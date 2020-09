Eini Pajumäki oli Abbaa ja Donna Summeria ihaillut lappilaistyttö, kun hänestä tuli tunnettu laulaja 1970-luvun lopussa.

Laulaja Eini on palannut 2000-luvulla nuoruutensa discolinjalle. Se sopii hänelle paremmin kuin perinteisempi iskelmä. ”Olen hirveän elävä ihminen. Totta kai musiikissa saa olla herkkyyttäkin, mutta sytyn vauhdista ja rytmistä.”­

Eini Pajumäki laskee laulu-uransa mitaksi 43 vuotta. Se on pitkä aika millä tahansa alalla, mutta esiintyvän taiteilijan uraksi jo harvinaisen mittainen.

Poikkeuksellisinta on, että vuosiin mahtuu vain kaksi lyhyttä keikkataukoa.

”Ensimmäisen lapsen kanssa oli pieni tauko, kun en tiennyt, minkälaista oli laulaa ison masun kanssa. Ja toinen on ollut korona. Muuten olen koko ajan mennyt”, Eini kertoo.

Solisti on edelleen energiaa täynnä. Paluu lavoille kevään korona-ajan jälkeen tuntui hyvältä.

”Kun keväällä selvisin järkytyksestä, huomasin, ettei ole kiire mihinkään. Nukuin paljon, ja ääni sai levätä. Ensimmäisellä keikalla olin kuin kirmaileva hevonen, joka on päässyt irti laitumelle. Käsittämätöntä, miten sitä oli eläväinen, ja on edelleenkin.”

Kevään aikana äänitettiin myös perjantaina ilmestynyt albumi Vihdoin valmis, joka sisältää discovaikutteista iskelmää. Discon kanssa Einillä on yhtä pitkä historia kuin esiintyjänä, yli 40 vuotta.

Jo nuorena hän kuunteli Donna Summeria, Abbaa ja Boney M:ää. Keikkailu alkoi 14-vuotiaana Pellossa Länsi-Lapissa sijainneen kotikylän nuorisobändissä.

Ylläksellä yleisöön osui Toivo Kärjen tuttava, joka kehui solistissa olevan ainesta levylle. Kärjen osoitteen saatuaan Eini lähetti hänelle lauluaan kasetilla. Pian Kärjeltä tuli puhelu.

”Lensin maalta lehmien seasta Helsinkiin ja olin aivan ihmeissäni. Kun näin Kärjen työpöydän, siinä oli vuori kasetteja. En ymmärrä, miten hän on minut löytänyt sieltä.”

Vielä piti valita kappale ensimmäiselle levylle. Ruotsissa asunut isoveli kuuli siellä Baccaran discohitin Yes Sir, I Can Boogie ja lähetti levyn siskolleen.

”Menin Kärjen luokse ja sanoin, että haluaisin tehdä tämän. Hän kuunteli levyä puoleen väliin asti, otti neulan pois raidalta ja sanoi, että Lapin tyttö ei tämmöisiä läähätyksiä laula”, Eini kertoo.

”Ei mennyt kuin pari kuukautta, kun laulu ampaisi Suomessa listaykköseksi. Sitten alettiin taistella, kuka sen saa tehdä, ja Lapin tytön annettiin yrittää.”

Hitin suomennos Yes sir, alkaa polttaa nosti 17-vuotiaan Einin tunnetuksi. Hän pääsi Tapani Kansan kesäshow’hun 1978 ja jatkoi sen jälkeen keikkoja oman yhtyeen kanssa. Tulevat vuodet toivat lisää hittejä.

”1980-luvun loppupuolelle esitin vain iskelmää ja discoa. Rokkarit haistattivat pitkät meille, jotka teimme sitä musaa”, Eini nauraa.

”Mutta kun tuli Topi Sorsakosket ja Agentsit sekä tangokuninkaalliset, discolle ei tullut enää vastakaikua. Lopulta siirryin ihan totaalisesti tanssilavoille.”

Keikkoja riitti vuonna 1989 tapahtuneen linjanmuutoksen jälkeenkin, mutta perinteinen tanssimusiikki ei tuntunut omalta. Vuosituhannen vaihteen lähes­tyessä yleisö alkoi taas toivoa uran alun hittejä.

”Kun otin ne ohjelmistoon, Eini oli saman tien lavalla. Jännästi se oma tuotanto on se, mikä tekee ehyen kuvan. Ne kappaleet ovat niin ainutlaatuisia. Kun vuonna 1985 levytin Olen neitsyt -biisin, ajattelin että ihan hirveätä, en voi ikinä laulaa tätä keikalla. Mutta 2000-luvun alussa kokeilin, ja mikä vastaanotto!”

Levytysura käynnistyi uudelleen kymmenen vuotta sitten. 50-vuotishaastattelussaan Eini toivoi löytävänsä taustavoimia, joiden kanssa levyttää sellaista discoa kuin ennen tehtiin.

”Nämä nuoret kundit näkivät lehden ja ottivat yhteyttä, että heillä voisi olla sellaisia biisejä. Syntyi Mä jään -albumi.”

Viidenkympin rajapyykin jälkeen Eini on tehnyt neljä disco­levyä. Uudet laulut menevät keikalla luontevasti vanhojen hittien lomaan.

Eini on työskennellyt monen muusikkosukupolven kanssa Toivo Kärjestä lähtien. Hän kehuu lämpimästi nykynuoria ja heidän ennakkoluulottomuuttaan. Keikkabändin vanhin jäsen on 27-vuotias.

”Kovin juttu on, että koko tähänastisen urani kuulijakunta on pysynyt, ja heidän lisäkseen on tullut nuorempaa yleisöä. Nuoret antavat minulle tosi paljon energiaa ja tätä päivää. Keikoilla tulee kommentteja, että voisit olla mutsini, ja olet tuollainen räväkkä”, Eini sanoo.

”Monet nuoret naiset tulevat myös sanomaan, että he haluavat olla vanhana niin kuin minä. Se on aivan mieletön palaute.”