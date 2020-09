Karvahatustaan tunnettu Karpo oli näkökulmasta riippuen oikeusasiamiehen sijainen tai sosiaalipornotoimittaja.

Televisiotoimittaja Hannu Karpo on Karpo-dokumentin kuljettaja.­

Dokumentti

Karpo. Ohjaus Ari Matikainen. Pääosassa Hannu Karpo. 84 min. K7. ★★★★

Tuulisuojattu mikrofoni. Valtava karvahattu. Matala ääni, selkeä ulosanti.

Muutama avainsana riittää, ja kuva Hannu Karposta muodostuu verkkokalvolle.

Nuorelle polvelle Karpo ei välttämättä sano mitään, mutta aikalaiset nimi vie matkalle takavuosikymmenille, kun yhden televisiotoimittajan osaksi tuli toimia kansan asianajajana byrokratiaa, virkamiehiä ja huijareita vastaan.

Karpo löysi ohjelmissaan yhteiskunnasta epäkohtia. Kenen on vastuu, hän tiukkasi. Pitelemättömän populistinen tyyli jakoi ihmisiä. Koulutetulle keskiluokalle hänen journalisminsa oli paheksuttavaa sosiaalipornoa, kun taas suuri yleisö piti Karpoa sankarinaan.

Karpon televisioura oli hämmästyttävän pitkä. Hän aloitti Yleisradiossa ajankohtaisohjelmien reportterina vuonna 1963, siirtyi muutamaksi vuodeksi Seuran päätoimittajaksi 1981 ja lopulta MTV3-kanavalle, jolla pyöri hänen kuuluisin ohjelmansa Karpolla on asiaa.

Karpo on keskeinen elementti 1960- ja 70-lukujen rakennemuutoksessa, joka mylläsi uusiksi suomalaisen elintason, elämäntavan ja perinteiset arvot. Hänen ohjelmassaan pääsivät ääneen ne, joilla oli vaikeuksia pysytellä kehityksen kelkassa.

Karpo oli Urho Kekkosen kauden varaventtiili, kansanpainos oikeusasiamiehestä. Kun kansalainen koki vääryyttä, hän sai voimia jo ajatuksesta, että Karpo ottaisi hänen tapauksensa käsittelyyn.

Ja paljon Karpo saikin aikaan. Eduskunta on säätänyt useita Lex Karpoja, jotka ovat saaneet alkunsa hänen ohjelmiensa teemoista. Yksi kuuluisimpia niistä on vuonna 1981 pikavauhtia säädetty laki, jolla alkoholin välittäminen alaikäisille tehtiin rangaistavaksi.

Hannu Karpo jäi eläkkeelle 2007. Häntä on pyydetty muistelemaan elämäänsä useaan kertaan, mutta hän on suhtautunut nihkeästi tarjouksiin.

Dokumenttielokuvaan hän kuitenkin lopulta suostui, kun hänen poikansa vaimo, elokuvatuottaja Liisa Karpo antoi hänelle dokumenttiohjaaja Ari Matikaisen kirjoittaman kirjeen. Vielä ennen sen lukemista Hannu Karpo oli sanonut ei, mutta myöntyi projektiin, koska ”kirje oli helvetin hyvin kirjoitettu”.

Matikaisen kirjeestä saa moni olla kiitollinen, sillä Karpo on hyvin taustoitettu dokumentti särmikkäästä ja taatusti ainutlaatuisesta auteurista. Se sisältää Karpon elämästä paljon anekdootteja, joita useimpia ei ole aiemmin koskaan kuultu.

Rakenteellisesti Karpo on yksitotinen, jopa mielikuvitukseton. Karpo istuu auton ratissa ja kertoo työurastaan ja elämästään. Välillä nähdään näytteitä ohjelmista.

Valinta on tietysti harkittu. Karpo on dokumentin kuski, joka esittelee katsojalle sen Suomen, jonka hän on kymmeninä vuosina oppinut tuntemaan – myös ne hylätyt syrjäkylät.

Alkujaan ne olivat hänelle tuntemattomia. Karpo oli stadin kundi, joka ei ollut käynyt ”Pasilaa pohjoisempana”. Nuorena hänen ja hänen kavereidensa harrastus oli käydä asemalla mulkoilemassa uhkaavasti junan tuomia maalaisia.

Karpo avusti lehtiä jo 14-vuo­tiaana ja siirtyi television palvelukseen miltei heti äänenmurroksesta selvittyään.

Alusta lähtien hän osoitti painivansa omassa sarjassaan. Esimerkiksi päinvastoin kuin muut toimittajat, hän piti ulkomaankomennuksia rangaistuksina, kun kollegat kokivat ne kunnianosoituksena.

Eikä tämä ollut kiinni taidoista. Dokumentissa nähdään huikea näyte Pariisissa tehdystä katuhaastattelusta, jossa Karpo harppoo keskellä ruuhkaa kysymässä raitiovaunujen matkustajilta, tietävätkö he, kuka on Suomen päämies – sujuvalla ranskalla tietysti.

Dokumentista paljastuu myös kiinnostava triviatieto: Karpo ei ole koskaan pitänyt kameran edessä esiintymisestä.

Karpon kultakausi sai ilmaa siipiensä alle sitä mukaa, kun 1960-luvun lopun arvovallankumous eteni. Karpo alkoi tehdä juttuja aiheista, joihin ei oltu aiemmin tartuttu: liikenteestä ja alkoholista.

Karpo todistaa myös karusti takavuosikymmenien työoloista: mediataloissa tehtiin paljon töitä viinan voimalla. Kun hän aloitti Seuran päätoimittajana, hän sai huomata, että ”siellä oli vielä enemmän juoppoja kuin Yleisradiossa”. Tilanne muuttui vasta vuonna 1983.

”Kun aloitin maikkarilla, se oli kuin olisi tullut taivaaseen – kaikki olivat selvin päin.”

Dokumentti kulkee vakaasti eteenpäin kuin Karpon ohjastama Range Rover. Se jättää silti katsojan hämmentyneeksi. Mahtaako kaikki Karpon kertoma pitää paikkansa?

Hän kertoo tehneensä työtänsä vain palkan vuoksi, mutta silti hän piti yhteyttä moniin haastateltaviinsa vuosikausia.

Ja jos häntä ajoi eteenpäin vain raha, miksi omien lasten joululahjat usein unohtuivat?

Entä mikä on ohjelmantekijän moraalinen vastuu, jos haastateltava on avautunut kameralle enemmän kuin oli alun perin tarkoitus? Dokumentissa sivutaan tätä, mutta ei riittävästi.

Jos Karpo olisi lähtenyt politiikkaan, hän olisi päässyt niin pitkälle kuin olisi halunnut. Karpon lahjoja ovat olleet nopeat hoksottimet, valmius omaksua nopeasti tietoa ja kyky yksinkertaistaa monimutkaisia asioita.

Vastenmielisyys kaikenlaisiin kuppikuntiin piti hänet journalismin puolella ja sielläkin tiukasti omassa pilttuussaan. Tämä on ollut viime kädessä suomalaisten televisionkatsojien etu.