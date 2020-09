Yhdysvalloista synkkä merkki esittävän taiteen tulevaisuudesta: New Yorkin Metropolitan-ooppera peruu kaikki näytökset vuoden ajalta

Metropolitan on suurissa vaikeuksissa koronaviruspandemian ja #metoo-tapausten vuoksi irtisanotun kapellimestarin takia.

Metropolitan-oopperan johdon mukaan tulevan kauden peruminen oli vaikea päätös, mutta covid-tartunnan leviämisen riski on vielä liian suuri.­

Yhdysvaltojen suurin esittävän taiteen laitos New Yorkin Metropolitan-ooppera peruu kaikki sen tulevat esitykset ensi vuoden syyskuulle asti koronaviruspandemian takia. Kyseessä on vakavin kriisi oopperatalon 137-vuotisen historian aikana.

Oopperatalon tiedotteen mukaan tulevan kauden peruminen oli vaikea päätös, mutta se tehtiin terveysviranomaisten neuvoja kuunnellen: koronavirustartuntojen leviämisen riski on vielä liian suuri.

The New York Times kirjoittaa, että Metropolitan-oopperan päätös antaa osviittaa siitä, miten muutkin elävän taiteen laitokset, Broadway-teatterit, konserttikeskukset, tanssi- ja musiikkiteatterit aikovat toimia koronakriisin yhteydessä.

Met-ooppera sulki ovensa pandemian takia maaliskuussa. Sen noin 1 000 kokopäiväistä työntekijää ovat lomautettuina eivätkä ole saaneet palkkaa sitten huhtikuun.

Metropolitanin katsomoon mahtuu keralla 3 800 henkeä. Tavallisesti yhden kauden aikana on järjestetty yli 200 esitystä, joita on käynyt katsomassa lähes 800 000 ihmistä.

Yhdysvaltojen suurimman kulttuuriorganisaation talous on vaikeuksissa. Se on menettänyt pandemian takia tähän mennessä jo 150 miljoonaa dollaria (noin 129 miljoonaa euroa).

Ennen koronakriisiä Metropolitania kuritti historiallisen sotkuinen #metoo-tapaus. Oopperatalo antoi sen kuuluisalle ja pitkäaikaiselle kapellimestarille James Levinelle potkut ja joutui maksamaan tälle 3,5 miljoonaa dollaria erorahaa (noin kolme miljoonaa euroa) vuonna 2018.

Oopperan tekemän sisäisen selvityksen mukaan Levine on seksuaalisesti ahdistellut ja häirinnyt nuoria alaisiaan. Levine ei kuitenkaan suostunut lähtemään vähin äänin, vaan haastoi työnantajansa oikeuteen vaatien vähintään 5,8 miljoonan dollarin (vajaan viiden miljoonan euron) korvauksia.

Metropolitan-ooppera aikoo avata syyskauden 2021 Terence Blanchardin oopperalla Fire Shut Up My Bones. Kyseessä on ensimmäisen afrikkalaisamerikkalaisen säveltämä teos Metropolitanin historiassa.