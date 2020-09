Yhteisnäyttely Tunteiden bumerangi tuottaa raikkaita rinnastuksia.

Kuvataide

Anni Leppälä & Eeva Peura: Tunteiden bumerangi 4.10. saakka galleria Amassa (Richardinkatu 1). Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Tiedätkö tunteen, kun tulee ajatelleeksi pitkästä aikaa ystävää, joka sitten sattuukin samalla hetkellä soittamaan?

Kyse on niin sanotusta jungilaisesta synkronisiteetistä, jossa satunnaiset asiat tulevat yllättävällä tavalla yhteen.

Jungilainen arjen mystiikka tulee elävästi mieleen Anni Leppälän (s. 1981) ja Eeva Peuran (s. 1982) yhteisnäyttelyssä.

Galleria Amassa oleva näyttely Tunteiden bumerangi rakentaa mielleyhtymiä, jotka tuntuvat epämääräisellä tavalla merkitseviltä.

Leppälä ja Peura ovat keskenään erilaisia taiteilijoita.

Vuonna 2010 nuorena taiteilijana palkittu Anni Leppälä kuvaa unenomaisia havaintoja. Tarkat rajaukset ja punnitut sommitelmat ovat äärimmäisen hiottuja ja vakaalla kädellä tehtyjä.

Eeva Peura: New Year’s Eve, 2020.­

Eeva Peuran rosoiset maalaukset roiskivat ekspressiivisen rajustikin moneen suuntaan. Peura on tullut tunnetuksi kauhugotiikkaa kuvaavilla maalauksillaan.

Rehevissä teoksissa rämmitään soilla, soudetaan outojen olentojen kanssa synkillä järvillä ja kuljetaan kummitustaloissa.

Peuran maisemalliset maalaukset stemmaavat yllättävän hyvin yhteen Leppälän yksityiskohtiin tarkentavien valokuvien kanssa.

Yhteisnäyttely on ripustettu mutkattoman intuitiivisesti. Teokset tekevät viittauksia toisiinsa eri tasoilla.

Eeva Peura: Spell, 2020.­

Peuran gootahtavan Where do we go -maalauksen (2020) ruskeat puunrungot rinnastuvat Leppälän Wet hairin (2017) hartioille laskeutuviin hiuksiin. Väririnnastus tehdään teosten The New Years Eve (2020) ja Oval ­(eidos) (2020) välillä.

Maalausten ja valokuvien lisäksi Tunteiden bumerangissa on myös yhdessä Monika Fagerholmin kanssa toteutettu taidekirja The Roaming Child (2020), joka sisältää taiteilijoiden teoskuvia sekä Fagerholmin teosten pohjalta kirjoittaman tekstin.

Useiden näyttelyn teosten valmistumisvuodet vihjaavat, että kaikkia yhtymäkohtia ei ole suunniteltu etukäteen. Aivan selkeitä ajallis-temaattisia risteyksiäkin löytyy – tosin arvoituksesi jää, kuinka aidosta synkronisiteetistä lopulta on kyse.