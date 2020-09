Tämän hetken puhutuin komediasarja on American Pie -näyttelijän ja hänen poikansa luomus, joka on jäänyt monille suomalaisille täysin tuntemattomaksi – Tällainen on ylistetty Schitt’s Creek

Schitt’s Creek on juuri nyt maailman paras komediasarja, jos uskoo Emmy-gaalan tuomaristoa. Mistä kanadalaissarja oikein kertoo?

Viime sunnuntaina järjestetyssä Emmy-gaalassa parhaiten menestyi tv-sarja, josta suuri osa suomalaisista ei ole todennäköisesti koskaan kuullutkaan.

Emmy-gaala on tv-alan vuoden merkittävin amerikkalainen palkintogaala. Peräti seitsemän palkintoa varsinaisessa pääseremoniassa ja lisäksi kaksi Creative Arts Emmy -palkintoa voitti kanadalainen komediasarja Schitt’s Creek.

Suomessa ohjelmaa ei ole pystynyt katsomaan ennen tätä syksyä, jolloin C More toi kaikki ohjelman kuusi tuotantokautta katsottavaksi palveluunsa.

Schitt’s Creek on Emmy-gaalan tuomariston mielestä kiistatta tämän hetken paras komediasarja.

Se voitti Emmy-gaalassa kaikki palkinnot, jotka komediasarja voi voittaa. Isoin kunnianosoitus oli toki se, että ohjelma palkittiin parhaana komediasarjana (muita ehdokkaita olivat muun muassa HBO:n hittisarja Curb Your Enthusiasm, Netflixin Dead to Me ja The Kominsky Method sekä Amazon Primen The Marvelous Mrs. Maisel).

Pääpalkinnon lisäksi sarja palkittiin parhaasta miespääosasta komediasarjassa (Eugene Levy), parhaasta naispääosasta komediasarjassa (Catherine O’Hara), parhaasta miessivuosasta komediasarjassa (Dan Levy), parhaasta naissivuosasta komediasarjassa (Annie Murphy), parhaasta ohjauksesta komediasarjassa (Andrew Cividino ja Dan Levy) sekä parhaasta käsikirjoituksesta komediasarjassa (Dan Levy).

Yksikään komediasarja ei ole Emmy-gaalan 72-vuotisessa historiassa voittanut yhden vuoden aikana yhtä montaa palkintoa.

Tämä on erityisen hurja suoritus siksi, että aikaisempina vuosina Schitt’s Creek ei ole voittanut Emmy-gaalassa mitään. Ensimmäisen neljän vuoden aikana se ei ollut edes ehdolla. Viime vuonna se hävisi kamppailussa Phoebe Waller-Bridgen ylistetylle Fleabag-sarjalle.

Samoin kuin viime vuonna komediasarjojen kategoriassa juhlinut Fleabag, myös Schitt’s Creek lopettaa huipulla. Sarjan tekijät ovat ilmoittaneet, että tänä vuonna ilmestynyt tuotantokausi jäi sarjan viimeiseksi.

Schitt’s Creek oli ensimmäisen kerran ehdolla Emmy-gaalassa viime vuonna. Kuva vuodelta 2019. Tämän vuoden Emmy-gaala järjestettiin etänä.­

Schitt’s Creekin menestystarina voisi olla lähes tulkoon itsessään tv-sarjan aihe.

Kun Kanadan MTV-kanavan juontajana tunnettu Dan Levy alkoi ideoida yhdessä isänsä, erityisesti American Pie -elokuvissa nähdystä isän roolistaan muistetun Eugene Levyn kanssa uutta komediasarjaa, HBO:n ja Showtimen kaltaiset isot kanavat kieltäytyivät siitä. Sarjan kotimaassa Kanadassa siihen tarttui julkisrahoitteinen CBC. Yhdysvalloissa se päätyi pienelle Pop TV -kanavalle.

Sarjan päänaisosaa näyttelevä, pitkän uran tehnyt kanadalaisnäyttelijä Catherine O’Hara ei ollut aluksi kiinnostunut sarjasta, vaan kieltäytyi hänelle tarjotusta roolista.

Kun sarjan ensimmäinen kausi alkoi vuonna 2015, se ei noussut suursuosikiksi, vaan pysyi ensimmäisten kausien ajan enemmänkin pienen piirin tiedossa olevana juttuna.

Ratkaiseva käänne Schitt’s Creekin kansainvälisessä huomiossa tapahtui, kun Netflix kiinnostui sarjasta ja hankki sen esitysoikeudet useisiin maihin. Kun sarja alkoi näkyä Netflixissä, se tavoitti Kanadan ulkopuolella huomattavasti laajemman yleisön kuin aiemmin. Komediasarja kasvatti suosiotaan, ja moni alkoi pitää ohjelmaa jopa Netflixin omana tuotantona, mitä se ei missään vaiheessa ollut.

Netflixiä on pidetty merkittävimpänä vaikuttimena myös siihen, että sarja huomioitiin Emmy-gaalassa. Kun Schitt’s Creekiä esitettiin Yhdysvalloissa vain Pop TV -kanavalla, se ei saanut yhtään ehdokkuutta tv-alan palkintotapahtumassa. Muutos alkoi Netflixille pääsemisen jälkeen.

Sama on aikaisemmin tapahtunut muun muassa nykyisin yhtenä 2000-luvun parhaana draamasarjana pidetylle Breaking Badille, joka alkoi voittaa Emmy-gaalassa palkintoja vasta, kun Netflix alkoi esittää sitä.

Kaikissa maissa Schitt’s Creek ei tosin edelleenkään kuulu Netflixin valikoimaan. Yksi tällaisista maista on Suomi.

Sarjan lähestyttävyyttä ei varsinaisesti lisännyt sen nimi. Schitt’s Creek on varsin laiskalta tuntuva sanaleikki, koska lausuttuna se kuulostaa samalta kuin ”shit’s creek”. Englanniksi sanonta ”up shit’s creek” tarkoittaa karkeasti suomennettuna, että joku on todella kurjassa tilanteessa.

Kirosanalta tarkoituksellisesti kuulostavan sanan käyttäminen sarjan nimessä vaati vankat perustelut ennen kuin kanadalaiskanava CBC hyväksyi sarjan nimen. Eugene Levy on kertonut sarjan alkamisen aikaan Toronto Star -lehden haastattelussa, että he etsivät puhelinluetteloista nimen ”Schitt” todistaakseen, että se on oikea nimi.

”Kysyimme, että jos tekisitte uutislähetyksen, jossa mainittaisiin nimi Schitt, ettekö käyttäisi sitä? He vastasivat, että ’Kyllä, käyttäisimme nimeä’. Niinpä nimesimme ohjelmamme Schitt’s Creekiksi”, Levy kertoi keskustelusta CBC:n johdon kanssa.

Monenlaisista vaikeuksista huolimatta Schitt’s Creek onnistui lopulta voittamaan suuren yleisön puolelleen, ja Dan Levy on kertonut The Guardianin haastattelussa uskovansa, että juuri altavastaaja-asetelmalla on ollut iso vaikutus tähän.

”Ihmisistä todella tuntui siltä, että he olivat löytäneet tämän ohjelman. He halusivat houkutella kaverinsa ja perheensä katsomaan tätä.”

Mistä Schitt’s Creek siis kertoo?

Ensin on pakko antaa varoitus: Suurin osa kriitikoista on sitä mieltä, että sarjan idean lyhyessä selittämisessä on sama ongelma kuin sen nimessä: se antaa siitä liian yksipuolisen kuvan. Oleellista Schitt’s Creekissä on nimenomaan se, miten sarja vuosien aikana kehittyy yksinkertaiselta tai hieman halvalta tuntuvasta ideasta moniulotteiseksi ja jopa koskettavaksi komediasarjaksi.

Lyhyesti selitettynä Schitt’s Creekin idea on se, että sarjan ensimmäisessä kohtauksessa rikas Rosen perhe menettää käytännössä koko omaisuutensa.

Omaisuuden menettämisen syihin ei keskitytä avausjaksossa, vaan tilanteessa edetään heti siihen, että yksi harvoista asioista, jonka Rosen perhe saa pitää hyvänään, on Schitt’s Creek -niminen kaupunki. Perheen isä Johnny (Eugene Levy) on aikoinaan ostanut hassunnimisen kaupungin syntymäpäivälahjaksi pojalleen Davidille (Dan Levy).

Koska Rosen perheellä ei ole muuta mahdollisuutta, he joutuvat muuttamaan suomalaisittain sanottuna Jumalan selän taakse Schitt’s Creekin kaupunkiin, joka on ensinäkemän perusteella kaikkia stereotypioita vastaava kuollut pikkukylä. Tämä on tietenkin järkytys Johnnylle, hänen vaimolleen Moiralle (Catherine O’Hara) ja heidän lapsilleen Davidille ja Alexikselle (Annie Murphy). Perhe on tottunut hulppeaan elämäntyyliin, ja nyt he joutuvat asettumaan surkean kaupungin ankeaan motelliin, jonka katosta vuotaa liejua.

Lähtökohdaltaan sarja voisi tarjota mahdollisuuden todella tympeään ”komediaan”, jossa vitsaillaan stereotyyppisten typerien maalaisten kustannuksella. Hieman sellaisen mielikuvan saakin sarjan ensimmäisestä jaksosta, jossa Roset tutustuvat ensimmäisenä kaupungin pormestariin, möhömahaiseen Roland Schittiin (Chris Elliot). Pormestari on ensiesiintymisensä perusteella typerän maalaisjuntin perikuva.

Eugene Levy ja hänen poikansa Dan Levy näyttelevät sarjan tärkeimpiä mieshahmoja. He ovat myös luoneet sarjan.­

Katsoin Emmy-gaalan jälkeen pari jaksoa Schitt’s Creekin ensimmäisestä kaudesta, koska ohjelma oli myös minulle entuudestaan tuntematon. Suomessa ei ole ennen tätä syksyä oikeastaan edes törmännyt keskusteluun sarjasta.

Toivoa sopii, että mahdollisimman moni löytää sarjan C Moresta, koska jo parin ensimmäisen jakson perusteella Schitt’s Creek vaikuttaa erittäin lupaavalta komediasarjalta.

Sen ensimmäisiä jaksoja vaivaavat toki samat ongelmat, jotka ovat varsin yleisiä kaikissa sitcom-sarjoissa. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että sitcom ei ole parhaimmillaan ensimmäisien jaksojensa tai edes ensimmäisen kautensa aikana, koska ohjelmalla kestää oman aikansa esitellä keskeiset hahmot, niiden huvittavat piirteet ja kertoa kaikkein ilmeisimmät vitsit. Vasta sitten päästään asiaan.

Esimerkiksi kevyistä sitcom-klassikoista Frendien, How I Met Your Motherin ja Modernin perheen parhaat jaksot sijoittuvat monien fanien mielestä nimenomaan ensimmäistä kautta seuraaville kausille.

Tästä huolimatta jo ensimmäisissä jaksoissa sarjan päähahmojen, Rosen perheen nelikon, näyttelijöiden suoritukset jäävät mieleen poikkeuksellisen onnistuneina. Konkarinäyttelijät O’Hara ja Eugene Levy ovat erinomaisia, ja erityisesti O’Hara vaikuttaa kuin luodulta ahdistuneen Moiran roolissa.

Sarjasta kirjoitetuissa kehuvissa artikkeleissa korostetaan, että esittelyvaiheen jälkeen sarja onnistuu muun muassa olemaan ilahduttavan moderni siinä, miten yhden päähahmon kuuluminen seksuaalivähemmistöön ei ole asia, jota tarvitsisi alleviivata.

Mikä tärkeintä, Schitt’s Creekin huumori ei perustu typerille maalaisille naureskeluun, vaan vitsit kohdistuvat ennemminkin ylimieliseen Rosen perheeseen. Vähitellen sarja viihdyttää ennen kaikkea sillä, miten Rosen perhe löytää paikkansa kaupungista, jota eivät voi ensin sietää.

Suomalaisten näkökulmasta on ilahduttavaa, että Schitt’s Creek on tullut täällä katsottavaksi vasta nyt, koska lisää ei ole luvassa palkitun kuudennen kauden jälkeen.

Kysyntää olisi ollut enemmänkin, mutta sarjan tekijät pitivät päänsä ja lopettivat sarjan siinä vaiheessa, kun heistä tuntui siltä, että uutta kerrottavaa ei enää ole. Se on poikkeuksellista sitcom-sarjojen tapauksessa. Usein parhaatkin komediasarjat ovat kestäneet liian pitkään, ja lopulta niiden viimeiset kaudet ovat kaikkein huonoimpia.

The Guardianin haastattelussa pääosanelikkoon kuuluva Annie Murphy kertoi, että sarjan tekijät halusivat välttää juuri tämän.

”On harvinaista, että ohjelma saa päättyä omilla ehdoillaan. Oli hienoa saada päättää sarja käsikirjoittajien omalla päätöksellä.”

Schitt’s Creekin kaikki tuotantokaudet C Morella.