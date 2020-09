Suomalaisten harvinainen saavutus, Yle Areena, on uhan alla suoratoistopalvelujen kilpailun kiihtyessä, Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Tämä on häväistys! Röyhkeää!

Olen pöyristynyt, mutta sellaisella kulttuuriväittelyissä syntyvällä nautinnollisella tavalla.

Luen esseekirjaa Parasta katseluaikaa. Tv-kirjoituskokoelman on toimittanut Jani Saxell.

Kirja alkaa selityksellä siitä, miten televisio, ­”idioottiboksi”, on kokenut vallankumouksen, kun sieltä on alkanut tulla pitkiä sarjoja.

Kirjallisuustieteestä pohjan kulttuuriselittämiseen saaneille ihmisille televisio näyttäytyy roolihenkilöinä ja tarinoina, jotka ovat kovin jatkuva­juonisia. Viittauksissa käsitellään kaunokirjallisuuden klassikoita. Tolstoita ja Dickensiä.

Kaikkien viime aikoina ilmestyneiden tv-esseekirjojen – joista yhteen minäkin olen horissut todellisuustelevision nössööntymisestä – kannet ovat tekstillä rakennettu.

Kirjan Parasta katseluaikaa kannessa listataan sarjojen nimiä. 28:sta mainitusta sarjasta 25 on englanninkielisiä, lähes kaikki yhdysvaltalaisia.

Samanlaisia listoja näkee sosiaalisessa mediassa, kun edellisen koomansa menettäneet ihmiset kyselevät katseluvinkkejä. Kommenteissa kerrotaan ­aina, kuinka Westworld oli hyvä, ja Handmaid’s Tale, tosi hyvä. Kaikki on hyvää, kunhan sarjassa on paljon henkilöhahmoja, sivujuonia ja etenkin jaksoja.

Esseekirjassa on joitakin hienoja tekstejä, kuten Samuli Knuutin upea pilkonta Mad Menin Don Draperista. (”Mies, joka on eksynyt juuri siihen amerikkalaiseen unelmaan, jonka kauppaamisen hän on valinnut elämäntyökseen.”)

Kirjan toimittaja Saxell sen sijaan paketoi tele­vision ylimielisesti. Hän katsoo television vallan­kumouksen, jonkinlaisen kulta-ajan, alkaneen 1990-luvun pitkistä yhdysvaltalaissarjoista. Niitä ennen on kuulemma ollut lähinnä b-sarjoja.

Se on kapeakatseista ja historiatonta.

Eihän 1910-luvun Chaplin-komedioita voisi kuvailla ”pienimmän yhteisen nimittäjän perässäjuoksemiseksi” – kuten kirjassa puhutaan varhaisesta televisiosta – vain koska niiden ilmaisu on erilaista kuin Kieślowskin väritrilogiassa.

Ei televisio ole pelkkiä järkäleitä. Ei pitkä kesto tai suuri koko tee teoksista yhtään parempia, vaikka näin selvästi kaikilla taiteen kentillä kuvitellaan.

Eikä televisio ole parhaimmillaan HBO:lla tai Netflixissä. Se on kauneimmillaan paljon lähempänä.

Kultakausi on ollut käynnissä vuodesta 2007, siitä asti, kun Yle Areena on toiminut.

Mad Menin mainosmies Don Draper ei olisi ollut ilmaisen Yle Areenan ihailija.­

Olen saanut oman sivistykseni katsomalla liikaa televisiota, nyt jo neljä vuosikymmentä. Lapsena pidin aivan kaikista ohjelmista paitsi ravilähetyksistä.

Jani Saxellille televisio ennen HBO-sarjoja on ollut ”ihmiskunnan lopullinen vieraannuttaja ja ­aivottoman kulutuskulttuurin airut”.

Höpsis. Uskon vakaasti, että jokainen ohjelma on yhtä älykäs kuin katsojansa.

Jos aktiivista katselua kaipaa, kannattaa pomppia aiheissa. Jopa lineaarisen television vanha kanavasurffailu on aktiivisempaa kuin jättisarjojen tuntikausia kestävä ahmiminen.

Pomppimiseen Ylen suoratoistopalvelu Areena on täydellinen paikka. Se on kuin kirjastolaitos, valtion kädenojennus sivistykseen ja viihtymiseen.

Suomi on ainoa Ylen tiedossa oleva maa, jossa suosituin suoratoistopalvelu julkisesti rahoitettu. Muissa pohjoismaissa vahvat yleisradiot ovat suosituimpien kärkiviisikossa.

Suomalaiset kokevat television kuin Petri Nygård alkoholijuomat: Lempipalvelu? No, vittu ilmainen!

Areena on aiheiltaan ja muodoiltaan runsas, mutta olennaisin syy menestykseen on ollut tukeva etumatka. Ylellä tajuttiin alkaa kehittää videopalveluita aikana, jolloin rajattomat nettiliittymät yleistyivät ja verkon suoratoiston käyttö arkistui.

Näin uskoo yleläinen Kari Haakana. Hän työskenteli palvelupäällikkönä kahdeksan ja puoli vuotta, vastasi Areenan kehityksestä ja ylläpidosta.

Periaate on ollut tehdä jatkuvia pieniä uudistuksia. Ei siis sellaista megapäivityksiä, jollaiset ovat tyypillisiä media-alalla. Niillä nostatetaan omaa erinomaisuutta ja karkotetaan tilaajia.

Areenalaiset ovat seuranneet ihmisten katselutottumuksia ja muokanneet palvelua sen mukaan.

Itse ajattelen, että Areenan sulavaa voittokulkua on avittanut se, että kaupalliset televisiontekijät kompastelivat vuosia digitaalisissa laajennuksissa. Palveluita oli niin turhauttava käyttää, että usein tarttui kaukosäätimeen.

Kanavapujottelu kun on palvelumuotoiltu vuosikymmenien aikana huippuunsa.

Areenan valta-asema on uhattuna, kun suoratoistopalveluiden määrä nousee.

Dekkarien ja dokkarien saatavuus saattaa hyytyä, kun eri brittikanavat laittavat etusijalle uuden yhteisen palvelunsa, Britboxin.

Ajankohtaisemman huolen tuottavat yhdysvaltalaissarjat.

”On uhka mahdollinen. Että meidän käyttämämme rahat eivät pysty kilpailemaan”, sanoo Yle Areenan päällikkö Tanja Iikkanen.

Apua haetaan naapurista. Pohjoismaiden yleis­radiot tekevät yhteistarjouksia, jotta jotain kansainvälisiä herkkuja saisi verovaroilla nähtäväksi.

Sarjat ovat kyllä ”vallankumouksellisia”, rahastuksessa. Ne ovat tärkein imukuppi, joilla käyttäjät kiinnitetään kuukausimaksuihin. Niillä saa enemmän katseluminuutteja kuin elokuvilla, Kari Haakana sanoo. Kun toistoja tulee mahdollisimman paljon, käyttäjä todennäköisemmin jatkaa tilausta.

Ihmiset tilaavat yhtä tai kahta palvelua, mutta kohta tililtä veloitetaan kolmesta. Näin on käynyt jo Yhdysvalloissa. Lineaaritelevision katselun aika valuu vääjäämättä suoratoistoihin.

Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan.

Kari Haakanan mielestä edessä ei ole pudotuspeli vaan kasvu.

Siitä on todisteena syyskuussa lanseerattu Disney+. Palvelu on vain lisännyt suoratoistopottia.

Jos katsojalla ei ole varaa maksaa, pitää katsoa yhä enemmän mainoksia korvaukseksi sisällöstä.

Kun kirjankustantaja Heikki A. Reenpää kuoli viime viikolla, halusin nähdä Virpi Suutarin herkän mutta vinosti humoristisen dokumentin Eleganssi.

Siinä kirjallisuuden suurmies metsästää muiden pomojen, Ollilan ja Herlinin kanssa. Patruunamainen tunnelma olisi tiivistänyt aikakauden loppua.

Puolituntisesta dokumentista ei löytynyt googlaamalla edes traileria.

Yle on ainoa, joka tuollaista Suomi-keskeistä taidetta voisi antaa kaikkien katsottavaksi.

Mutta tietysti kuriositeetit maksavat.

Koska jokainen ihminen on nykyään ajatuspaja ja utopiat ovat maksuttomia, heitän pari ajatusta, miten Areenan buffetin voisi pitää runsaana.

Otetaan päämäärä: kaikki mahdollinen roska, Karpo, taidesekoilu, mitätön uutispätkä, ja TV2-tiskiallasdraama on jatkossa saatavilla Areenasta.

Jos tätä pitää selittää laajalle päättäjäjoukolle, voi puhua kansallisen historian säilyttämisestä ja sivistämisen velvollisuudesta.

Käännetään taas katseemme televisiosta länteen. Yhdysvaltalaisilla on monia väkivaltaisia sanontoja, jotka oikeasti kuvaavat innostusta. Yksi on: Shut up and take my money.

Yle voisi koota yhteen ohjelmia, joita ei ole varaa pitää esillä, paitsi tilauksesta.

Rahaa pätkän lainaajalta voisi kerätä parkkimaksun verran. Palkkiot menisivät suureksi osaksi tekijöille.

Yle Areena, turpa kii ja ota joskus rahani!