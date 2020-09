Tanskalaisduo Elmgreen & Dragset ei tyydy täyttämään museoita teoksilla, vaan muuttavat mieluummin koko museon. Se saa meidät katsomaan taidetta toisin, he sanovat.

Mikä on suosikkiparkkihallisi? Mikä parkkihalli on jäänyt erityisesti mieleen? Onko sinulla siitä lämpimiä muistoja? (Itse muistan elävimmin sen, jossa nirhaisin ­äidin volkkarin lokasuojaa betonipylvääseen 18-vuotiaana.)

Parkkihalli on erityinen paikka, epätila, jonne kukaan ei mene tarkoituksella ja viihtyäkseen.

Jos Espoon modernin taiteen museon Emman betonibrutalistista arkkitehtuuria katsoo vähän silmiään siristellen, se näyttää siltä, että sinne sopisi taideteosten ohella hyvin muutama rivi autoja. Betonipylväät tuovat mieleen vanha lokasuojahässäkän.

Taiteilijakaksikko Elmgreen & Dragset näki tämän arkkitehtonisen yhteyden niin voimallisesti, että he ovat rakentaneet ajatuksen ympärille koko uuden näyttelynsä. Siellä on kaikki olennainen: lattiaan maalatut parkkiruudut ja ajosuuntanuolet, kuperat liikennepeilit, ilmastointiputket ja kelmeät varauloskäynnit.

Vessa on tägätty tussilla ja sitruunailmanraikastin tuo mieleen elämäsi jokaisen nuhjuisen julkisen vessan.

Näyttelytilassa kaikki voi periaatteessa olla taidetta – eräskin kaide on hämmentävän suonikas – mutta osa on lavastetta, johon duon taideteokset saumattomasti asettuvat. Puuttuu vain pakokaasun haju.

Powerless Structures, Fig. 19 (1998) sekä Gay Marriage (2020).­

Näyttelyn nimi on 2020.

”Tämä vuosi on kuin parkkihalli”, Michael Elmgreen sanoo iloisesti. Harmillinen tilanne, johon meillä ei ollut tarkoitusta päätyä, mutta täällä nyt ollaan: ”Paikka, josta haluaisit poistua välittömästi.”

Parkkihalleissa on myös jotain outoa ja aavemaista, elokuvallista, Elmgreen pohtii. Niin on tässä vuodessakin. Toistaiseksi 2020 on ollut sekoitus scifihenkistä katastrofielokuvaa ja poliittista trilleriä.

Leppoisa taiteilijaduo juo ­aamukahvejaan näyttelyn takahuoneessa rullakkojen keskellä. On avajaisviikon tiistai, ja teokset odottavat jo paikoillaan salissa avajaisia, samoin pieni sotku. Mitä olisi parkkihalli ilman nurkkiin kerääntyneitä männynneulasia ja muuta nuhjua? Sitä on kerätty ulkoa ja aseteltu huolellisesti seinänvierustoille.

Ingar Dragset ja Michael Elmgreen.­

Emman parkkihallinäyttelyssä Michael Elmgreenin ja Ingar Dragsetin muodostama taiteilijaduo on elementissään.

He luovat kaikista mieluiten ympäristöjä tai lavastuksia, jotka muuttavat taidemuseon valkoisen kuution joksikin muuksi. Lontoon Whitechapel-taidehallin he muuttivat vuonna 2018 ikivanhaksi uimahalliksi murtuneine kaakeleineen, korealais­museon muutamaa vuotta aikaisemmin lentokentäksi lähtö­portteineen ja matka­tavara­karuselleineen.

Lavastus yllättää ja saa ihmiset katsomaan taidetta toisin, sanoo Michael Elmgreen.

Harva ihminen tuntee olonsa mukavaksi taidegalleriassa. Suurin osa ei koe olevansa kotonaan edes julkisrahoitteisissa mu­seoissa, vaikka museot kovasti mainostavatkin, että taide kuuluu kaikille. Kun museo ei näytäkään museolta, kokemus ja keskustelu muuttuvat.

”Siinä on vähemmän kyse siitä, onko jokin hyvää taidetta tai onko taidetta vaikea ymmärtää”, Elmgreen sanoo.

Ingar Dragset kertoo, että heidän työskentelytapaansa on muokannut se, että he tulivat taidemaailmaan ilman muodollista koulutusta. Elmgreen kirjoitti runoja ja Dragset teki teatteria.

Taidemaailma ei tuntunut erityisen rennolta tai uusia tulijoita syleilevältä. Asiat tehtiin aina samalla tavalla: teoksia valkoisessa kuutiossa, avajaisissa tylsä puhe ja valkoviiniä.

”Vähän kuin koristelisi joulukuusen uudelleen ja uudelleen ja odottaisi, että ihmiset ovat yllättyneitä ja vaikuttuneita”, Elmgreen sanoo.

Näyttelytilassa tylsistynyt lapsi istuu Mini Cooper -auton katolla. Mitä hän odottaa? Vai lintsaako hän koulusta ilmastolakon varjolla? Miksi vauva on jätetty kopassaan ottoautomaatille?

Uuden The Outsiders -teoksen piti saada ensiesityksensä Art Basel -taidemessuilla, jotka peruttiin pandemian takia.

Elmgreen & Dragset: The Outsiders, 2020.­

Nyt teos on esillä ensimmäistä kertaa Emmassa, siististi takariviin parkkeerattuna: Miespari nukkuu venäläisin kilvin varustetussa farmarimersussa. Mukana on kuplamuoviin käärittyä taidetta. Nimilaput paljastavat, että he ovat Art Basel -taidemessujen ripustajia. Heidän työnsä on taidemaailman hanttihommaa, eikä heillä taida olla kutsua avajaisiin – tai varaa hotellihuoneeseen, kun kaupunkiin virtaava varakas taideväki on nostanut hinnat pilviin. Ulkomailla Igorin ja Jurin välinen rakkaus ei kuitenkaan ole ongelma samalla tavalla kuin Venäjällä.

Juuri näin Elmgreenin ja Dragsetin teokset toimivat: ne näyttävät kohtauksen, joka houkuttelee kuvittelemaan, mitä on tapahtunut. Katsojan mielikuvitus täydentää teoksen.

The Wait, 2013–2020.­

Pysähdymme harvoin miettimään, mihin kaikkeen autot vaikuttavat – muuhunkin kuin ilmastonmuutokseen tai kaupungin liepeiden parkkipaikkaistumiseen.

Auton kulttuurinen merkitys on nimittäin valtava, taiteilijat sanovat. Auto vaikuttaa tilojen ja liikkumisen suunnitteluun kaupungeissa ja maalla. Entä millaisiksi auto muokkaa sukupuoliroolimme? Mitä se on tehnyt arki­rutiineille? Miten autoa käytetään statussymbolina? Miten iso bensa-auto alkaa olla pikemminkin nolo?

Autot ovat hiipineet kaksikon teoksiin, vaikka he eivät itse omista autoa ja vain Dragsetillä on edes ajokortti. Auto on vahva symboli. Se kertoo siitä, keitä me olemme ja miten me elämme.

Vuonna 2004 Elmgreen ja Dragset tekivät ensimmäisen autoteoksensa. Siinä Fiat Punto peräkärryineen näytti siltä, että se olisi rysähtänyt maan alta mosaiikkilattian läpi Milanon Galleria Vittorio Emanuele II -ostoskadulle. Oikeistopopulistipuolue Lega Nord koki, että taiteilijat ylenkatsoivat italialaista kulttuuria ja pilkkasivat italilaisten ajotaitoja.

Elmgreenin ja Dragsetin autoteokset ovat samalla tavalla kummallisia ja äärettömän huolellisesti valmistettuja kuin heidän tunnetut uima-allasteoksensa. New Yorkin Manhattanilla he nostivat uima-altaan pystyyn, Miamissa he taivuttivat uima-altaan mutkalle, ja Venetsian biennaaliin he asensivat uima-altaan, jossa kellui hälyttävästi elottoman näköinen taiteenystävä. Taidekäsityö tai maalarineron yksilöllinen siveltimenjälki ovat teoksista kaukana.

Taustalla vaikuttaa viha–rakkaussuhde pohjoismaisen monokulttuurin minimalistiseen estetiikkaan, Dragset sanoo. Elmgreen puolestaan puhuu siitä, miten kiinnostavaa on antaa tutuille, teollisvalmisteisille ­asioille pieni twisti.

Mutta varsinainen syy on toinen: ”Haluamme viestiä mahdollisimman suoraan”, sanoo Dragset. ”Niin, että viestissä on mahdollisimman vähän kitkaa”, jatkaa Elmgreen. ”Enkä ole varma, että kannattaako tätä siteerata, mutta sellaista taiteellista häiriötä.”

Niin parkkipaikoissa kuin uima-altaissakin on kyse julkisesta tilasta. Ensimmäiset uima-allas­teokset saivat alkunsa, kun taiteilijat lukivat kunnasta, jonka piti päättää, käytetäänkö rahat julkiseen taiteeseen vai uima-altaaseen.

Taiteilijoita häiritsee julkisen tilan, muunkin kuin uima-altaiden, muuttuminen kaupalliseksi. Helsingissä se pistää heidän silmäänsä erityisesti.

”Asumme Stockmannin lähellä, ja joka kulmassa on led-näyttö. Bussiakaan ei voi odottaa joutumatta näkemään valomainoksia”, Dragset sanoo.

Emman näyttelyn lopussa on mainostaulu, jonka säleet kääntävät aina uudelleen esiin saman viestin, kuin vihamielinen JCDecaux-näyttö: ”This space can’t be yours”, tämä tila ei voi olla sinun.

Elmgreen & Dragset: This Space Can’t Be Yours, 2006.­