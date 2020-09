Satoja rooleja tehneen Esko Salmisen teatterimaraton ei tunne vertaistaan.

Katsomo tyhjenee ja äänten sorina vaimenee. Mitä jää näyttelijästä, joka ilta toisensa jälkeen yli kuuden vuosikymmenen ajan riisuu roolinsa, pesee kasvonsa ja katsoo peiliin? Kenet hän näkee?

”Menen suihkuun ja pesen roolin pois, tulen ulos Esko Salmisena? Ei se kyllä ihan niinkään mene.”

Esko Salminen kotonaan Siltasaaressa.­

Lokakuussa 80 vuotta täyttävä Esko Salminen istuu kotonaan Siltasaaressa, keittiön pöydän ääressä. Hänen paitansa rintamuksessa lukee: What are you waiting for? (Mitä odotat?)

Kun hän kääntää näkyviin selkäpuolen, saamme yhden sanan vastauksen: Godot. Teksti viittaa Samuel Beckettin absurdiin draamaan, 1949 valmistuneeseen klassikkoon Godota odottaessa tai suomeksi myös Huomenna hän tulee.

Kaksi kulkuria kuluttaa aikaansa ei missään, ei koskaan, odottaen ei mitään paitsi jotain nimeltä Godot, seuranaan lehdetön puu, kuu ja kaksi kuvassa häivähtävää matkalaista.

Eero Aho ja Esko Salminen sanamiekkailivat Kansallisteatterissa Arto af Hällströmin vuonna 2011 ohjaamassa esityksessä, joka pohtii aikaa, aavistusta ja tyhjyyttä. Godot on Salmiselle teatterin ydin, ”tuntematon voima, joka pelasti minut elämälle, näytti tien Kansalliseen, vei ulkomaille ja opetti levottomalle mielelle keskittymiskykyä”.

Salminen sanoo tehneensä pitkällä urallaan ”noin 200” teatteriroolia. Kaikkia hän ei itsekään muista. Lisäksi hän on ollut laskutavasta riippuen 80–90 suomalaisen elokuvan tähti.

1960 -luvun elokuvasankarina Esko Salminen sai lempinimen Härmän James Dean. Tässä hän näyttelee yhdessä Aino Mantsaksen kanssa Matti Kassilan elokuvassa Tähdet kertovat, komisario Palmu (9162).­

Esko Salminen näytteli Eino Leinoa Jaakko Pakkasvirran elokuvassa Runoilija ja Muusa (1978). Leinon runous on aina puhutellut Salmista.­

”Peter von Bagh totesi kerran puhuessaan Sodankylän elokuvajuhlilla, että Esko Salmisen elokuvaura on yhtä skitsofreeninen kuin suomalaisen elokuvan historia.”

Se tarkoittaa: Iskelmää, komediaa, romantiikkaa, suurta tragediaa, kansallisia sankareita ja kauhua, kaikkea paljon ja kerroksittain.

Rooleista on joskus vaikea päästää irti esityksen jälkeen, mutta toisaalta:

”Jokaisen roolin myötä identiteettini vahvistuu!”

Mitä näyttelijä tekee, kun hän näyttelee? Esko Salminen ei tiedä vastausta. Näyttelijän työ on mysteeri, hän sanoo.

Esko Salminen täyttää 80 vuotta 12. lokakuuta 2020.­

Venäläisen Konstantin Stanislavskin klassisten opetusten mukaan näyttelijä voi arvioida fyysisen toiminnan suhdetta tunteeseen.

”Fyysisesti oikein tehty ele nostaa oikean tunteen. On otettava käyttöön elämän korkeus ja kuilut. Ei liene vaikea näytellä sylissään kuollutta tytärtään kantavaa Shakespearen kuningas Learia, jos on joutunut pohtimaan oman lapsensa selviämistä”, Salminen sanoo.

”Ei kuitenkaan tarvitse olla murhaaja näytelläkseen murhaajaa.”

Jokainen näyttämön huuto, nauru tai itku nousee jostain. Kun Salminen oli armeijassa, harjoituskäsikranaatti räjähti hänen kädessään. Hän heräsi onnettomuuden jälkeen sairaalassa ja muistaa vain huutaneensa, ettei kättä saa amputoida. ”Olen näyttelijä, ei saa ottaa kättä pois!”

”Alitajunta on loputon varanto. En osaa sanoa, miten se toimii, enkä haluakaan tietää.”

Jo teatterikoululaisena Esko Salmisessa nähtiin tulevaisuuden suuri lupaus. Kansallisteatterin johtaja ja ohjaaja Eino Kalima poimi hänet avustajaksi legendaariseen Kolmeen sisareen vuonna 1958.

Kalima oli itse opiskellut Moskovassa maailman merkittävimpien teatterigurujen vaikutuspiirissä. ”Hän kutsui meidät maatilalleen Askolaan ja kysyi, halusimmeko lasilliset Dubonnet’a. Nyökkäsimme vaikkei meillä ollut aavistustakaan, mitä se oli”, Esko muistelee Kaliman vaikutuksen tehnyttä hienostunutta tyyliä.

Nuorelle teatterikoululaiselle Kalima oli lähes Leo Tolstoin inkarnaatio. Hän oli istunut Tolstoin Jasnaja Polnajan työhuoneella ja illastanut isännän kanssa.

”Hän kertoi miten olisi halunnut tarkemmin kuulla kirjailija Tolstoin puheita, mutta se oli mahdotonta koska kreivitär Tolstaja höpötti koko ajan korvaan.”

Näin syntyvät teatterihistorian ketjut. Esko Salminen tunsi ihmisen, joka tunsi Tolstoin.

Kansallisteatterista tuli yksi Salmisen elämän tärkeimmistä kiintopisteistä, kuin koti.

Suhde Kansallisteatteriin oli kuitenkin ristiriitainen: sodan loputtua hänen äitinsä, näyttelijä Kyllikki Väre, erotettiin teatterista kiittävistä kritiikeistä huolimatta.

Hän kuoli aivoverenvuotoon vähän myöhemmin, vain 38-vuotiaana. Esko Salminen oli tuolloin kymmenvuotias.

Salmisen isä, myös Kansallisteatterin suuri näyttelijä Unto Salminen opetti pojalleen taiteen aikakausia, runoja ja niiden tulkintaa, sekä otti mukaan teatteriin. Vaimonsa kuoleman jälkeen hän kuitenkin romahti, alkoholisoitui ja Kansallisteatteri irtisanoi hänen sopimuksensa 1951. Sen jälkeen Kyllikki Väreen veli Jorma piti huolta pojasta.

”Hän vei minua uimahalleihin ja piti minut kaikin tavoin kuosissa. Ilman enoani olisin tuskin tässä.”

Esko Salmisen läpimurto Kansallisteatterissa oli Eskon rooli Aleksis Kiven Nummisuutareissa (1965). Suorituksen fyysisyys sai erityistä huomiota. Teos oli uusintaensi-illassa vuonna 1967.­

Esko Salminen on näyttelijänä pidäkkeetön heittäytyjä ja kaikkensa likoon paneva samaistuja. Suurten tunteiden, roolien ja filosofisten kysymysten ainutlaatuinen tulkki. Nummisuutarien Eskon tavoin hän juoksee paukautellen päätään yhä uudelleen mäntyyn ja ottaa siitä kaikki tehot irti.

”60 vuotta olen käsitellyt minuuttani kaaoksesta selkeyteen ja takaisin kaaokseen. Kyllä siinä syntyy erittäin vahva minuus, oma identiteetti.”

Joskus töitä on ollut niin paljon, että samana päivänä sai olla neljä tuntia Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Peer Gyntinä ja yöllä oli juostava Ateneumin purkutiloihin. Siellä nähtiin Kalle Holmbergin kokeellinen Dostojevski-projekti Kepissä on kaksi päätä.

Vuonna 1983 valmistunut esitys oli suomalaisen teatterin käännekohta, romuinen, intensiivinen tutkielma tilanteista, joissa ihminen kulkee hajoamaisillaan, kirves povellaan.

Juuri tästä esityksestä kehittyi monen tuntema näytteleminen, jota Salminen itse kutsuu orgaaniseksi heittäytymiseksi. Hän arvelee sen sekä opituksi että perityksi ominaisuudeksi, joka näkyy nyt myös omissa näyttelijälapsissa Kristossa, Kreetassa ja Sonjassa.

Heistä nuorimmainen, Sonja, 29, sairastui vakavasti vuonna 2014, mutta selvisi, ja näyttelee jälleen.

”Kun katson heitä, tunnistan itseni. Ei, koskaan minä en ole heitä neuvonut, siitä ei hyvä tulisi.”

Vuonna 2013 kuvatut Aino Seppo, Sonja Salminen ja Esko Salminen ovat näyttelijäperhe.­

Aina asiat eivät ole sujuneet. Eräänä iltana 1960-luvun lopun taidepoliittisissa melskeissä työssään turhautunut Salminen käveli Dostojevskin Riivaajien Stavroginin roolissa Helsingin kaupunginteatterin suurelle näyttämölle lintuhäkki päässään.

”Älä mene, Esko kiltti, älä mene!” hän muistaa jonkun rukoilleen.

Salminen näytteli koko ensimmäisen näytöksen häkki päässään. Vastanäyttelijät olivat sekä kauhuissaan, suutuksissaan että huolissaan.

Tapaus oli Salmisen kannanotto skandaaliin, jossa teatterin hallitus oli kieltäytynyt kiinnittämästä taloon johtotroikkaa, johon olisivat kuuluneet Kalle Holmberg, Ralf Långbacka ja Eugen Terttula. Johtajaksi valittiin professori Timo Tiusanen.

Salminen taisteli viimeiseen saakka troikan puolesta. Aika oli kuitenkin siten hysteerinen, että teatterin hallitus pelkäsi ”radikalisoitumista”.

Holmberg ja Långbacka ottivat mukaan joukon luottonäyttelijöitään, ja uuden teatterin lipunkantajat lähtivät siltä istumalta Turkuun. Siellä suomalainen teatteri nousi ennennäkemättömällä voimalla. Alkoi Turun Kotkien aika 1971–77.

Turkulaiset eivät aluksi hyväksyneet Helsingin tulokkaita. Vasta Ritva Holmbergin dramatisoima ja Kallen vuonna 1972 ohjaama juhlittu, legendaarinen Seitsemän veljestä sulatti jään. Esko oli nyt Juhani.

Seitsemän veljestä paaluttaa Eskon uraa. Hän oli Lauri Kansallisteatterin tulkinnassa 1962 ja Juhani Turun Kaupunginteatterissa 1972. Kuvassa näytelmän harjoitukset Kansallisteatterissa, veljeksiä näyttelevät vas. Aapo (Tarmo Manni), Lauri (Esko Salminen), Simeoni (Ekke Hämäläinen), Eero (Pentti Siimes, maassa makaamassa), Juhani (Martti Romppanen), Tuomas (Kosti Klemelä) ja edessä Timo (Sakari Jurkka).­

Seitsemän veljeksen vastaanotto oli kaikkialla raivokkaan ihastunut. Jopa Helsingin Sanomien silloinen teatterikriitikko, arvostettu, vakavamielinen Sole Uexküll, jota toimituksessa kutsuttiin punaiseksi paronittareksi, hihkui esityksen nähtyään haluavansa seistä päällään.

Veljeksillä oli yhteiset kurranlyöntitreenit, yhteiset sananparret ja vitsit, tapa kommunikoida, kutittaa ja lisätä esitykseen elämää joka ilta pienin muunnoksin. Kolme ja puoli vuotta, 244 kertaa esitystä kiritettiin täysillä. Turun kaupunginteatteri nousi nopeassa tahdissa maailmankuuluksi teatterimekaksi. Esityksiä kutsuttiin Firenzen festivaaleille, Berliiniin, Göteborgiin, Pariisiin. Suomella ei vain aina ollut rahaa vastata kutsuihin.

Viime tammikuussa Teatterimuseoon kokoontuivat lähes kaikki elossa olevat Turun veljekset. Veljessarjan näyttelijät kiittivät yhä vuosikymmentenkin jälkeen Eskoa, joka nostatti esitykseen hengen ja piti esitystä kasassa. Veljeksistä kasvoi suuri teatteriperhe.

Muutamaa viikkoa Teatterimuseon yhteisen tarinatilaisuuden jälkeen veljessarjan nuorin, Eeroa näytellyt Juha Muje kuoli, ”Juha, joka otti aina kopin ja piti taidokkaasti palloa ilmassa – hänellä oli pelisilmää ja hän antoi tuulensuojan sitä tarvitsevalle”, Salminen huokaa.

Esko Salminen Kuningas Learina ja Juha Muje narrina Kansallisteatterissa vuonna 2005.­

Lähimmäs rooliin eläytymisen ääritilaa tultiin, kun Esko Salminen näytteli Turussa vuonna 1975 Ralf Långbackan ohjauksessa suomalaisen teatterin historiaan jääneen Vincent van Goghin roolin.

Salmisen silloinen avovaimo ja näyttelijäpoika Kriston äiti Heidi Krohn on myöhemmin kertonut, miten Salminen uhkasi harhaisen van Goghin tavoin leikata korvansa. Myös Långbacka sanoi pelkäävänsä, milloin postiluukusta kolahtaa kirjekuoressa Eskon korva.

Yksi teatterin värikkäimmistä legendoista kertookin, että turkulaisessa sairaalassa oli varattuna ”pehmustettu huone”, jonne teatterilaisia laitettiin lepäämään, kun taiteen raivo ja palo nousivat liian kuumeisiksi.

”Olen tehnyt – saanut tehdä – valtavia rooleja. Välillä on tuntunut kuin olisin kantanut maapalloa harteillani. Van Goghia lainatakseni vain ihminen voi olla taiteilija. Mikään muu eläin ei ole niin taiteilija kuin ihminen.”

Teatteri oli elämäntapa, jossa riippui toisinaan suurin kuviteltavissa oleva hintalappu. Kalle Holmberg muistelee teatterikirjoissaan tuon ajan suhdettaan alkoholiin. Se oli tappava.

”Kalle korvasi viinan ainoalla vielä korkeammalla voimalla, Jumalalla”, Salminen sanoo. Mitään muuta tietä ei ollut.

1990-luvulle saakka Holmberg ja Salminen olivat toisilleen korvaamattomat ja erottamattomat. ”Alettiin sitten ottaa etäisyyttä. Kalle puhui suuret visionsa yksin kotonaan.”

Esko Salminen ei lähtenyt pyhiinvaellusmatkoille Valamoon, mutta hän ymmärtää, miksi Kalle Holmberg niin teki.

”’Esko, meidän olisi pitänyt kuolla 40-vuotiaina’, Kalle minulle kerran sanoi”, Salminen kertoo.

Virheissä ei ole mitään vikaa, Salminen muistuttaa.

”Kun tulee haukut, on vain ajateltava kuin Samuel Beckett, joka aikoinaan vastasi kritiikkiin: Ensi kerralla täytyy epäonnistua vähän paremmin.”

Salmisen mielestä virhe on kuin allekirjoitus. Näyttämöt ovat täynnä virheellisiä ihmisiä, siitä syntyy teatteria.

”Näyttelijä ei saa myöskään selittää rooliaan. Sir Laurence Olivier sanoi viisaasti, että ennen kuin lähdemme viemään katsojia kanssamme vuorille, heille on annettava mahdollisuus tutustua esittämiimme ihmisiin täällä tasangolla.”

Näyttelijän työ on hyvin henkilökohtaista, ja näyttelijän paras ystävä on vastanäyttelijä. Englanniksi sana on Salmisen mielestä oikeampi, fellow actor, näyttelijäkaveri.

”Asiat, joita tulee paljastaneeksi vastanäyttelijälleen, edellyttävät täyttä luottamusta.”

Salmisen pitkäaikaisin vastanäyttelijä oli Kyllikki Forssell, ensin rakastettu, sitten läheinen ystävä. Ensimmäisen kerran he näyttelivät yhdessä 1960-luvulla, myöhemmin heidät nähtiin lukuisissa menestysesityksissä, kuten Kurt Nuotion ohjaamassa Lars Norénin perhetragediassa Elämää pitempi yö Kansallisteatterissa (1992) tai Reko Lundánin Helsingin kaupunginteatteriin ohjaamassa Kauppamatkustajan kuolemassa (1999).

Tuosta ajasta Salminen kertoo anekdootin: ”Ensin Pitkänsillan yli tuli Urho Kaleva Kekkonen, sitten Casimir Ehrnrooth ja lopulta työläiskaupunginosaan uskaltautui myös Kyllikki Forssell!”

Kyllikki Forssell ja Esko Salminen olivat läheisiä työtovereita 1960-luvulta saakka. He näyttelivät yhdessä esimerkiksi vuonna 1999 Kauppamatkustajan kuolemassa.­

Työparina ja ystävinä he olivat erottamattomat, kunnes Forssell kuoli viime vuonna.

”Ei mennyt päivääkään, ettemme olisi soittaneet toisillemme.”

Suurena tukena elämässä on ollut myös näyttelijä Aino Seppo, jonka kanssa Esko on ollut yli 30 vuotta avioliitossa. ”Ainosta ja Kyllikistä tuli parhaat ystävättäret ja tärkeät toisilleen.”

”Missä ovat teidän villit hevosenne?” kuuluisa teatteriohjaaja Clifford Williams Suomessa vieraillessaan ihmetteli – kunnes tutustui Esko Salmiseen.­

Salmisen perheen kesäsaaressa, Iniön silokallioiden äärellä vietetyt kirkkaat kesät ovat antaneet voimaa uusiin syksyihin ja talviin. Kun näyttelijä nousee keittiön tuolista ja suoristaa selkänsä, edessä on yhä suomalaisen teatterin suuruus.

Harvoin näyttelijässä on samaan aikaan läsnä kuningas ja kerjäläinen, Hamlet ja kiven leivästään löytävä Kullervo.

Enää ei ole pakko olla mitään. ”Olen saanut näytellä kaiken haluamani.”

Mutta vielä tänä syksynä Esko Salminen nousee Kansallisteatterin suurelle näyttämölle kahdessa runoillassa, joissa kuullaan lempirunoja, ”mukana kulkevia ystäviä”. Näyttelijä laskee äänensä matalaan c:hen ja aloittaa Matti Rossin suomentaman Macbethin monologin:

”Elämä on vaeltava varjo, kehno näyttelijä,

joka temppuilee ja rehkii näyttämöllä hetken,

eikä palaa. Se on hullun loru,

täynnä huutoa ja vimmaa,

mutta mieltä vailla.”

Esko Salmisen vahvuus on näkynyt Shakespearen tragedioissa, kuten Learissa ja Macbethissa (kuvassa). Nyt hän haluaisi ehkä vielä kerran tulkita pienimuotoisen Learin kertomuksena, jossa hallitsija liian myöhään oppi, että rakkaus on suurin voima.­

Esko Salmisen runoillat Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 27.9. ja 4.10. Salminen täyttää 80 vuotta 12. lokakuuta 2020.