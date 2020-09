Vaikuttava Pitsinnyplääjä on Isabelle Huppertin viiden tähden läpimurtoelokuva

Ranskalaisnäyttelijä puhuu viisaasti näyttelemisestä henkilökuvassaan, jonka perään näytetään vuonna 1977 valmistunut Pitsinnyplääjä.

Pitsinnyplääjä ★★★★★

(La dentellière, Sveitsi 1977)

Isabelle Huppert totisesti tiesi jo nuorena, ehkä lapsenakin, että hän tähtää huipulle. Hän halusi kaiken ja heti, mikä käy selväksi William Karelin hienosta henkilökuvasta.

Kaikki näyttelijät eivät ole hyviä puhumaan omasta työstään, mutta Huppert osaa analysoida ja on osannut jo uransa alussa. Siksi dokumenttikin on voitu rakentaa kokonaan Huppertin oman kertojanäänen varaan. Siihen on koottu myös runsaasti haastatteluita vuosikymmenten varrelta. Niistä rakentuu hänen uransa kaari.

Huppertin ura on ollut ainutlaatuinen. Se on ollut paitsi pitkä ja tuottelias myös taiteellisesti tinkimätön. Hän kertoo olevansa aina kuvausten jälkeen hämmästynyt siitä, miten hän on pystynyt tekemään roolin. Todisteeksi näytetään rankin kohtaus Huppertin roolista Paul Verhoevenin elokuvassa Elle.

Se on vain yksi Huppertin esittämistä raivonpurkauksista. Huppert tunnetaan ehkä parhaiten juuri rooleistaan, joissa hän esittää tukahdutettuja aggres­sioita. Joskus ne kääntyvät sisään päin, joskus räjähtävät silmille.

”Näyttelijä muuntaa heikkouden hyveeksi. Hauraudesta tulee voimaa, ujoudesta varmuutta”, Huppert sanoo ammatistaan.

Hän puhuu kiinnostavasti myös puheen ja hiljaisuuden eroista. Ranskalaisethan puhuvat paljon, joten heidän elokuvissaan hiljaiset kohtaukset ovat erityisen vahvoja. Huppert tunnustaa, että puheliaat roolit ovat hänelle vaikeampia, koska hiljaisuudella ja katseella voi ilmaista niin paljon. Elokuva on hänelle ”hiljaisuuden taidetta”.

Dokumentissa nähdään myös harvinaisempia helmiä Huppertin rooleista teatterilavoilla.

Perään esitetään restauroituna versiona Huppertin nuoruuden läpimurtoelokuva Pitsinnyplääjä, sveitsiläisen Claude Gorettan ohjaus vuodelta 1977. Huppert näyttelee siinä äärimmäisen ujoa parikymppistä Pommea, joka menee sekaisin naisiin kohdistuvien odotusten paineissa. Goretta kuvaa tarkasti sekä sukupuolirooleja että luokkaeroja.

Pitsinnyplääjässä näkyy vaikutteita Chantal Akermanin monotonisesta Jeanne Dielman -elokuvasta, joka oli valmistunut pari vuotta aiemmin, mutta Gorettan elokuvassa on mukana myös lempeyttä ja myötätuntoa. Huppertin roolihahmo on niin sulkeutunut, että hänen tunteistaan ei voi päätellä oikeastaan mitään.

Huppert sanoo, että näyttelijä tekee elokuvia tutkiakseen it­seään. Kun vastausta ei koskaan löydy, elokuvien tekemistä ei pysty millään lopettamaan.

Huppert muuten väläyttää itse­ironista puoltaan Netflixin Agentit-sarjassa. Teema esittää myöhemmin vielä Bertrand Tavernierin Auringonpimennyksen, jossa Huppertilla on rooli.

