusiston kokoama Vesper-konserttiohjelma loi uskoa keidashetkien valoon.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa, johtajana Pekka Kuusisto. Elina Vähälä, viulu, Esete Sutinen, tanssi. – Mazzoli, Thorvaldsdottir, Mozart, Veress, Lindberg.

Ihmiset on ripoteltu Musiikkitalon suuren salin hämärään. Pekka Kuusisto ja tanssija Esete Sutinen saapuvat lavalle paljain jaloin. Sonya Lindforsin koreografiassa Sutinen ottaa ensin tilan haltuun, raskasta kantamusta päänsä päällä kantaen. Säveltäjä Missy Mazzolin (s. 1980) Vespers for violin alkaa; elektroninen ääniraita, kertautuva viulu, ja hetkessä aavikon tuuli asettuu vastustamaan vaeltajaa. Tanssija pääsee lopulta perille, vaikka Kuusisto tämän yrittää viulullaan estää.

Koskettavan miniatyyrin jälkeen tipahdetaan suoraan 1990-luvulle, jolloin säveltäjät kokeilivat kaikenlaisia huiluääniä ja pianon kielten raapimisia. Islantilainen Anna Thorvaldsdottir (s. 1977) tarjosi ihanan nostalgiatripin Hrim (huurre) -teoksellaan (2010).

Samaan perusturvakaipuuseen vastasi myös W. A. Mozartin D-duuri-Divertimento. Pekka Kuusisto asettui konserttimestarin viereen ja houkutteli kevyen jousiorkesterin yhteiseen ilotteluun. Hyvää yhteispeliä seuratessa pääsee tavallaan osallistujaksi itsekin.

Kepeys sai peilin Sándor Veressin Neljästä transsilvanialaisesta tanssista jousiorkesterille: alueen musiikkiperinne virtasi 1940-luvun suodattamana kuin omat vastaavamme mustavalkoisessa Suomi-filmissä. Veri kuohuu, ratsut kiitävät aroilla ja vuoristossa. Ugrós, ”hyppelyä”, piti hauskalla rytmiikallaan otteessaan. Intohimoinen tulkinta hurmasi.

Kuusiston upeasti kokoaman iltahetken, Vesperin, loppurukoukseksi oli säästetty Magnus Lindbergin ensimmäinen viulukonsertto (2006) ja Elina Vähälä. Niin tiukkaa on korkealla pysymisen vaatimus, niin vähän helpotusta solistille tai orkesterille. Tyhjä talo kasvaa ääntä täyteen, painavaa pinnettä on enemmän kuin armoa – vaikka konsertossa on myös harmoniset ja pintaa viiltävästi leikkaavat lumohetkensä. Teoksen sisäinen struktuuri pitää, samoin Vähälän hurja taito ja musisoinnin ilo.

Konserton yleissävy saa pohtimaan, minkälaista musiikkia koronapandemia synnyttää. Ehkä lisää jotain tällaista, missä koko ajan ollaan sisäisesti vähän tiukassa kierteessä, mutta kuitenkin keidashetkien valoon uskoen.