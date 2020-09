Radion sinfoniaorkesterin konsertti alkoi Anna Clynen älykkään monitasoisella ja yleisöystävällisellä Sound and Fury -teoksella.

Tami Pohjolan ja Radion sinfoniaorkesterin yhteistyö oli intiimiä ja herkkäkuuloista. Kuva on vuodelta 2017.­

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 23.9. Sakari Oramo, kapellimestari, Tami Pohjola, viulu. – Clyne, Saariaho, Prokofjev.

Ylen ykkösen äänilevykonsertit tarjoavat erinomaisen väylän musiikillisen maailmankuvan laajentamiseen. Niitä kuunnellessani olen pannut merkille, että esiin on noussut nelikymppisten naisten säveltäjäsukupolvi erityisesti Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Uudet tuttavuudet kuuluvat mielestäni aikamme parhaimpiin ja jännittävimpiin nykysäveltäjiin. Youtube antaa keinon tuttavuuden syventämiseen.

40-vuotias britti Anna Clyne on yksi näistä kansainvälisesti menestyneistä nuorista säveltäjistä. On hienoa ja aiheellista, että hänen musiikkiaan kuullaan myös Suomessa.

Vuoden ikäinen Sound and Fury on kaikessa älykkäässä monitasoisuudessaan hyvin yleisöystävällinen teos, jota voi seurata kuin jännitystarinaa. Siinä on helposti tunnistettavat, romanttisesta orkesterimusiikista periytyvät ainekset ja hyvin selvät vastakohtaiset jännitteet.

Rakenteen pohjana on Haydnin kuusiosainen sinfonia nro 60. Se perustuu puolestaan buffo-henkiseen musiikkiin, jonka Haydn teki Hajamielinen-nimiseen näytelmään. Toinen referenssi on Shakespearen Macbeth-tragedia, josta kuullaan ääninauhalta lausuttuna sen kuuluisimmat silosäkeet.

Ilmankos Sound and Fury vaikutti samaan aikaan sekä hauskan vauhdikkaalta että synkän myrskyiseltä ja kuolemanläheiseltä.

Jos Haydn-muistumia oli vaikea kuulla, suomalaisen korvissa Sound and Fury soi usein yllättävän sibeliaanisesti. Alakuloiset skotlantilaiset sävelmaisemat vaikuttivat melkein kuin Sibeliuksen sinfonioiden luonnonläheisiltä melankoliavirtauksilta. Jousien kiihkeät myrskypuhurit toivat nekin mieleen Sibeliuksen sinfoniat.

Suurin yllätys oli vitsikäs Bartók-sitaatti.

Clynen teosta kuunneltaessa ei ollut kuitenkaan tarpeen tehdä samalla bongailumatkaa musiikin historiaan. Sakari Oramon ja RSO:n mukaansatempaava esitys eli tässä ja nyt ja vei virkistävään sävelseikkailuun.

Kaija Saariahon viulukonsertto Graal Théâtre on rakenteeltaan ja hengeltään Clynen postmodernin teoksen moderni vastakohta. Se synnyttää oman ainutkertaisen sointimaailmansa, eikä kuulijalla ole tarvetta ryhtyä etsimään viittauksia muuhun musiikkiin.

Tami Pohjola oli konserton alussa ja lopussa yksin upeine Guadagnini-viuluineen. Viulun ensimmäiset kaksoisotteet herättivät orkesterin eloon ja solistin ympärille kasvoi eräänlainen soiva taikametsä, jonka sävelkasvillisuuden värit vaihtelivat tiheästä läpikuultavaan ja eteerisestä tummanpuhuvaan. Solistin ja orkesterin vuorovaikutus oli hyvin intiimiä ja herkkäkuuloista.

Toisessa osassa orkesterille kasvoi ikään kuin oma tahto ja siitä tuli aggressiivinen. Tami Pohjola hyökkäili demonisen virtuoosista orkesteria vastaan ja sai kamppailussa lopulta soivan tilan haltuunsa ja ohjattavakseen.

Tami Pohjola loihti viulustaan monivivahteista sointimagiaa ja syttyi runollisen alkupuolen jälkeen salamoivaan myrskyisyyteen.

Oramo oli suvereeni maestro, vapautunut ja innostava ilmaisuvoimaisilta eleiltään. Hän tietää, miten haluaa musiikin soivan ja etenevän ja toteuttaa tahtonsa.

Konsertti päättyi Prokofjevin Haydn-henkiseen Klassiseen sinfoniaan. Se säteili hyvää tuulta, soittoiloa ja rytmien riemua ja leikitteli ironisesti wieniläisklassisen musiikin tyylillä ja tekniikoilla.