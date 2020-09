Suomen tunnetuimpiin tuottajiin kuuluva Teemu Brunila on ollut säveltämässä ja sanoittamassa Kylie Minoguen uutta Magic-kappaletta.

Pop-tähti Kylie Minoguelta on julkaistu tällä viikolla uusi single Magic, joka kuullaan myös hänen marraskuussa julkaistavalla Disco-nimisellä albumillaan.

Suomalaisittain Magic-kappaleesta tekee erityisen kiinnostavan se, että sitä on ollut Minoguen kanssa säveltämässä ja sanoittamassa suomalainen tuottaja Teemu Brunila. Brunilan ja Minoguen lisäksi kappaleen tekijöihin kuuluvat Michelle Buzz ja tuottajaduo PhD, eli Peter Wallevik ja Daniel Davidsen.

Los Angelesissa asuva Brunila tunnetaan The Crash -yhtyeen solistina, ja Brunilan on uskottu olevan mukana myös Studio Killers -yhtyeessä, vaikka asiaa ei ole koskaan virallisesti vahvistettu.

Kylie Minogue esiintyi Pori Jazzissa vuonna 2015.­

Viime vuosina Brunila on tuottajana toimiessaan säveltänyt ja sanoittanut kappaleita sekä kotimaisille artisteille että useille kansainvälisille pop-tähdille. Brunila on ollut tuottamassa muun muassa JVG:n hittikappaleet Tarkenee, Hehkuu ja Paluu tulevaisuuteen. Ulkomaisista artisteista hän on työskennellyt David Guettan ja Robin Schultzin kanssa. Kesällä julkaistiin Jason Derulon kappale Take You Dancing, jota Brunila on ollut myös tekemässä.

Minoguen Magic-kappaleesta lähetetyssä tiedotteessa Brunila kertoo, että biisi syntyi Nordic Music Partnersin studiolla Los Angelesissa.

”Kylie on harvinaisen aito ja lämmin ihminen. Jalat maassa, kova tekemään töitä ja valtavan fokusoitunut. Ei ihme että on onnistunut tekemään niin upean ja pitkän uran”, Brunila sanoo tiedotteessa.