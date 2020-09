Kirjallisuus

Vuonna 2005 kirjamaailma meni sekaisin vampyyrin ja teini­tytön rakkaustarinasta. Silloin ilmestyi rakastetun ja vihatun Twilight-kirjasarjan ensimmäinen osa, Houkutus.

Yhdysvaltalaisen kirjailijan Stephenie Meyerin neliosainen kirjasarja ja siitä tehdyt elokuvat, joista ensimmäinen sai ensi-iltansa vuonna 2008, saivat erityisesti teinitytöt hullaantumaan, mutta sarjaa lukivat young adult -kirjallisuuden nosteessa myös aikuiset. Fanitus yltyi maaniseksi, ja mittakaavaltaan sarjaan liittyvää kiihkoa on verrattu Tähtien sota -elokuvien sekä The Beatles -yhtyeen fanitukseen.

Sarja kertoo kuolevaisen nuoren naisen, Bella Swanin, ja ikuisesti 17-vuotiaaksi jähmettyneen vampyyrin, Edward Cullenin, rakkaustarinan. Koko neliosainen kirjasarja on kirjoitettu pääosin Bellan näkökulmasta, ja juonellisesti sarja tuli päätökseensä yli kymmenen vuotta sitten.

Nyt Meyer on kirjoittanut sarjan ensimmäisen osan uudelleen. Keskiyön aurinko kertoo rakkaustarinan Edwardin näkökulmasta, ja suomennettuna teos ilmestyi WSOY:n kustantamana syyskuun alussa.

Kyseessä on jo kolmas kerta, kun Meyer kirjoittaa saman rakkaustarinan hieman eri tavalla. Vuonna 2015 julkaistiin Houkutus/Elämä ja kuolema -teos. Siinä hahmojen sukupuolet on vaihdettu. Edwardista on tehty nainen ja Bellasta mies.

Mikä saa kirjailijan kirjoittamaan saman tarinan uudelleen kerta toisensa jälkeen?

Suosittu Twilight-sarja on jakanut vahvasti mielipiteitä. Se sai esimerkiksi E. L. Jamesin kirjoittamaan fanifiktiona alkaneen Fifty Shades -kirjasarjan, joka kertoo liikemiehen ja opiskelijan sadomasokistisesta suhteesta

Sarjan romaaneja on myyty maailmanlaajuisesti yli 150 miljoonaa kappaletta. Myös Suomessa saaga on saavuttanut suosiota. Neljäs ja juonellisesti sarjan viimeinen osa, Aamunkoi, käännettiin suomeksi vuonna 2009. Tuolloin Meyerin vampyyrisarjan myynti Suomessa nousi huippulukemiin, ja kirjoja myytiin yhteensä 216 000 kappaletta.

Stephanie Meyer on saanut sarjasta myös murskakritiikkiä. Kauhukirjailija Stephen King on haukkunut Meyerin kirjoitustaidot vampyyrisaagan vuoksi. Hän sanoi vuonna 2009, ettei Meyer osaa kirjoittaa hitonkaan vertaa.

Elokuvissa Edwardia näyttelevä Robert Pattinson on todennut, että keskiverto elokuvakävijänä hän inhoaisi sarjaa. Lisäksi hän on sanonut, että sarjan ensimmäinen osa, Houkutus, vaikutti aluksi sellaiselta kirjalta, jota ei olisi pitänyt julkaista.

Meyer on kertonut saaneensa idean vampyyrisaagansa kirjoittamiseen näkemästään unesta. Pattinsonin mukaan kirjan lukeminen oli epämukavaa, sillä hänestä tuntui kuin Meyer olisi kirjoittanut seksifantasiastaan kirjan.

Meyerin mukaan suosion tuoma raha tai kritiikki eivät ole vaikuttaneet siihen, että hän päätyi kirjoittamaan Keskiyön auringon ja kertomaan rakkaustarinan kolmatta kertaa.

Uusimman kirjan suosio tuli myös Meyerille yllätyksenä. Se julkaistiin Yhdysvalloissa elokuun alussa, ja ensimmäisen viikon aikana teosta myytiin miljoona kappaletta.

Kirjailija itse sanoo, ettei odottanut, että Keskiyön aurinko menestyisi. Koska kirjasarjan alusta on jo 15 vuotta, Meyer oletti, että sarjan suosio olisi jo hiipunut.

Meyer korostaa sähköpostitse tehdyssä haastattelussa useaan otteeseen, että hän kirjoittaa vain ja ainoastaan itseään varten. Plussaa on, jos myös joku muu sattuu pitämään teoksista.

Fanien toiveella oli kuitenkin vaikutusta siihen, että 13-vuotinen projekti tuli vihdoin valmiiksi.

Meyer ryhtyi kirjoittamaan Keskiyön aurinkoa, kun Twilight-sarjan toinen osa oli tekeillä. Aluksi kyse oli vain kirjoitusharjoituksesta, eikä tarkoituksena ollut kirjoittaa – saati sitten julkaista – kokonaista nuorten­romaania.

Meyer halusi kokeilla, miltä tuntuisi kirjoittaa Bellan ja Edwardin ensikohtaamisesta vampyyrin näkökulmasta.

Tarinassa 17-vuotias ujo Bella muuttaa pikkukaupunkiin isänsä luokse. Vampyyriperhe Cullenien nuoret käyvät samaa koulua. Edward hämmentyy kohdatessaan Bellan, sillä hän ei voi lukea tämän ajatuksia kuten muiden.

Kun tutustuminen alkaa syventyä rakkaudeksi, pelkää yliluonnollisen vahva Edward satuttavansa vahingossa Bellaa.

Meyerin mukaan Bellalle Edwardin tapaaminen näyttäytyy lähinnä siten, että uudessa koulussa on komea poika, joka on hänelle tyly. Edwardin näkökulmasta kohtaaminen on paljon monimutkaisempi. Koko Cullenien vampyyriperhe on päättänyt kieltäytyä ihmisverestä ja käyttää ravintonaan eläimiä.

Bellan veren tuoksu kuitenkin huumaa Edwardin täysin. Vampyyri käy henkistä kamppailua arvomaailmansa sekä pedon viettiensä välillä.

Kirjoitusharjoitus vei Meyerin täysin mukanaan.

”Se oli niin mielenkiintoista, että halusin jatkaa ja jakaa teoksen.”

Vuonna 2008 osa keskeneräisestä teoksesta vuosi nettiin ja Meyerin kirjoittaminen tyssäsi muutamaksi kuukaudeksi. Hänen päässään pyöri muun muassa se, mitä kaikkea muuta henkilökohtaista tietoa hänen koneeltaan oli voinut päätyä vääriin käsiin.

Lisäksi teoksen kirjoittaminen turhautti Meyeria. Koska tarina oli jo kertaalleen kerrottu yhden hahmon näkökulmasta, ei juonta voinut muuttaa.

Vuodon jälkeen fanit odottivat kuumeisesti, että pääsisivät lukemaan loputkin teoksesta. Meyer kertoo, että hän inhoaa tuottaa pettymyksiä ihmisille. Hän halusi vastata lukijoiden toiveisiin, vaikka kirjoittaminen oli ajoittain ahdistavaa ja turhauttavaa.

Ahdistavaa kirjoittamisesta teki muun muassa se, että Edwardin hahmo on hyvin pessimistinen.

”Jos olisin tajunnut miten haastavaa se [Keskiyön auringon kirjoittaminen] olisi, en varmaan olisi koskaan aloittanut kirjoittamista.”

Osa kirjojen saamasta kritiikistä on kohdistunut pääparin rakkaustarinaan, sillä suhteessa on tunnusomaisia piirteitä parisuhdeväkivallasta. Edward on muun muassa ylisuojeleva ja rajoittaa Bellaa näkemästä ystä­viään. Edwardilla on myös pakonomainen tarve tietää, missä Bella menee, minkä vuoksi hän päätyy vakoilemaan tätä.

Meyerin mukaan kritiikillä ei ole ollut vaikutusta siihen, että hän on päätynyt kirjoittamaan Edwardin näkökulmasta kuvatun Keskiyön auringon. Hän myöntää kuitenkin, että kritiikki on osittain perusteltua.

”Ne eivät ole täydellisiä teoksia.”

Hänen mukaansa on mahdollista, että ihmiset ovat ottaneet sarjan teokset liian tosissaan. Meyer muistuttaa, että vampyyrisaaga on puhtaasti fantasia­kirjallisuutta. Teosten tapahtumia tai ihmissuhteita ei tule peilata todelliseen maailmaan, jossa elämme.

Nuorille aikuisille suunnatun sarjan lisäksi Meyer on julkaissut pari aikuisille suunnattua romaania.

Vuonna 2008 julkaistiin Vieras-romaani, jonka tyylilaji on aikuisille suunnattu scifi. Vieras päätyi ilmestymisensä jälkeen Yhdysvalloissa parhaiten myytyjen kirjojen listan kärkeen, ja siitä on tehty myös elokuva. Toimintatrilleri Kemisti ilmestyi muutama vuosi sitten.

Meyerin ajatus siitä, että hän kirjoittaa vain ja ainoastaan it­seään varten, tulee esiin myös teosten aatemaailmassa.

Meyer on mormoni ja hän on sanonut esimerkiksi Helsingin Sanomille vuonna 2009 antamassaan haastattelussa, että hänen mielestään seksi kuuluu ­avioliittoon.

Kirjasarjassa Edward on arvomaailmaltaan samalla tavalla konservatiivinen.

Meyerin mukaan hänen vampyyriteoksissaan ei kuitenkaan ole mitään tiettyä sanomaa, jota hän pyrkisi välittämään lukijoilleen.

”Minun ei ole tarkoitus vaikuttaa kenenkään arvoihin millään tavalla. Ensisijainen tavoitteeni on viihdyttää itseäni. Toissijainen tavoitteeni on viihdyttää ketä tahansa, joka haluaa lukea teoksiani. Nämä ovat ainoat tavoitteeni.”

Meyer ei myöskään kirjoita millekään tietylle lukijaryhmälle. Hän ei kirjoitusvaiheessa suuntaa teostaan esimerkiksi nuorille tai aikuisille. Se, mille yleisölle valmis teos markkinoidaan, jää kustantajan päätettäväksi.

Meyerille pääasia on, että kirjoittaminen säilyy mukavana hänelle itselleen.

Mahdollista on, että vampyyrisaaga saa vielä jatkoa. Meyer on hahmotellut sarjaan lisää teoksia, muttei paljasta niistä vielä enempää. Selvää kuitenkin on, ettei hän aio kirjoittaa koko neliosaista sarjaa Edwardin näkökulmasta.

”Keskiyön auringon kirjoittaminen oli niin uuvuttava prosessi ja vei niin paljon aikaa, etten ikinä tee mitään vastaavaa. En kirjoita enää enempää kirjoja tarinoista, joita olen jo kertaalleen kirjoittanut. Kirjoitan ainoastaan jatkoa noille tarinoille.”

Keskiyön auringon (WSOY) suomennos julkaistiin 7.9., Suomentajat Ilkka ja Päivi Rekiaro. Suomenkielinen äänikirja ilmestyy 2.10.