Aleksi Bardy on tuottaja, mutta ei pidä itseään mogulina: hän haluaa antaa ohjaajille tilaa tehdä ja onnistua

Elokuvatuottajaa ilahduttaa, että laatuvaatimukset alalla ovat nousseet samalla kun omaäänisiä tekijöitä on tullut lisää.

Viime vuonna ensi-iltansa saanut Jukka-Pekka Valkeapään Koirat eivät käytä housuja on myyty 30 maahan. Pamela Tolan Teräsleidit on tämän vuoden katsotuin kotimainen. Pian saa ensi-iltansa Zaida Bergrothin odotettu Muumien tekijästä kertova Tove.

Kovin erilaisia elokuvia yhdistää tuottaja Aleksi Bardy. Yleensä elokuvat mielletään ohjaajien teoksiksi. Sitä korostava auteur-teoria syntyi Ranskassa 1950-luvulla. Toisaalta Amerikassa parhaan elokuvan Oscar annetaan tuottajalle. Mitä tuottaja oikeastaan tekee?

”Tuottaja voi tehdä melkein mitä vain. On aika vähän asioita, jotka eivät kuulu tuottajalle yhtään tai kuuluvat ehdottomasti. On omia visioitaan toteuttavia moguleita ja ohjaajien sihteereitä”, Bardy miettii.

Yleensä Bardy ei puutu kuvauksiin, vaan yhdistää ohjaajia ja käsikirjoittajia ja järjestää rahoitusta. Toisinaan hän myös käsikirjoittaa. Bardy oli mukana kehittelemässä Koiria ennen kuin se päätyi Valkeapäälle ja kirjoitti Teräsleidit yhdessä Tolan kanssa.

”Joskus aloite elokuvasta tulee minulta, mutta en ole moguli. Jos minua ei tarvita, teen hyvin vähän. Ohjaajan ja tuottajan välillä on aina luova jännite, mutta yleensä ohjaajat ottavat tilansa ja uskovat lopulta keksineenä kaiken itse. Se sopii minulle. Haluan antaa ohjaajalle tilaa onnistua.”

Moguli tai ei, Bardy on tärkeimpiä suomalaisia elokuvatuottajia. Hän johtaa Helsinki-filmiä, yhtä Suomen suurimmista elokuvayhtiöistä, jota oli perustamassa vuonna 2002. Osakkaina ovat myös tuottaja Annika Sucksdorff ja ohjaaja Dome Karukoski.

Bardy aloitti käsikirjoittamisen jo 1990-luvulla. Ennen Helsinki-filmiä hän kirjoitti suositut elokuvat Häjyt (1999) ja Levottomat (2000). Hänen taustansa on kuitenkin journalismissa. Hän muun muassa päätoimitti vasemmistonuorten Libero-lehteä ja työskenteli Ylellä.

”En ole ollut filmihullu. Tulin alalle kirjoittamisen ja kiinnostavien ihmisten kautta. Koko elokuva-ala perustuu verkostoille. Yhteisöllisyys kiinnostaa. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Pyrin myös teatterikouluun ja eduskuntaan. Ehkä kaikki johtuu siitä, etten päässyt niihin.”

Eivät ovet auenneet elokuva­opintoihinkaan heti vaan vasta viidennellä yrittämällä. Elokuvista sitä ei välttämättä arvaisi, mutta Bardylla on poliittinen tausta jo nuoruudesta. Eduskuntaan hän pyrki Vasemmistoliiton ehdokkaana vasta 2011 ja 2015.

”Olen edelleen vasemmistolainen, mutta kaikki ajatukseni eivät sovi puolueen linjaan. Monista poliittisen liikkeen kavereista on tullut yrittäjiä. Samoin kuin politiikassa, yrittämisessä on kysymys rakenteiden parantamisesta. Otetaan vastuuta, tehdään maailmasta parempi.”

Bardy on ohjannut vain yhden elokuvan, Tarja Halosen työtä ja elämää seuraavan dokumentin Rouva presidentti (2012). Bardy ei sulje pois mahdollisuutta ohjata vielä joskus.

”Joitakin elokuvia olen kirjoittanut sillä mielellä, että ohjaan ne, mutta aina on löytynyt parempi ohjaaja. Vetäydyn helposti syrjään. Sitä paitsi vähän syrjässä olemisessa on jotain arvokasta. Ainakin on rauhallista, kun ei tarvitse pyrkiä valokeilaan.”

Elokuvista etsitään usein niitä yhdistäviä ohjaajalle tyypillistä teemaa tai tyyliä. Mutta voiko tuottajalla olla vastaavaa käsi­alaa? Bardy vastaa käsikirjoittajana.

”Kun katson kirjoittamiani elokuvia muutama vuosi myöhemmin, tuntuu kuin tekisin itselleni psykoanalyysiä. Levottomia ja Häjyjä yhdistivät ahdistus ja syyllisyys. Monissa teemoja ovat yhteisöjen rajat ja normit, niihin kuuluminen tai ulkopuolisuus.”

Bardy on työskennellyt säännöllisesti muun muassa Dome Karukosken ja Jukka-Pekka Valkeapään kanssa. Häntä ilahduttaa, että alalla ovat samaan aikaan nousseet laatuvaatimukset ja lisääntyneet omaääniset tekijät. Ensi tiistaina Bardy täyttää 50 vuotta.

”Nuorena ajattelin, että pitää olla varmoja mielipiteitä ja täytyy muuttaa maailma. Viime aikoina olen yrittänyt vähentää mielipiteitä. Nyt tuntuu, että maailma muokkaakin meitä. Olemme ajan tuote.”