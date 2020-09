Aksa Korttila esiintyi teatterissa jo nelivuotiaana. Hänelle teatterin taika on edelleen tallella.

Aksa Korttilan Aune-koira, joka on rodultaan tanskalais-ruotsalainen pihakoira, oli innokkaasti mukana sekä haastattelun että kuvauksen aikana.­

Ensimmäinen rooli oli hiiren rooli. ”Olin neljä tai viisi, kun äitini laittoi mut Turun Nuoreen Teatteriin. Sinne tarvittiin joku, joka mahtuu roskikseen, piti näytellä hiirtä Pekka Töpöhännässä”, Aksa Korttila kertoo.

”Olin kuulemma aika hyper­aktiivinen, niin äiti ajatteli, että pitäisikö­hän teatteria kokeilla.”

Aksa Korttila­

Oikeastaan Korttila oli mennyttä jo ennen ensi­esiintymistä. Hän oli käynyt äidin kanssa katsomassa useasti Peter Pania Turun kaupungin­teatterissa.

”Olin täysin mesmeroi­tunut, miten voi olla mahdollista, että aikuiset ihmiset ovat siellä leikkimässä ihan tosissaan, sellaisessa maailmassa, jonka toivoisi omaan huoneeseensa. Se oli jotenkin aivan häkellyttävää, rakastuin siihen.”

Kahdeksanvuotiaana Korttila pääsi ensimmäisen kerran avustajaksi Turun kaupunginteatteriin, näkemään, miten teatterissa tehtiin töitä.

”Sekin oli kauhean kiehtovaa, se – tämä kuulostaa varmaan ihan hirveältä – että aikuiset ihmiset on töissä ja puhuu mitä sattuu. Tuijotin suu auki, kun ihmiset räjähtelivät toisilleen tai halailivat, kiroilivat. Se oli paitsi hauskaa, myös armollista. Ihmiset saivat olla ristiriitaisia ja herkkiä – ja kunnioittivat toisiaan.

Teatterin lavan takaa paljastui maailma, jossa sai olla vapaa eikä tarvinnut miettiä sovinnaisuutta. Se oli uutta Korttilalle. ”Olin kuitenkin niin perhetyttö, että edelleenkin mietin välillä sopivaisuutta, tai millainen minun ’pitäisi’ olla.”

Perhepiirissä ei ollut taiteilijoita, mutta kulttuuri oli tärkeää.

”Fammu kävi katsomassa kaiken kaupunginteatterissa. Kun olin yhdeksän tai kymmenen, hän otti minut katsomaan Frida Kahlon tarinasta tehtyä näytelmää.”

Näytelmien ensi-iltojen Ilona-tietokanta paljastaa, että Korttila on ollut kymmenvuotias. Kahlosta kertovan Sunnuntai-illan unelmia -näytelmän ensi-ilta oli helmikuussa 2001.

Tuossa esityksessä Korttilalle paljastui, että vapaus sovinnaisuudesta vallitsi teatterissa myös lavalla. ”Näin yhtäkkiä näyttämöllä naishahmoja, jotka poikkesivat omasta kasvatuksesta ja siitä mielikuvasta miten ollaan hyvä tyttö. Näyttämöllä oli nainen, joka toimi tosi epäkonservatiivisesti ja teki mitä halusi – mutta ei tyyliin joutunut kuritushuoneelle vaan menestyi vaikka käyttäytyi ’rajusti’. Sellainen oli kuitenkin vielä ysärilläkin niin poikien juttu.”

Paraikaa Aksa Korttila näyttelee katolista nunnaa vastikään ensi-iltansa saaneessa Kaikki äidistäni -näytelmässä Kansallis­teatterin suurella näyttämöllä.

Aksa Korttila näyttelee Kaikki äidistäni -elokuvassa nunna Rosaa. Annika Poijärvi (vas.) on Manuela.­

Kallion ilmaisutaidon lukion jälkeen tie vei toisella yrittämällä Teatterikouluun ja viime jouluna vakinaiseksi näyttelijäksi Kansallisteatteriin.

Vakinaistaminen tuntui ”neuroottisuuteen ja synkkyyteen” taipuvaisesta Korttilasta ihanalta. ”On mahtavaa, että saa olla osa yhteisöä, saa olla keskeneräinen ja kasvaa ja kehittyä. Pidän myös pysyvyydestä. On aina niin surullista esityksen päätyttyä sanoa moi jollekin porukalle. Nyt kun saan olla ensemblen jäsen, niin tietty osa aina säilyy.”

Säilynyt on myös teatterin taika.

”Se on edelleen se sama kuin silloin, kun olin kahdeksan ja menin ekaa kertaa ammattiteatteriin. Se on spesiaalia, jotain niin siistiä, että saa olla siellä.”

Korttila kertookin tulevansa teatterille mielellään hyvissä ajoin ennen näytöstä. ”Aistia rauhassa sitä työpaikan henkeä, jutella ihmisille, virittäytyä.”

Lavalle meno jännittää aina – ja lava on myös kuin oma maailmansa, muusta teatterista erillään. ”Olen miettinyt, miksi esiintyminen on kolahtanut niin isosti. Se on varmaan se konkreettisuus, että olet samassa tilassa ja samassa ilmassa ja elät sitä samaa hetkeä.”

Pandemia ei ole mennyt vielä mihinkään, mutta teattereihin on palattu. Läsnä ovat nyt turvallisuusohjeet, tyhjät penkit, maskit.

Sen tuntee myös näyttämöllä.

”Se massan voima, joka hengittää katsomossa, sen aistii. Yhtäkkiä siinä onkin filtteri välissä. Se ei välity samalla tavalla, se ei ole sama kuin 700 ihmistä ilman maskia.”

Yleisöä maskien takana ei voi jäädä samalla tavalla kuulostelemaan, Korttila sanoo.

Mutta kumarruksissa kaikki on kuin ennen, tai oikeastaan vielä paremmin. ”Sen etukenon ja rakkauden tuntee. Nuo ihmiset ovat halunneet tulla tänne pande­miasta huolimatta, heitä kiinnostaa. Tää on heillekin tärkeä asia.”

Aksa Korttila muutti 15-vuotiaana Helsinkiin käydäkseen Kallion ilmaisutaidon lukion.­