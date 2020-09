Elokuva vastaisi kokoluokaltaan Tuntematonta sotilasta, Aku Louhimies sanoo.

Ohjaaja -käsikirjoittaja Aku Louhimies valmistelee uutta sota-aiheista elokuvaa. Lapin sotaan sijoittuva draama on vielä hanketasolla, ja sille etsitään rahoitusta.

Louhimies on käsikirjoittanut elokuvaa yhdessä kirjailija Antti Tuurin kanssa. Kaksikko on työskennellyt aiemmin yhdessä elokuvan Ikitie (2017) käsikirjoituksen parissa.

Uusi elokuva tulisi sijoittumaan vuoteen 1944. Juonikuvauksen mukaan se kertoo taisteluiden väsyttämästä nuorten miesten sotilasjoukosta, joka joutuu kääntymään entisiä liittolaisiaan saksalaisia vastaan. Lisäksi he saavat käskyn tuoda saksalaisten mukaan lähteneet suomalaisnaiset oikeuden eteen, jotta heidät voidaan tuomita maanpetoksesta ja teloittaa. Kuvauksen mukaan oikean ja väärän välinen raja hämärtyy tarinassa.

”Minua kiehtoo se, miten edelleen esimerkiksi pohjoisessa suhtaudutaan saksalaisiin. Viime aikoina on tehty paljon tutkimusta siitä, miten suomalaiset esimerkiksi tekivät saksalaisten kanssa töitä yhdessä usean vuoden ajan, eikä historia ole tältä osin kauhean mustavalkoinen”, Louhimies kertoo puhelimitse.

Vaikka Suomessa on tehty iso liuta fiktioelokuvia esimerkiksi talvi- ja jatkosodasta, Lapin sotaa on käsitelty vähemmän. On Mikko Niskasen Pojat vuodelta 1962 ja Antti J. Jokisen elokuva Kätilö (2015), joka perustuu Katja Ketun samannimiseen romaaniin.

Louhimies arvelee, että Lapin sotaa ei ole aiemmin käsitelty elokuvissa enempää luultavasti siksi, että se ei ollut samalla tavalla yksiselitteinen kuin vaikkapa talvisota.

”Suomalaisten kannalta Lapin sota oli aika erilainen. Siihen ei liity mitään perinteisen selkeää, enemmänkin niin päin, että se oli vain pakko hoitaa.”

Louhimiehen edellistä sotaelokuvaa Tuntematon sotilas (2017) kävi katsomassa yli miljoona ihmistä, ja se sai kuusi Jussi-palkintoa.

Miksi hän yrittää jälleen tehdä yhden sotaelokuvan?

”Minua kiinnostavat ihmiset jossakin mullistavassa tilanteessa, eli mitä tapahtuu, kun maailma ihmisten ympärillä järkkyy”, Louhimies vastaa.

Hän huomauttaa, että seuraavaksi häneltä julkaistaan ihmissuhdedraama Odotus, joka perustuu löyhästi Juhani Ahon teksteihin. Sitä on kuvattu kesällä Turun saaristossa, ja sen on määrä tulla ensi-iltaan vuodenvaihteessa.

Kyseessä on Louhimiehen ensimmäinen elokuva sitten Tuntemattoman sotilaan ja ohjaajan ympärillä pyörineen kohun. Kohu alkoi keväällä 2018 Ylen artikkelista, jossa kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää kertoi alistamis- ja nöyryytyskokemuksistaan Louhimiehen alaisena. Louhimies pyysi Jussi-gaalassa anteeksi, mutta sittemmin Louhimiehen ja Ylen välille kehkeytyi uutisoinnista kiista.

Louhimiehen mukaan tavoitteena on alkaa kuvata Lapin sota -elokuvaa vuoden päästä syksyllä. Historiallisiin tositapahtumiin perustuvan elokuvan kuvaukset sijoittuvat luonnollisesti Lapin maisemiin.

Lapin sota -työnimellä kulkevaa hanketta on esitelty elokuva-alan ammattilaisten Finnish Film Affair -verkkotapahtumassa. Hankkeen esittelytekstin mukaan sille haetaan rahoitusta kuuden miljoonan euron edestä.

Louhimies vahvistaa, että tavoitteena on tehdä kokoluokaltaan Tuntemattomaan sotilaaseen (2017) vertautuvaa iso elokuva. Louhimiehen Tuntematon sotilas on ollut tähän asti kallein pelkästään suomalaisittain tuotettu elokuva. Sen budjetti oli seitsemän miljoonaa euroa.

Ohjaaja on toiveikas sen suhteen, että rahoittajia löytyy.

”Tämä on vähän erilainen sotaelokuva, ja tässä on mukana myös vahvemmin naisnäkökulma. Tämä on sellainen osa historiaa, jota ihmiset eivät niin hyvin tunne. Samoin Tuuri on todella luettu ja hyvä kirjailija, joten sekin varmasti vetoaa ihmisiin.”

Hankkeessa elokuvan tuottajaksi on merkitty Louhimiehen lisäksi Andrei Alén. Alén näytteli Rahikaista Tuntemattomassa sotilaassa. Hän on Louhimiehen yhtiökumppani tänä keväänä perustetussa tuotantoyhtiössä Backmann & Hoderoff.

Kyseinen tuotantoyhtiö myös tuottaa mahdollisen elokuvan. Lisäksi tuottajaksi on merkitty on kulttuurialojen eri johtavissa tehtävissä toiminut Kaarina Gould.

Louhimiehen uudesta elokuvahankkeesta kertoi ensimmäisenä Yle.