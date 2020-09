Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Magic in the Moonlight ★★★

(USA 2014) Taikuri (Colin Firth) yrittää paljastaa meedion (Emma Stone) huijariksi. Woody Allenin 1920-luvun Ranskan Rivieralle sijoittuva romanttinen komedia hehkuu nostalgista glamouria.

Hero klo 10.15

The Confirmation ★★

(USA 2016) Alkoholisti-isä (Clive Owen) saa poikansa (Jaeden Lieberher) viikonlopun ajaksi hoitoonsa. Bob Nelsonin draama suhtautuu isän alkoholismiin kuin se olisi hyvä asia. (K12)

Frii klo 11.55

Lions for Lambs ★★★

(USA 2007) Opiskelijat hinkuvat Afga­nistaniin sotimaan, mutta proffa (ohjaaja Ro­bert Redford) jarruttelee. Draa­ma kri­tisoi terrorismin vastaista sotaa. (K12)

Hero klo 15.30

Max ★

(USA 2015) Sotakoira Max kasvattaa teinistä (Josh Wiggins) miestä. Pat­rioottinen paatos ei sovi perhe-elokuvaan. (K12)

Hero klo 19.05

Tordenskjold & Kold ★★★

(Tanska 2016) Tositapahtumiin perustuva historiallinen draama kertoo tanskalaisen vara-amiraali Peter Tordenskjoldin (1690–1720) (Jakod Oftebro) ja hänen kamaripalvelijansa Chris­tian Koldin (Martin Buch) ystävyydestä. Henrik Ruben Genz on imenyt vaikutteita Sofia Coppolan vuonna 2006 ilmestyneeltä elämäkerralta Marie Antoinette. (K12)

Teema & Fem klo 21.00

Klo 15:10 lähtö Yumaan ★★★

(USA 2007) Karjatilallinen (Christian Bale) saattaa vangittua postiryöstäjää (Russell Crowe) Yuman kaupunkiin matkaavaan junaan, jolla tämä on tarkoitus toimittaa tuomiolle. James Mangold filmatisoi uudelleen Delmer Davesin vuonna 1957 ilmestyneen länkkärin Armoton ase. Suurin ero versioiden välillä on, että uudempi on väkivaltaisempi ja sen väkivalta on raaempaa. (K16)

TV2 klo 21.00

King Arthur – Legend of the Sword ★★

(Britannia/Australia/USA 2017) Guy Ritchien seikkailuelokuva kertoo kuningas Arthurin (Charlie Hunnam) legendan. Luvassa on pelkkiä erikoistehosteita. (K12)

Sub klo 21.00

American Made ★★★

(USA 2017) Lentäjä Barry Seal (1939–1986) (Tom Cruise) värvättiin ensin CIA:n agentiksi ja sen jälkeen Medellínin kartellin huumeiden salakuljettajaksi. Doug Limanin tositapahtumista inspiraationsa saanut rikosko­media kuvaa Sealin elämänvaiheita. Cruise on kummallinen valinta pää­osaan: näyttelijä oli jo elokuvan kuvauksissa kahdeksan vuotta vanhempi kuin Seal kuollessaan, vaikka hän näyt­telee leffassa myös nuorta Sealia. (K12)

TV5 klo 21.00

She’s Funny That Way ★★

(USA 2014) Naimisissa oleva ohjaaja (Owen Wilson) harrastaa seksiä prostituoidun (Imogen Poots) kanssa – joka osallistuukin myöhemmin hänen uuden näytelmänsä koe-esiintymiseen. Peter Bogdanovichin komedia tuo mieleen Woody Allenin kehnoimmat työt. (K7)

Liv klo 21.00

Beck – Omaa vertasi ★★★

(Ruotsi 2018) Beck (Peter Haber) auttaa poliisia tutkimaan radikalisoituneen maahanmuuttajan (Mohamed Said) tapausta. (K12)

Nelonen klo 22.35