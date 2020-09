Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen uusin levy on silkkaa Suomi-rockia. Yhtyeen alkuaikojen musiikissa oli myös punkin riehakkuutta.

Juliet Jonesin Sydän Tavastialla 23.9.

Oululainen Juliet Jonesin Sydän perustettiin jo 40 vuotta sitten. Vuonna 1985 se julkaisi esikoislevynsä, jolla pop-rockiin sulautui punkin rosoa ja riehakkuutta ja paikoin jopa tummia sävyjä post-punkista.

Viime helmikuussa bändi julkaisi paluulevyn liki varttivuosisadan levytystauon jälkeen. Musiikin sävy alkoi muuttua jo esikoisen jälkeen, mutta uusi Kansas on jo silkkaa Suomi-rockia, kelvollista mutta hieman tavanomaista tavaraa.

Koronan lykkäämällä levynjulkaisukeikalla Tavastialla lavalle nousi suunnilleen vanha 1980–90-lukujen kokoonpano.

Parkinsonin tautia jo pitkään sairastanut kosketinsoittaja ja biisinikkari Eero Hyyppä vain puuttui. Uuden levyn biisit ovat kitaristi Sami Pirkolan käsialaa. Hän on ollut mukana vuodesta 1987.

Keikan alkupuolella kuultiin alkuaikojen biisejä, muun muassa esikoislevyltä biisi Juliet Jones ja hitteihin kuuluva Rakkauslaulu Albania-älppäriltä (1987). Oli kilttiä ruokkia nostalgiaa, mutta bändi oli pahasti kipsissä ja biisit sujuivat jähmeästi.

Kun bändi keskittyi uuden levyn kappaleisiin, meno virkistyi huomattavasti. Ne taisivat olla tuoreessa muistissa.

Uuden levyn kappale Rolling Stones kertoo muistelemisesta, unohtamisesta ja kadonneesta nuoruudesta. Se muistutti osuvasti, että mitään bändiä ei voi vaatiakaan pysyttelemään nuorekkaana tai muuten samana vuosikymmeniä.

Loppupuolella vanhatkin biisit notkistuivat. Kantri-biisissä yleisö lauloi jo mukana. Työläiset-kappaleessa kuultiin Kari Heiskarilta kelpo bassosoolo. Ja ylimääräisissä väistämättä soitettu suurin hitti ja klassikko Helppo elämä kuulosti jo siltä kuin pitikin, railakkaalta ja uhmakkaalta.

Tavastia on tehnyt koronan asettamien vaatimusten kanssa niin hyvää työtä kuin mahdollista. Lavan edustalla on alue, jolle pääsee bailaamaan. Se on jaettu nauhoilla kaistaleisiin, joiden väliin jää turvaetäisyys ja kuhunkin välikköön päästetään vain kymmenen ihmistä.

Salin takaosasta se näytti erehdyttävästi normaalilta, varsinkin aina kun porukka innostui heilumaan. Takana taas oli korkeita pöytiä ja baarijakkaroita, joten seisovien yli näki lavalle istualtaankin kohtalaisen hyvin.

Rajoitettu meno näytti siis kannattavalta yleisölle ja bändille, mutta talolle se ei taida paljoa tuottaa. Ainakin yksi Helsingin tärkeimmistä elävän musiikin instituutioista sentään elää ja hengittää.