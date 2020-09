Bassoradio lopetettiin ensin varoittamatta, uuden kanavan mainokset suututtivat suomalaisräppärit ja nyt Basso palaakin takaisin – Mistä on kyse sekavassa vyyhdissä?

Bauer Median toimitusjohtaja Sami Tenkanen vastaa HS:n kysymyksiin Bassoradion ja Suomiräpin tulevaisuudesta sähköpostilla.

Suomalaisessa radiomaailmassa on kuluneen syyskuun aikana nähty laajaa huomiota kerännyt ja erityisesti rap-musiikin faneja kuohuttanut vyyhti, jota puitiin muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylellä ja Iltalehdessä.

Sosiaalisessa mediassa tapaus on herättänyt voimakkaita reaktioita. Keskusteluun ovat osallistuneet monet suomalaiset eturivin räppärit, kuten Elastinen, Paleface, Gettomasa ja Gasellit-yhtye.

Kaikkein aktiivisimmin tapausta on seurannut musiikkilehti Rumba, jonka puolentoista viikon takaisesta uutisesta koko julkinen vyöry sai alkunsa.

Jos koko tapauksen yrittää tiivistää lyhyesti, se menisi suunnilleen näin: Bassoradio lopetettiin viime viikon maanantaina ja korvattiin Suomiräp-nimisellä kanavalla, Suomiräp-kanava suututti suomalaiset räppärit poliittisella mainonnallaan, Suomiräp-kanava ilmoitti poistavansa kyseiset mainokset ja lopuksi kanavat omistava Bauer Media ilmoitti, ettei Basso lopukaan vaan palaa toiselle taajuudelle.

Lopputulos: syyskuun lopusta lähtien Bauerilla on sekä suomiräppiin keskittyvä Suomiräp-kanava että niin ikään rap-musiikkiin keskittyvä Bassoradio. Tosin Bassoradionkin ohessa hetken aikaa tänä vuonna toimi kanava nimeltä Räp, joka soitti pelkkää kotimaista räppiä ilman juontoja.

Bauerin johto on kertonut, että kanava oli tietoisesti suunnitellut sekä aloittavansa uuden kanavan että pitävänsä vanhan samanlaisen valikoimassaan.

Jostain syystä uusi kanava haluttiin tuoda vanhan taajuudelle ja korvattu kanava siirrettiin hieman myöhemmin toisen kanavan tilalle.

Pidemmin selitettynä kokonaisuus eteni näin:

Maanantaina 14. syyskuuta Rumba julkaisi puolenpäivän aikaan uutisen. ”Bassoradio loppui ilman ennakkovaroitusta – tilalla Bauer Median uusi kanava SuomiRäp”, otsikossa kerrottiin.

Vuodesta 2004 lähtien toiminut, rytmimusiikkiin ja kaupunkikulttuuriin keskittynyt Bassoradio ei maanantaiaamuna enää kuulunut tutulla taajuudellaan, vaan sen tilalla oli Suomiräp-niminen kanava. Kanavan omistava Bauer Media oli tiedottanut samana aamuna uudesta radiokanavastaan, mutta tiedotteessa ei mainittu sanallakaan, että kanava aloittaisi Bassoradion tilalla.

Bassoradion vakiokuuntelijat olivat täysin puskista tulleesta muutoksesta lievästi sanottuna yllättyneitä. Monia yli 15-vuotisen kulttisuosikkikanavan lopettaminen otti rankasti päähän.

Jonkinlaista muutosta oli ollut helppo ennakoida keväästä lähtien. Tuolloin Bauer Media oli ostanut aikaisemmin itsenäisenä toimineen Bassoradion itselleen. Bauer on toinen suomalaisen kaupallisen radiokentän suurista toimijoista, toinen on Helsingin Sanomiakin julkaiseva Sanoma. Bauerin kanaviin kuuluvat muun muassa Radio Nova, Iskelmä, Radio City ja Suomirock.

Sami Tenkanen­

Bauerin toimitusjohtaja Sami Tenkanen uumoili keväällä HS:lle antamassaan kommentissa, että Basson ostaminen tarjoaisi ”synergiaetuja”. Kun HS viime viikon maanantaina kysyi Tenkaselta, miksi Basso oli lopetettu ilman ennakkoilmoitusta ja korvattu noin vain uudella kanavalla, Tenkanen kommentoi asiaa sähköpostilla lähettämässään vastauksessa.

”Punnitsimme eri vaihtoehtoja ja totesimme, että tässä tapauksessa tämä toimintamalli oli kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisin.”

Seuraavana päivänä Rumba julkaisi kommentin, jossa se nosti esille sen, miten uudella kanavalla rap-musiikin seassa kanavalla kuultiin perussuomalaisten vaalimainoksia. Jutussa Paleface, Gettomasa ja Gasellit-yhtye kommentoivat, että antirasistiseen perinteeseen nojaava hiphop-kulttuuri ja monikulttuurisuutta vastustavan puoleen ideologia eivät sovi samalle kanavalle.

”Meidän kulttuurin pitää sanoa suoraan, että tämä on vitun iso ei. Se ei riitä, että kun tästä nousee haloo, ne mainokset vedetään pois. Te paljastitte teidän oikeat värinne, nyt menkää vittuun mun kulttuurista”, Gettomasa sanoi Rumballe.

Keskiviikkona asiaa kommentoi myös Elastinen Instagram-julkaisussaan. Räppäri kertoi puhuneensa aiheesta Bauerin johdon kanssa.

Tilanne alkoi näyttää hyvin vaikealta juuri aloittaneen uuden radiokanavan kannalta. Tapaus meni entistä monimutkaisemmaksi, kun keskiviikkoiltana Bauer ilmoitti, että Bassoradiota ei lopetetakaan, vaan se aloittaa syyskuun lopussa uudella kanavapaikalla. Toimitusjohtaja Tenkanen pahoitteli tiedotteessa sekavaa viestintää.

Samana päivänä Tenkanen pahoitteli Ylelle Suomiräp-kanavalla kuultuja perussuomalaisten mainoksia ja ilmoitti, että mainos poistettiin nopeasti kanavalta, ”koska ristiriita kyseisen musiikkigenren ja mainoksen sisällön kanssa oli tässä kohtaa ilmeinen”.

Tenkasen mukaan mainos ei ollut Bauerin itse kanavalle myymä, vaan se oli päätynyt kanavalle, kun kaupallisten medioiden kattojärjestö Radiomedia oli myynyt perussuomalaisten vaalimainontaa ja syöttänyt sen Bauer Median mainonnanhallintajärjestelmään.

Tenkasta on ollut koko tapauksen ajan vaikea saada puhumaan aiheesta. HS ei ole tavoittanut häntä puhelimitse, vaan Tenkanen on suostunut kommentoimaan aihetta ainoastaan sähköpostitse. Perjantaina Tenkanen antoi Iltalehdelle haastattelun, jossa hän huokaa sitä, miten paljon palautetta viikon käänteistä on tullut.

”Tunnistamme virheen tapahtuneen ja myönnämme sen. Suomiräpin tällainen alku ei ollut millään tavalla helppo tai haluttu”, Tenkanen sanoi Iltalehdelle.

HS:lle hän kieltäytyy edelleen kommentoimasta aihetta puhelimessa.

”Mieluummin tässä kohtaa koen merkittävästi turvallisemmaksi vaihtoehdoksi vastata sähköpostilla”, Tenkanen kirjoittaa.

Tenkaselle lähetetään kysymykset sähköpostitse maanantaina. Hän vastaa niihin torstaina.

Vastauksessaan Tenkanen sanoo, että kanavien paikkojen vaihtaminen on ollut koko ajan Bauerin suunnitelma. Oleellista hänen mukaansa on se, että Basso siirtyy nyt isommalle taajuudelle.

”Basson siirtäminen suurempaan verkkoon ja kanavan käynnistäminen syyskuun lopussa on ollut osa suunnitelmaa alusta saakka.”

Uutta Bassoradiota hän kuvailee viestissään näin:

”Musiikillisesti pyrimme löytämään kanavan ytimen rap-, hiphop- ja r&b-musiikista sekä uusista biiseistä, mutta myös niistä, jotka ovat olleet rakentamassa koko genreä sille tasolle, missä se nyt. Tulevien kuukausien aikana tulemme myös laajentamaan kanavan erikoisohjelmakokonaisuutta.”

Miten Suomiräp ja Bassoradio eroavat toisistaan? Mitä etuja saavutetaan kahdella samanlaisella kanavalla?

”Suomiräp keskittyy kotimaiseen rap-musiikkiin ja sen eri ilmentymiin. Kanava haluaa olla aktiivisesti mukana myös uusien artistien uran alkuvaiheissa. Koemme että molemmille kanaville on näissä muodoissaan tilaa ja toivottavasti myös tilausta. Toki jotain päällekkäisyyttä tai samanhenkisyyttä kanavissa voi olla, mutta onhan markkinassa muutamiakin rock-kanavia tai iskelmämusiikkia soittavia kanavia.”

Tenkanen ei vastaa kysymykseen siitä, miksi Suomiräp tuotiin ensin Basson taajuudelle ja Basso kuukautta myöhemmin Kissin taajuudelle. Kissin tulevaisuudesta hän sanoo, että kanava jatkaa nettiradiona.

Närää herättäneeseen mainokseen liittyvässä kysymyksessä Tenkanen kehottaa kääntymään Radiomedian myyntijohtajan Juhana Häkkisen puoleen. Häkkinen vastaa puhelimeensa, mutta vetoaa sitten kiireisiin ja suostuu Tenkasen tavoin vastaamaan vain kirjallisesti.

Yritän selvittää Häkkiseltä, miksi Radiomedian myymä poliittinen mainonta nousi juuri nyt esille uuden kanavan myötä.

Onko siis niin, että Radiomedian myymiä poliittisia mainoksia – esimerkiksi perussuomalaisten mainoksia – ei ole syötetty samalla tavalla Bassoradiolle kuin Suomiräpille? Tapahtuiko toiminnassa muutos uuden kanavan jälkeen?

Oliko kyse puhtaasta sattumasta, että mainos ajoittui juuri samaan ajankohtaan kuin uusi kanava aloitti? Vai kiinnittivätkö ihmiset tarkemmin huomiota siihen, mitä mainoksia uudella kanavalla kuullaan?

Häkkisen sähköpostitse lähettämä vastaus on ympäripyöreä.

”Radiomedian kautta oli välitetty perussuomalaisten mainos lähetettäväksi myös Bauer Median kanavilla. Lähetys perustui Radiomedian ja jäsenyhtiön väliseen sopimukseen, jonka mukaan Radiomedia myy yhteiskunnallista mainontaa, jota esitetään Radiomedian jäsenyhtiöiden kanavilla. Kyseessä oleva mainos välitettiin kaikille Radiomedian jäsenyhtiöiden kanaville lukuun ottamatta kolmea niin sanottua aatteellista kanavaa. Tällaista poliittista mainontaa on tehty jo vuosikausia Radiomedian ja sen jäsenyhtiöiden toimesta, eli kyseessä on vakiintunut toimintamalli.”

Tarkentavaan kysymykseen siitä, onko perussuomalaisten mainontaa siis samalla tavalla voinut aiemmin päätyä Bassolle, Häkkinen vastaa lyhyesti.

”Poliittista mainontaa on ollut aikaisemmin kaikilla Radiomedian jäsenasemilla Radiomedian toimesta, mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.”