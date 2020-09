Nuorempi Ryömä istui liki tauotta vankilassa viitisen vuotta, pitkät ajat eristyksissä.

Kalevi Kalemaa: Historian erottamat. Kertomus Hannes & Mauri Ryömästä. Into. 475 s.

Suomessa on sukuja ja perheitä, joissa politiikanteko on seurannut sukupolvelta seuraavalle – ja perintönä on seurannut kutakuinkin samapohjainen aate. On näitä Kekkosia, Kuusisia, Tuomiojia, Paasioita, Rihtniemiä, Vennamoita…

Totutusta suku­siirtymästä poikkeavat jyrkähkösti Hannes Ryömä (1878–1939) ja Mauri Ryömä (1911–1958), isä ja poika. Molemmat kylläkin lukeutuivat vasemmistoon, mutta aivan sen vastakkaisille sivustoille.

Missä Hannes Ryömä asettui tannerilaiseksi sosiali­demokraatiksi, siinä Mauri Ryömä erkaantui niin kauas vasemmalle kuin 1930-luvulla ajateltavissa oli. Sittemmin kauemmaskin.

Kirjailija Kalevi Kalemaa (s. 1941) tallentaa Historian erottamat -teokseensa isä- ja poika-Ryömän elämää ja toimintaa, heidän keskinäisiä ristiriitojaan.

Ammatiltaan kumpikin oli lääkäri, mutta kirja painottuu poliittisiin kysymyksiin. Peilautuu paitsi Hanneksen tie marraskuun sosialistiksi, myös Maurin kulku lähinnä bolševistista lokakuuta idealisoivaksi kommunistiksi.

”Suuri kertomus isäkapinasta”, tempaisee takakansiteksti, mutta kirja osoittaa myös kaksikon pyrkimystä lähentyä toisiaan – loppuun asti.

Osuustoimintasosialisteja Elannon Backaksen kartanon pihamaalla vuonna 1918. Hannes Ryömä (vas.), Lauri af Heurlin, Erland Aarnio, Elannon meijeriliikkeen johtajat A. T. ja J. W. Keto. – Kirjan kuvitusta.­

Vaikka välit äityivät hyvin huonoiksi, heidän kirjeenvaihdossaan välähtää molemminpuolista kiintymystä. Ja hautapuheessaan 1939 poika muisti isän poliittista uraa kunnioittavasti.

Kalemaa ei kirjoita tutkijana, mutta teos tukeutuu arkistoihin, haastatteluihin ja tutkimustietoon. Suoria lähdeviittauksia ei ole, vain lähdeluettelo.

Talollisenpoika Hannes Ryömä liittyi Sdp:hen 1905. Akateemisten sosialistien vanhempina oli yleensä insinöörejä, lehtoreita ja pappeja, mutta merkittävää kyllä, O. W. Kuusisen isä oli kyläräätäli ja Väinö Tannerin jarrumies. Juuri näistä kahdesta proletaarinpojasta – Kuusinen Moskovassa, Tanner Helsingissä – tuli ajan oloon toisilleen vihamielisten vasemmistoleirien johtajia.

Hannes Ryömä sukeutui osuuskauppareformistiksi, mutta nuorena hän otti rapsakan radikaalisti kantaa. Hän ajautui isäänsä ja sukuaan vastaan, samoin kuin Mauri Ryömä myöhemmin häntä itseään vastaan.

Sitten kun Hannes Ryömä 1920-luvulla istui ministerinä ja Suomen Sosialidemokraatin päätoimittajana, hän oli jo Tannerin vankkana sivustatukena. Mutta sisällissodan jäljiltä he hetken ajan kilpailivat Sdp:n johdosta.

”Ryömä oli realisti, Tanner sen lisäksi ehdoton materialisti”, Kalemaa vertailee. ”Tannerille elämä ja politiikka oli taloutta. Ryömä oli käytännön poliitikko Tannerin tavoin, mutta kiinnostunut sen lisäksi esimerkiksi kirjallisuudesta ja teatterista.”

Tanner ei politiikassa improvisoinut, Ryömä sentään joskus.

Lääkintöhallituksen pääjohtajana Ryömä loi kansanterveyden pohjaedellytyksiä. Ajan aatteita seuraillen hän ajoi tiukasti myös rotuhygienian sukuista sterilisointilakia, jonka eduskunta vahvisti 144–14-luvuin keväällä 1935. Kalemaa piirtää prosessin terävästi.

Vuosina 1935–70 Suomessa steriloitiin 57 000 ihmistä, heistä pakolla 11 000.

Mauri Ryömää on tutkimuksissa setvitty isäänsä tarkemmin. Jos teos sikäli sisältääkin vain niukalti uutta, se esittää kokoavasti hänen persoonallisuutensa ja poliittisen muotokuvansa. Piirtyy kuva eriskummallisesta ihmisestä, suositusta ja äärimmäisyyksiin heittäytyvästä poliitikosta, sanottakoon joustavasta skolastikosta.

”Itsenäinen, rehellinen fanaatikko, mutta ei etujen kalastaja”, kuten Ryömän opiskelutoveri, professori Erkki Jäämeri on kiteyttänyt.

Elvi Sinervo ja Mauri Ryömä vuonna 1950.­

Kalemaa kuvaa 1930-luvun vasemmistointelligentsiaa asiantuntevasti. Hän tokaisee ryhmän merkitystä aiemmin idealisoidun ”muistelmissa, jopa tutkimuksissa”, mutta jättää sen täsmentämättömäksi huitaisuksi. Ryömän, Sinervon ja Kilven perhedynastioiden suhteita Kalemaa valottaa herkullisesti.

Mauri Ryömän hulluin aivoitus oli talvisodan syytöskirje Tannerille, rajuin joukkoaktio Suomen ja Neuvostoliiton ystävyysseura välirauhakesänä, ja epätoivoisin teko itsemurhayritys jatkosodan vankina.

Hän lusi liki tauotta viitisen vuotta, pitkät ajat eristyssellissä.

Sodanjälkeistä aikaa rikastuttivat kolme lasta vaimo Elvi Sinervon kanssa, tiiveimmin Ryömää silti veti intohimo politiikkaan, maailman mullistamiseen.

Mauri Ryömä vaali monia harhaluuloja ja teki poliittisia vikatikkejä, mutta huipensi työnsä yritykseen juuria stalinistiset tavat kommunistipuolueesta vuonna 1956. Siinäkin hän kärsi vielä häviön, mutta pyrinnöstä jäi vahva poliittinen testamentti. Ryömä kuoli auto-onnettomuudessa syksyllä 1958.

Historian erottamat -teos jäsentää nasevasti Hannes ja Mauri Ryömän paikan ja merkityksen. Kaksi elämää, syviä näkemyksellisiä railoja, seassa yhdistäviäkin säikeitä.