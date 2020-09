Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Lady Bird ★★★★

(USA 2017) Lukiolaistyttö (loistava Saoirse Ronan) käy katolilaista lukiota, mutta viettää silti normaalia teinielämää. Aikuistumisriittejä on kuvattu lukuisissa high school -komedioissa poikien näkökulmasta, mutta Greta Gerwigin 2000-luvun alkuun sijoittuva draama tutkii niitä virkistävästi tytön perspektiivistä. Pojat kiinnostavat, mutta tärkeintä on tyttöjen välinen ystävyys. (K12)

Frii klo 18.10

Madagascarin pingviinit ★★★

(USA 2014) Pingviinien valiojoukko saa vastaansa kostonhimoisen mustekalan (äänenä irrottelee John Malkovich). Pingviinien osuudet olivat Madagascar-animaatioissa kaikkein hauskimpia, joten ei ihme, että frakkiin pukeutuneet vakoojat saivat oman spin-off-animaation, joka on myös sarjan neljäs osa. (K7)

TV5 klo 19.10

Jason Bourne ★★

(USA 2016) Bourne (Matt Damon) saa kuulla totuuden menneisyydestään. Paul Greengrass ohjasi sarjan ylipitkän viidennen osan. (K16)

TV5 klo 21.00

Tiikerinsilmä – Rocky III ★★

(USA 1982) Rocky (ohjaaja Sylvester Stallone) valmistautuu kohtaamaan kehässä lihaskimpun (Mr. T.). Survivor-yhtyeen Eye Of The Tiger -hitti on urheiluelokuvien sarjan kolmannen osan helmi. (K16)

Nelonen klo 21.00

Teit meistä kauniin ★★

(Suomi 2016) Tuukka Temonen ohjasi draaman Apulanta-bändinsä alkutaipaleesta. Yhtyeen laulajana Toni Wirtasena nähdään Tatu Sinisalo. Räikeästä tuotesijoittelusta hyötyy eniten Heinolan kaupunki. (K12)

Nelonen klo 22.45