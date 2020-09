Espanjan HBO-alkuperäistuotanto on kiihtymään päin. Taustalla vaikuttaa Atlantin takaa löytyvä valtava espanjankielinen yleisö.

HBO:n ohjelmistossa Espanjan alkuperäistuotanto on lisääntymään päin, eikä ihme. Poten­tiaalista katsojakuntaa kun ovat 47 miljoonan espanjalaisen lisäksi Amerikkojen 420 miljoonaa espanjan puhujaa.

Maan ensimmäinen oma HBO-sarja oli komediallinen Foodie Love (2019). Sitä seurasi korona-ajan kuvaus En Casa (2020), jonka suomalainen vastine HBO:lla siis on Eristyksissä.

Sunnuntaina aletaan esittää kahdeksanosaista Patriaa, jonka draaman moottorina on Baskimaan itsenäisyyttä vaatinut terrorijärjestö ETA. 29. marraskuuta esitykseen tulee papista kertova kauhusarja 30 Coins (30 Monedas).

Selvästi edellä mainittuja enemmän televisiotarjonnan monipuolisuutta lisää HBO:n ohjelmistoon vastikään saapunut Stage 0 (Escenario 0), joka koostuu kuudesta erillisestä teatterinomaisesta esityksestä.

Sarjan ovat laittaneet alulle Irene Escolar ja Bárbara Lennie, jotka näyttelevät keskittyneesti Siskokset-nimisessä kakkososassa. Ylipitkä puolitoistatuntinen, jossa isosisko Bárbara ja pikkusisko Irene enimmäkseen riitelevät, on kuvattu teatterinäyttämöllä.

Sarjan ylivoimaiseksi kohokohdaksi nousee elokuvan tapaan lavastettu neljäs osa Kaikki maailman ajat. Pablo Messiezin näytelmän pohjalta tehdyssä esityksessä kenkäkauppias (Íñigo Rodríguez-Claro) huomaa ajan pomppivan oudosti. Kenkäliikkeeseen putkahtaa vierailulle ihmisiä kauppiaan elämän varrelta. He tietävät asioita hänen menneisyydestään ja oudosti myös tulevaisuudesta. Asia käy melko vaikeaselkoiseksi, mutta palkitsee vaivan lopussa.

Alusta loppuun hallittu on myös viides, Vania-niminen osa. Siinä Anton Tšehovin klassikkonäytelmä Vanja-eno on siirretty notkeasti nykypäivän patikkaretkelle samalla, kun roolihenkilöiden määrä on pudotettu neljään. Heitä näyttelevät sujuvasti Gonzalo Cunill, Ariadna Gil, Luis Bermejo ja Irene Escolar.

Osista kolmas, Mammona, alkaa nykypäivän teatterin keinoja hyödyntävänä monikerroksisena kertomuksena esityksestä, jota ryhdyttiin valmistelemaan syyrialaisen tarun pohjalta. Asia yksinkertaistuu ja meuhkaantuu, kun siirrytään Las Vegasiin nelinkertaistamaan 40 000 euron budjettivaroja uhkapelaamalla.

Viimeinen osa Naikkosen tuomio on ikääntyneen Troijan Helenan (Carmen Machi) ravintolamonologi, jossa hän käy inhorealistisesti läpi kohtaamiaan roistoja, joita nykyisin pidetään antiikin ajan sankareina. Elämän mullistanut rakkaus Parisiin ei aina pysy uskottavana.

Ensimmäiseksi osaksi on oudosti sijoitettu Mariachit, joka on raskasta katsottavaa ylipainottavine näyttelemisineen ja jankuttavine teksteineen.

