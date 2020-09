Muistoja planeetta Maasta -trilogia on kuin käänteinen maatuskanukke, sillä tarinan käännekohdat paljastavat aina vain laajempia visioita, kirjoittaa Vesa Sisättö.

Kuolema on ikuinen -romaani on Liu Cixinin Muistoja planeetta Maasta -trilogian päätösosa.­

Romaani

Liu Cixin: Kuolema on ikuinen (Sishen yongsheng). Suom. Rauno Sainio. Aula & co. 874 s.

Ihmiskunta elää tähtienvälistä kylmää sotaa. Kauhun tasapainoa pitää yllä Miekankantajaksi kutsuttu tehtäväänsä valittu ihminen. Hän voi laukaista mekanismin, joka tulee tuhoamaan sekä aurinkokunnan että ihmiskunnan vastustajien, Alfa Kentaurista kotoisin olevien trisolarislaisten kodin.

Tällainen on Liu Cixinin palkitun Muistoja planeetta Maasta -trilogian päätösosan alkuasetelma. Romaani nojaa vahvasti edellisessä osassa esitettyyn synkän metsän ajatukseen: Maailmankaikkeus on synkkä metsä, jossa sivilisaatiot piileskelevät, sillä ne pelkäävät toi­siaan. Vahvat sivilisaatiot voivat milloin tahansa tuhota paljastuneet älylliset lajit ennaltaehkäisevänä toimena, ennen kuin niistä tulee uhka.

Ihmiskunnan Miekankantajan tuholaite onkin järjestelmä, jolla Maapallon ja Trisolariksen sijainti voidaan paljastaa kaikille tuhonhimoisille ulkoavaruuden asukkaille.

Romaanin päähenkilö on nuori naispuolinen avaruusteknikko, Cheng Xin. Hänet valitaan Miekankantajaksi edellisen romaanin päähenkilön Luo Jin luo­puessa tehtävästä. Cheng Xin tekee virassaan oman ratkaisunsa, joka vie ihmiskunnan historiaa odottamattomaan suuntaan. Cheng Xin matkustaa ajassa viettämällä vuosisatoja horroksessa ja näkee siten valintojensa seuraukset tulevaisuudessa.

Liu Cixinin trilogia on kuin käänteinen maatuskanukke. Tarinan käännekohdat paljastavat aina vain laajempia visioita. Kuolema on ikuinen -romaanissa alkuperäinen Maan ja Trisolariksen konflikti kutistuu lopulta menneisyyden vaiheeksi. Tässä romaanissa aikaskaalat laajenevat huimasti ja toisista ulottuvuuksista tarjoillaan villejä näkyjä.

Voidaan kysyä, onko Cheng Xin lopulta mikään oikea henkilö. Lukija ei saa tietää hänestä paljoakaan: hiukan henkilöhistoriaa ja luonteenpiirteitä. Pikemminkin Cheng Xinhin tiivistyy ihmiskunta ja sen tavoitteet. Miekankantajana hänet on valittu tekemään päätöksiä koko lajin tulevaisuudesta.

Usein spekulatiivisessa fiktiossa teoksen maailmaa pidetään eräänlaisena henkilönä. Liu Cixinin sarjassa ihmiskunta on päähenkilö. Sillä on erilaisia vaiheita, tunteita ja päämääriä. Ajanjaksoja, jolloin ihmiskunta on jakautunut erimielisiksi puolueiksi, voisi kuvata murrosvaiheiksi, joissa muutos kypsyy. Vastaavanlaista ihmissuvun historiaa on kirjoittanut muun muassa Olaf Stapledon teoksessaan Viimeiset ja ensimmäiset (1930, suom. 1985).

Liu Cixinin heikkoudet ovat valitettavasti mukana myös trilogian viimeisessä osassa. Kirjailijalta on kieltämättä rohkea veto valita päähenkilöksi nainen, kun tuntuu että aihe on hänelle hyvin vieras. Käsitykset sukupuolista tuntuvat olevan vuosikymmenten takaa.

Jäin miettimään Cheng Xinin keskeiseksi luonteenpiirteeksi nostettua velvollisuudentuntoa. ”Olen koko elämäni pyrkinyt ylöspäin velvollisuuksien portaikossa”, Cheng Xin toteaa. Cheng Xin velvollisuudet todellakin kohoavat ylöspäin, ja kerta toisensa jälkeen hän luopuu omasta onnestaan voidakseen tehdä oikein.

Velvollisuudentunto kattaa lopulta koko maailmankaikkeuden. Hiukan viistosti katsottuna tässä voisi nähdä satiirista piikkiä Kiinan poliittisen järjestelmän ja kulttuurin kollektivismia kohtaan.

Nyt maaliinsa pääsevässä Muistoja planeetta Maasta -trilogiassa on selvästi tieteiskirjallisuuden klassikon aineksia. Vanhanaikaisuuksistaan ja oudoista kulmikkuuksistaan huolimatta se on merkittävä jatke tieteiskirjallisuuden klassiselle traditiolle.

Sarja sopii varsinkin niille, jotka nuorena rakastivat Asimovin ja Clarken teoksia ja haluaisivat lukea lisää sellaista.