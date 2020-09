Teatteri Jurkan Aleksis Kivi -sovituksessa korostuu sodan mielettömyys.

Olviretki.Nyt Teatteri Jurkassa. Alkuperäisteksti Aleksis Kivi, dramaturgia Hanno Eskola ja työryhmä, lavastus Markku Mäkiranta, äänisuunnittelu Seppo Halttunen ja Saku Kaukiainen, valosuunnittelu Saku Kaukiainen ja Markku Mäkiranta, laulujen sanat Aleksis Kivi, sävellys Seppo Halttunen ja Iida Halttunen, ohjaus Hanno Eskola. Rooleissa Matti Ristinen ja Seppo Halttunen. ★★★

Aleksis Kivi sai innoituksen ”näytelmälliseen osotelmaansa” Olviretki Schleusingenissa (1866) Helsingfors Tidningar -lehden uutisesta 16. heinäkuuta 1866.

Uutinen kertoi Preussin ja Itävallan sodasta ja sen mukaan 8 000 miehen vahvuinen baijerilaisjoukko joi sotaretkellä tolkuttoman määrän olutta ollen ”aamusta iltaan humalan humussa”. Näytelmä ilmestyi vasta 1916 Kiven kootuissa teoksissa, yli 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Hanno Eskola ja työryhmä on sovittanut Teatteri Jurkkaan näppärästi näytelmän runsaan parinkymmenen hahmon galleriasta kahden miehen version, jossa humalanhoureista päänsisäistä sotaa käyvät Olviretken pahimmat juopot, sotilaat Maks ja Fuchs, rooleissa varmat Matti Ristinen ja Seppo Halttunen. Deliriuminsa kourissa taistelevat sotilaat eivät ole nähneet selvää päivää kolmeen kuukauteen, ja oluttuopista marssii heitä vastaan pienten miesten armeija.

Varsinaista nykypäivään sovittamista näytelmä ei vihjailevasta nimestään huolimatta ole käynyt läpi, ja teksti on ehtaa Kiven kaunista ja näyttämöllä sujuvasti soljuvaa kieltä sekä lauluja.

Näytelmän rakenne on järjestetty uuteen uskoon, sitä on lyhennetty ja hahmojen repliikkejä on yhdistelty.

Samaan tapaan Eskola ohjasi viisi vuotta sitten Ibsenin Peer Gyntin kahdelle näyttelijälle Tampereen Teatteri Telakalla.

Hieman jähmeän ja staattisen alun jälkeen Ristinen ja Halttunen pääsevät hurjaan lentoon ilmentäen hahmojen olvinhimoon verhottua kuolemanpelkoa vahvalla fyysisellä näyttelijäntyöllä.

Esitys hyödyntää myös esineteatteria tuoden tarinaan nuken muodossa mukaan sen toisen päänaishahmon, Mariaanan.

Vaikutelma on tummaan taittuva, mitään sotilasfarssia ei Jurkassa tekstistä tehdä. Sodan mielettömyys, epämääräisyys ja nationalismin kasvava uhka kaikuvat sekaisin olevien miesten kohelluksesta, jossa ei aina muisteta missä ollaan, vielä elossa vai jo kenties kuolleena sotatantereella.