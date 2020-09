Elokuvassa koululaiset löytävät itseään modernisoineen toimintaseikkailupelin, jonka uumeniin tempautuvat avatarhahmoinaan. Näitä näyttelevät Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart ja Dwayne Johnson

Jumanji: Welcome to the Jungle

★★★

(USA 2017),

Sub klo 21.00 (12).

Jumanji (1985) oli lastenkirjaan pohjautuva fantasiaseikkailu, jossa pikkupoika joutui 26 vuodeksi lautapelin vangiksi ja digitaalitekniikan kehitystä ilmentäneet villipedot säntäilivät kaupungin kaduilla.

Jake Kosdanin ohjaama Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) on kohderyhmäänsä kekseliäästi lähestyvä jatko-osa. Sen johdannossa jälki-istuntoon komennetut koululaiset löytävät saman itseään modernisoineen toimintaseikkailupelin, jonka uumeniin tempautuvat avatarhahmoinaan.

Näitä näyttelevät Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart ja Dwayne Johnson. Sukupuoletkin menevät ristiin, mistä jo synnytetään omaa hupiaan teinitrendikkäiden kehonvaihtokomedioiden hengessä. Pelissä kohdattavat viholliset käyttäytyvät ja puhuvat tietenkin vain videopelin säännöillä, ja avatarkykyjensä käyttäjät oppivat hyödyntämään kolmen elämän mahdollisuuttaan.

Arvatenkin elokuvasta nauttivat eniten sekä pelien harrastajat että teinit, jotka saavat kohdata omien kehojensa epävarmuuden ja identiteettiensä hakemisen viihdyttäviäkin tuntoja. Ne kantavat vaikka itse seikkailu kaavamaistuukin.