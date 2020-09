Why don’t you just die on äärimmäisen verinen ja näppärästi kirjoitettu esikoiselokuva.

Kauhukomedia

Why don’t you just die. Ohjaus. Kirill Sokolov. Pääosissa Aleksandr Kuznetsov, Vitali Hajev, Jevgenija Kregžde. 98 min. K 16. ★★★

Miltä tuntuisi katsoa kuinka vanhanaikainen putkitelevisio lyödään hidastettuna sirpaleiksi ihmisen kasvoihin, miestä porataan jalkaan ja sen jälkeen puolitoista tuntia vuodatetaan saavikaupalla verta?

Jos vastaus on että siedettävältä, tämän venäläisen esikoiselokuvan musta huumori ja näppärä käsikirjoitus todennäköisesti viihdyttävät.

Why don’t you just die, venäjäksi Papa, skhodni! eli ”kuole, isä!”, on Kirill Sokolovin esikois­elokuva. Hän on ohjannut, käsikirjoittanut ja leikannut taitavan pienen elokuvan.

Nuori nainen Olja (Jevgenija Kregžde) pyytää poikakaveriaan (Aleksandr Kuznetsov) tappamaan isänsä (Vitali Hajev), koska tämä käytti häntä hyväkseen lapsena. Vävykandidaatin ja poliisiappiukon ruokailuhetkeä kiristää nuoren miehen mukanaan tuoma vasara. Sen jälkeen alkaa myllytys, jonka tuiskeessa sohvatyynystä pelmahtaa haulikon jäljiltä seteleitä. Mysteeri on valmis.

Käsikirjoitus aukeaa taidolla eri henkilöiden näkökulmista. Jännite on psykologinen ja pienikokoinen draama rakentuu sille, mitä henkilöiden taustoista paljastuu.

Sokolov on onnistunut tekemään aika omanlaisensa elokuvan. Taustalla ei ole vain veripaltulla mässäilevää 80-luvun splatterkomediaa. Hän on katsonut tarkkaan Quentin Tarantinoa ja Guy Ritchietä. Sergio Leonen lännentunnelma välittyy muustakin kuin musiikista.

Vertailu on tietysti epäreilua. Tarantinolla on taito tehdä draamaa jossa raaka väkivalta on siedettävää, jopa oudon viihdyttävää, yhdistämällä koomisuus ja traagisuus. Juuri tässä yhdistelmässä Sokolov ajoittain kompuroi ja asetelmat osoittavat hetkittäin turhan paljon eri suuntiin. Esikoistyöksi elokuva on kuitenkin rohkea ja vakuuttava.

Tyylilajit on lainattu anglo­amerikkalaisesta elokuvasta, mutta kaikki maistuu jotenkin venäläiseltä. Se on hienoa. Elokuva on tunnelmahyökkäys eikä mikään punnittu poliittinen kritiikki, mutta sen kärki silti pistää kylkeen venäläisen nyky-yhteiskunnan rahanahnetta karhua. Toisaalta kuka tahansa voi samaistua elokuvan lauseisiin: ”Pahuus normalisoituu. Ihmiset sopeutuvat.”