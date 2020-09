Benh Zeitlinin versio klassikkosadusta poikkeaa kaikista muista tulkinnoista. Pääosassa on nyt Wendy.

Fantasiaelokuva

Wendy. Ohjaus Benh Zeitlin. Päärooleissa Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin, Kevin Pugh, Shay Walker. 111 min. K12. ★★★

Satu Peter Panista, pojasta joka ei kasvanut koskaan aikuiseksi, on syöpynyt syvälle kollektiiviseen tajuntaamme. Michael Jacksonkin on omalla ikävällä panoksellaan huolehtinut siitä, että Mikä-mikä-maa eli Neverland ei ole päässyt unohtumaan.

Benh Zeitlinin, menestyneen Beasts of the Southern Wildin ohjaajan versio klassikosta ei muistuta mitään aiemmista, eikä myöskään alkuperäistä J. M. Barrien yli sata vuotta vanhaa kirjaa. Silti sen katsominen melkein edellyttää, että tuntee sadun ainakin pääosiltaan, vaikka Disney-versiona, jotta ymmärtää, miten erilainen se on.

Kerrataan siis ainakin päähenkilöt: Peter Pan on karannut joskus kotoaan, ja Wendy eli suomalaisittain Leena on hänen ystävänsä ja ihastuksensa. Wendyllä on kaksi veljeä, ja Peter Panin arkkivihollinen on Kapteeni Koukku. Ihana Helinä-keiju muistetaan erityisen hyvin Disney-hahmona.

Zeitlinin elokuvassa päähenkilö on nimen mukaisesti Wendy, jota esittää jännästi androgyyninen Devin France. Muissakin päärooleissa nähdään lapsia. Peteriä näyttelee hyvinkin pikkuinen Yashua Mack. Alkuperäistä tarinaa on muokattu vapaalla kädellä.

Wendy ja hänen veljensä (heitä näyttelevät oikeat veljekset Gage ja Gavin Naquin) lähtevät seikkailulle äitinsä pitämästä baarista, joka sijaitsee junaradan vieressä. Joukkio päätyy sekavien vaiheiden jälkeen tuliperäiselle saarelle. Elokuva on kuvattu Montserratin saarella Karibialla, ja näkymät ovat vaikuttavia.

Elokuvan kohderyhmästä ei saa helpolla selkoa – tai ehkei sitä edes ole. Lastenelokuvaksi (ikäraja on 12) Wendy on suorastaan epämiellyttävä, ruma ja pelottavakin, ja varsinkin elämänhalunsa menettäneet vanhukset ovat aivan kamalia. Kerronta on sekavaa. Mihin ollaan milloinkin menossa, mitä halutaan kertoa?

Kun Peter Panista on kysymys, voi toki helposti päätellä, että tarkoitus on sanoa jotakin syvällistä lapsuudesta ja vanhenemisesta, mutta aika taitavasti se on elokuvaan kätketty. Loppukuvissa päädytään näyttämään, miten sukupolvet seuraavat toisiaan ja väistämättä meidän kaikkien on myös ikäännyttävä ja saatetteva uusia lapsia maailmaan.

Wendyn epäsovinnaisuus vaikuttaa siis lattealta. Jos Zeitlinin rosoinen estetiikka, säikytys­efektit, lähikuvat ja käsivarakamera purevat, niin epäilemättä koko elokuvassa voi nähdä enemmän mieltä.