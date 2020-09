Evelinan mukaan hänen levynsä sisältää ”rankkoja ja henkilökohtaisia tarinoita”, mutta ne ovat tunnetalouden lorem ipsumia, joilla täyttää kohdat, kun ei oikeasti tarvitsisi tai haluaisi sanoa mitään, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Evelina eli Eveliina Tammenlaakso nousi julkisuuteen alun perin The Voice of Finland -laulukilpailun ensimmäisellä tuotantokaudella 2011–2012.­

Albumi, pop.

Evelina: III

Def Jam.★★

Sanaselitys, vielä kerran. Poptimismilla tarkoitetaan viime vuosikymmenen ilmiötä, kuinka rockilta riisuttiin sen historiallinen asema mukamas muita parempana genrenä.

Suomessa koomisen raskas kovalevyrock katosi viimein radioista. Tilalle tuli Evelinan kaltaisia kolmen A-kirjaimen poptähtiä: ajankohtaisia, ammattimaisia, ahkeria.

Suositun ja arvostetun musiikin leikkauspisteessä ei kuitenkaan näkynyt tunkua, vaikka kaiken järjen mukaan oli pitänyt.

Sinne on mahtunut aina korkeintaan muutama kerrallaan, oli poptimismia tai ei: Nylon Beat, PMMP, Chisu… Sanni ja Antti Tuisku olisivat todennäköisesti saaneet tilansa ja kehunsa ilman mitään poptimismin kaltaista muotisanaakin.

Evelinalle reitti on ollut auki. Hän on valtavan suosittu ja hänen tekemisistään olisi helppo intoilla, jos ne vain antaisivat syyn siihen. Kukapa ei kaipaisi Suomeen suurimmilla globaaleilla tyyliaalloilla surffailevaa poptähteä, jota rakastaa.

Mutta vuosienkin jälkeen on jäänyt epäselväksi, kuka Evelina on ja miksi hänestä pitäisi kiinnostua. Hän ei ole tarpeeksi herkkä, ei tarpeeksi diiva, ei tarpeeksi pelottavan itsevarma pissis yläkoulun pihalta.

Hän on Turusta, mutta kerta toisensa jälkeen hänen muistaa olevan Vantaalta.

Kun on läpeensä tavallinen, kannattaa laulaa tietenkin tavallisista asioista eli ihmissuhteista.

Evelinan itsensä mukaan hänen III-levynsä sisältää tietenkin ”rankkoja ja henkilökohtaisia tarinoita”. ”Rankkuus”, ”henkilökohtaisuus” ja ”tarinat” ovat kaikki ylikuumentuneen tunnetalouden lorem ipsumia, munkkilatinaa, jolla täyttää kohdat, kun ei oikeasti tarvitsisi tai haluaisi sanoa mitään.

III:a kuunnellessa on mahdoton kuvitella hetkiä, jolloin Evelina olisi hihkaissut onnistumisen riemusta, kun monisyinen ja intiimi tunne on muuttunut sanoiksi just eikä melkein.

Tällainen kohta ei välttämättä ole Perhosii-biisin oivallus, kuinka ”tuntuu perhosilta”. Tai se, kuinka Mä en haluu tietää -kappaleessa ”tieto lisää tuskaa” ja ”ruoho on vihreempää”.

Inspiraation puute on radikaalia ja tarttuvaa. Harvoin Pyhimys sanomassa ”contenttii” on piristänyt näin.

Evelinan laulujen todellisuuteen ei mahdu muuta kuin tunteita. Silti mikään ei tunnu miltään tai missään.

III koostuu kappaleista, joita ei paradoksaalisesti kuunnella siksi että tunnettaisiin jotain vaan siksi ettei tunnettaisi. Työmatkalla, ruokaa laittaessa, taustalla. Silloin, kun ei ole varaa antaa emotionaalisten hyökyjen vavisutella. ”Rankoille ja henkilökohtaisille tarinoille” on toiset musiikit.

Juuri siksi Evelina on niin suosittu.

III:n hyötyfunktiot ovat kyllä kohdillaan. Suurin osa biiseistä toimisi oikein hyvin yksittäispakattuna soittolistapullana radion musiikkivirrassa. Sopivimmat on poimittu jo singleiksi, viimeisimpänä DNA, jota lähemmäs Destiny’s Childiä tuskin suomeksi laulettu radiohitti on päässyt. Kaikki tai ei mitään kelvannee myös.

Mutta edes puolen tunnin annosta III:n laadukasta poppipötköä on vaikea saada alas kuivahtamatta – pahoittelen pullavertauksen jatkamista: koettakaapa syödä kerralla kokonainen kaupan pitko!

III:n on tuottanut Tido Nguyen, joka tuotti suurilta osin myös Evelinan selvimmän tyylikollegan Abreun viime vuoden Teipillä tai rakkaudella -levyn.

Poptimismin ajassa hyviä melodioita kuulee koko ajan ja kaikkialta – niin Evelinankin levyllä. Seuraus on niiden auttamaton inflaatio.

”Hyvän pop-biisin” rima on viikko viikolta korkeampi. Pitää keksiä enemmän, olla luovempi. Vaikka suomalainen pop on ammattimaistunut ja monimuotoistunut, valtavirtatuottajien piiri pysyy harmillisen pienenä. Kenties sen laajentaminen vähentäisi myös poptehtaan tuntua.

Musikologi Nate Sloanin ja laulunkirjoittaja Charles Hardingin erinomaisessa Switched on Pop -podcastissa ja samannimisessä kirjassa esitellään kansantajuisesti pop-koukkujen teoreettista puolta.

OutKastin Hey Ya!:n särjetty tahtilaji, Britney Spearsin Oops… I Did It Againin kontrapunkti, Dua Lipan Don’t Start Now’n lukuisat diskolainaukset ja sitä rataa.

Yksi Sloanin ja Hardingin pointti on, kuinka parhaimmat koukut ovat tekstin ja melodian yhteispeliä.

Evelinan Hitaasti-kappaleen kertosäkeessä sana ”hitaasti” lausutaan tietenkin hitaasti. Juuri siksi se jumiutuu korvien väliin. Eikä katoa, vaan tuntuu joka kerta.