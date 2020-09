David Attenborough, 94, rikkoi Instagramin ennätyksen: hän on nopeimmin koskaan miljoona seuraajaa kerännyt käyttäjä

Planeettamme pelastaminen on nyt viestintäongelma, Attenborough sanoo.

94-vuotias luontodokumentaristi David Attenborough liittyi Instagramiin. Hänellä oli miljoona seuraajaa alle viidessä tunnissa, mikä on uusi ennätys. Kuvassa Attenborough British Film Institutessa Lontoossa vuonna 2017.­

Luontodokumentaristi David Attenborough, 94, liittyi torstaina Facebookin Instagram-palveluun ja keräsi miljoona seuraajaa nopeammin kuin kukaan muu ennen häntä.

Guinnessin ennätysten mukaan Attenborough keräsi miljoona seuraajaa neljässä tunnissa ja 44 minuutissa.

Aiemmin ennätystä piti hallussaan näyttelijä Jennifer Aniston, joka liittyi palveluun vuoden 2019 lokakuussa ja keräsi miljoona seuraajaa viidessä tunnissa ja 16 minuutissa.

Lauantaiaamupäivänä Suomen aikaa Attenborough’lla oli jo 3,7 miljoonaa seuraajaa ja julkaisuja kaksi.

Ensimmäisessä julkaisussaan kuusikymmenvuotisen uran luontodokumenttien parissa tehnyt Attenborough kertoi, että ”planeettamme pelastaminen on nyt viestintäongelma”.

”Teen tämän liikkeen ja tutustun minulle uuteen viestimistapaan, koska, kuten kaikki tiedämme, maailma on pulassa. Maanosat palavat, mannerjäätiköt sulavat, koralliriutat kuolevat, kalat katoavat valtameristämme, lista jatkuu ja jatkuu”, Attenborough kertoi videolla.

”Mutta me tiedämme, mitä tehdä asialle. Siksi käyn tämän minulle uuden viestintätavan kimppuun.”

Attenborough ei päivitä tiliä itse. Hän tekee alustalle videoita, mutta tiliä päivittävät hänen yhteistyökumppaninsa, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n dokumenttielokuvien tekijä Jonnie Hughes ja Britannian WWF:n Colin Butfield.

Kolmikko on tehnyt yhdessä A Life On Our Planet -dokumentin, joka ilmestyy Netflixiin lokakuun alkupuolella. Lokakuussa Attenborough julkaisee myös samannimisen elämäkertakirjan.

Aiemmin syyskuussa BBC esitti Britanniassa Attenborough’n tunnin mittaisen dokumentin Extinction: The Facts. Se on Attenborough’n tähän asti kovasanaisin varoitus luonnon surkeasta tilasta ja meneillään olevasta, ihmisen aiheuttamasta sukupuuttoaallosta.

Dokumentti esitettiin Britanniassa samalla viikolla kun WWF ja Zoological Society of London julkaisivat raportin, jonka mukaan nisäkkäiden, lintujen ja kalojen populaatiot ovat romahtaneet viimeisten 50 vuoden aikana. Puolessa vuosisadassa selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin kaksi kolmasosaa. Syynä on ihmiskunnan, erityisesti rikkaiden maiden kansalaisten, hillitön ylikulutus.