Roihan ja Vapaan teatterin Jotuni-tulkinta muistuttaa siitä, miten raha tuo vapauden.

Kultainen vasikka. Turun kaupunginteatterin Pienellä näyttämöllä. Kotkan, Kouvolan, Turun, Kuopion ja Jyväskylän kaupunginteattereiden sekä Teatteri Eurooppa Neljän ja Vapaan Teatterin yhteistuotanto. Maria Jotunin näytelmän sovitus, ohjaus ja lavastus Mikko Roiha, äänisuunnittelu ja graafinen suunnittelu Moe Mustafa, pukusuunnittelu Taina Sivonen. Rooleissa Ella Mustajärvi, Joonas Kääriäinen, Ritva Grönberg, Markus Ilkka Uolevi ja Saara Jokiaho. ★★★★★

Nyt on järeät aseet käytössä. Maria Jotunin Kultainen vasikka näytellään kyllä tyylitellyssä olohuoneessa, mutta sen yllä lukee isosti KAPITAALI. Ja siihen katse kiinnittyy, häiritsevyyteen asti.

Mutta se, kuten kaikki muukin ”häiritsevä”, on tässä 140-vuotisjuhlaa viettävän Jotunin tulkinnassa läpeensä harkittua; nautittavaa nykyajankuvaa ja nykyaikaista näyttelijäntaidetta myöten.

Mikko Roiha osaa Vapaan teatterin työryhmänsä kanssa napata parhaat Berliini-vaikutteet ja tehdä niistä omiaan. Yksi niistä on usein ollut hyvin harkittu, arkkitehtoninen lavastuselementti sekä miltei raakalaismaiset valoratkaisut, joiden kaltaisiin pelkistyksiin Suomessa ei useinkaan uskalleta lähteä. Pelkistys kun vaatii näkemystä ja kiteytyskykyä.

Sitä Turun kaupunginteatterissa jo kolmannen ensi-iltansa saavassa Kultaisessa vasikassa riittää, sen jokaisessa osa-alueessa. Kuten siinä, että näyttelijät tanssivat koko ajan charlestonia. Ratkaisu ei ole päälle liimattu, vaan kumpuaa Jotunin syvä- ja lähiluvusta eli kielen pintatason rytmin ymmärryksestä ja charlestonin sisarlajin, nykypäivänä muodikkaan sosiaalisen tanssin, lindy hopin rinnastamisesta. Soolot, ryhmä- ja paritanssit vaihtelevat. Esityksen hikinen ja kontrolloitu pulssi ei jää epookkihaikailuksi.

Sadan vuoden takaisen pörssikeinottelun vaikutukset ihmisiin kuvataan raadollisen komedian keinoin. Roiha antaa tulkinnalle koordinaatteja myös käsiohjelmassa – matalapalkka-alan naisten pitäessä yhteiskuntaa pystyssä korona-aikana olisi syytä huomata, miten raha on kiitoksia tärkeämpää. Naiset ovat Jotunilla rahanahneita, sillä raha antaa vapauden. Miehet saavat vapauden annettuna, ja siten heillä riittää varaa filosofointiin.

Ella Mustajärven miestä hänen varallisuutensa mukaan vaihtava Eedit on kuitenkin myös idealisti – ihan vaan siten, että rahan takia totteleminen sattuu. Eeditin pikkusiskon Lahjan (Saara Jokiaro) ja konttoristi Karhun (Joonas Kääriäinen) suhteessa rahan naimista ei tehdä täysin tietoisesti. Ritva Grönbergin keinottelulla rikastunut äiti on kuin suoraan kauhuelokuvasta. Mieshahmoissa vaikuttaa karkealla kädellä tehty, tarkka tyypittely, kuten Markku Ilkka Uolevin (Somero, Honka) ja Kääriäisen rooleissa. Palvelija Aliina on muuttunut Alvariksi, jossa on myös Eeditin Honkaan ihastuneen näyttelijäystävä Liinan piirteitä.

Roihan neljännessä Jotuni-tulkinnassa pysytään pohjamutia myöten intersektionaalisuudessa. Esitys ei puhu identiteeteistä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta ilman luokkaa ja rahaa, kuten nykyään on liian usein tapana.

Rakkaudet, himot, perinteisten sukupuoliroolien rikkomiset ja toisaalta niiden edelleen pakottavat vankilat pyörittelevät henkilöitä, mutta kapitaali pysyy ylimpänä jumalana. Ja, niin pitää ollakin, tuntuu olevan Roihan tulkinnan ydin. Se on todella freesi ajatus kaiken rahan valtaa demonisoivan taiteen keskellä.

Pääoman ymmärtäminen on edelleen järisyttävää, kuten tosiasioiden tajuaminen aina on.