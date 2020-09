Kulttuuritoimittaja Sanna Kangasniemi kertoo kolme tämänhetkistä suosikkiaan.

Tiina Nopolan kirjoittamat ja Mervi Lindmanin kuvittamat Siiri-kirjat ovat jo ihan instituutio. Uusin on nimeltään Siiri ja nolo nalle ja sepäs viihdyttää äitiä vielä enemmän kuin lapsia.

Siirin äidillä on olohuoneessa kova touhu päällä: hän tunkee kirpputorille lähteviin pahvilaatikoihin kaikki ”sellaiset tavarat, jotka eivät tuo enää iloa”. Siiri ihmettelee ja isä pelastaa Maatiaiskanan elämää -kirjan.

Vaikka en ole itse ottanut Marie Kondoa ja hänen siivouksen elämänmullistavaa taikaansa ihan sydämeeni asti, niin onhan järjestäminen kuitenkin varsin paljon mielessä. Ei siis ihme, että naurattaa, kun Siirin äiti PutSari-kirjansa avulla pakkaa tavaraa laatikoihin. Hei hei sameanvärinen kukkamekko ja nuutunut limoviikuna!

Siiri ja Otot ovat taas tarinan ytimessä ja selvittävät äidin minimalismivillityksestä alkunsa saavan tapahtumaketjun mallikkaasti.

Tiina Nopola, Mervi Lindman: Siiri ja nolo nalle. Tammi.

Koukuttava Keeler

Kun on päässyt laadukkaan tositapahtumiin pohjaavan draaman makuun, on hirmu vaikeaa elää ilman. Kaikki esimerkiksi Perienglantilaiseen skandaaliin (A Very English Scandal, 2018) tai Mrs. Americaan (2020) tykästyneet voinevat samastua.

Onneksi historiallinen tosidraama on kovasti muotia. Tällä hetkellä Yle Areenassa on katsottavissa esimerkiksi brittiläinen Christine Keelerin tapaus. Sarja kertoo Profumo-skandaaliksi nimetystä tapahtumaketjusta, jossa nuoresta Christine Keeler -nimisestä showtanssijasta tuli iso ongelma Britannian sotaministeri John Profumolle ja Neuvostoliiton laivastoattašea Jevgeni Ivanoville.

Vaikka Christine Keelerin tapaus on välillä ehkä vähän sekava, katsoo sen mukisematta, brittiläisen laadukasta näyttelijäkaartia, puvustusta ja lavastusta ihaillen.

Sarjassa on mukana myös tämän genren paras ja painavin juttu: se laittaa miettimään ja hakemaan lisää tietoa. Mikähän James Nortonin näyttelemän Stephen Wardin koko tarina oikein oli? Kukas tähän maailman aikaan olikaan Britannian pääministeri? Ja, ennen kaikkea: Onko varma, ettei maailma enää ole tuollainen?

Christine Keelerin tapaus, Yle Areena.

Teatteria tiilihallissa

The Betty Show’n piti saada kantaesityksensä jo keväällä. Nyt Sara Mellerin luotsaaman Delta Venus -ryhmän teos on viimein pian ensi-illassa, enkä malttaisi odottaa. Mutta pakko tunnustaa, yhtä paljon kuin odotan esitystä, odotan sitä, että pääsen toistamiseen Kansallisteatterin väistötiloihin Vallilaan.

Kävin Vallilan konepaja-alueelle, The Train Factoryyn rakennetussa tilassa Tuohtumuksen ensi-illassa ja vaikutuin. Teatterin katsominen vanhassa punatiilisessä konepajahallissa tuntui jotenkin sekä superurbaanilta että maanläheiseltä, tosi tuoreelta. Julistin heti, että näyttämön pitää jatkaa Kansallisteatterin remontin valmistuttuakin. Pitkänsillan pohjoispuoli tarvitsee tätä!

The Betty Show’sta on tietenkin ennakkoon vaikea sanoa mitään. Paitsi se, että teoksen esittelyn tekstikatkelma nosti heti mieleen Maaria Oikarisen vuonna 2017 ilmestyneen Lucian silmät -romaanin. Sen päähenkilö oli kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava kuvataiteilija Janna, joka tyhjensi kuohuviinipulloja, vietteli miehiä ja juoksi kaupoilla.

The Betty Show’sta kerrotaan: ”Betty liked high places. Betty liked high highs and low lows. Betty piilottaa todisteet. Maalaa itselleen kissansilmät. Hän laulaa balladin. Bettylle sattuu vahinko. Betty tarvitsee jotain… jotain tässä nyt tarvitaan. Betty katsoo itseään videolta. Päivä on ollut pitkä ja Betty on janoinen! ’Tididittididii-tididittidi-tididididii-tididittididii-tididittididii!’”

The Betty Show Vallilan Kansallisteatterissa, ensi-ilta 19. 10.

Kansallisteatterin väistötiloissa Vallilassa on viehättävää rouheutta.­

Viikolla 38 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Jo Nesbø: Valtakunta

2) Ilkka Remes: Kotkanpesä

3) Valeria Luiselli: Kadonneiden lasten arkisto

4) Deborah Levy: Uiden kotiin

5) Delia Owens: Suon villi laulu

6) Miika Nousiainen: Pintaremontti

Tietokirjat

1) Pirjo Saarnia: Suuri ravintohuijaus: 25 ravintoväittämää, jotka eivät pidä paikkaansa

2) Lauri Johansson: Late: Suomen pelätyimmän rikollisen tarina

3) Riitta Kylänpää: Utelias mieli: Claes Anderssonin elämä

4) Jyrki Koulumies: Koulumies riittää

5) Keijo Leppänen: Keihäsmies: Tero Pitkämäen elämä

6) Maria Pettersson: Historian jännät naiset: merirosvoja, meedioita, varkaita ja vakoojaprinsessoja