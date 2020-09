Taidenäyttelyn siirtämistä pidettiin loukkauksena niin taidetta kuin taideyleisöäkin kohtaan.

Museokävijä katselee Philip Gustonin teosta Riding Around Hampurin Deichtorhallenissa vuonna 2014.­

Angloamerikkalaisessa taidemaailmassa kuohuu, sillä neljä merkittävää taidemuseota on päättänyt siirtää taiteilija Philip Gustonin retrospektiivisen näyttelyn ensi kesästä vuoteen 2024.

Syynä siirtämiseen on vuonna 1980 kuolleen taiteilijan töissä nähtävät sarjakuvamaiset Ku Klux Klan -hahmot. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times.

Valkohuppuiset hahmot toistuivat juutalaisen ja vasemmistopolitiikassa mukana olleen Gustonin töissä aina 1930-luvulta hänen kuolemaansa saakka.

Gustonin Ku Klux Klan -hahmot pitävät neuvotteluja, ajelevat autoilla ja polttelevat sikareita. Mutta kuten hänen tyttärensä Musa Mayer huomauttaa, katsoja ei koskaan näe heidän vihatekojaan tai tiedä, mitä heidän mielessään liikkuu.

”Mutta on selvää, että he ovat me. Meidän torjumisemme, meidän salaamisemme”, Mayer sanoo.

Näyttelyn peruneet museot – muun muassa The National Gallery of Art in Washington ja Lontoon Tate Modern – olivat kuitenkin sitä mieltä, että aikalisä oli tarpeen, jotta näyttely ei lisää Yhdysvaltojen rotumellakoita.

Museoiden edustajien mukaan Gustonin teokset vaativat ympärilleen uusia näkökulmia ja ääniä, kerrotaan The Observerin artikkelissa. Ne haluavat odottaa, kunnes Gustonin töiden sisältämä sosiaalisen ja rodullisen oikeudenmukaisuuden sanoma osataan tulkita selkeämmin.

Monen mielestä odotetun näyttelyn siirtäminen on kuitenkin osoitus pelkurimaisuudesta ja taiteen suitsimisesta. Sitä pidettiin loukkauksena niin taidetta kuin taideyleisöäkin kohtaan.

Gustonin tytär Musa Mayer kertoi olevansa surullinen päätöksestä. Hänen mukaansa hänen isänsä oli uskaltanut maalata töitä, jotka nostavat peilin valkoisten amerikkalaisten silmien eteen.

”Hän paljasti pahan banaaliuden ja systemaattisen rasismin, jonka kanssa kamppailemme yhä edelleen”, Mayer sanoo The Observerin artikkelissa.

Philip Gustonin (1913–2014) Cave-teos oli mukana tämän myöhäistuotantoa käsittävässä näyttelyssä Hampurissa vuonna 2014.­

Päätös jakoi myös näyttelyä järjestäviä museoita. Lontoon Tate Modernin kuraattori Mark Godfrey julkaisi Instagramissa kriittisen päivityksen. Sen mukaan näyttelyn siirtäminen oli yleisön holhoamista, koska silloin oletetaan, etteivät katsojat pystyisi ymmärtämään Gustonin teosten vivahteita ja sävyjä.

Pitkään suunnitellun Philip Guston Now -nimisen näyttelyn oli tarkoitus kiertää Yhdysvalloissa ja Britanniassa neljässä eri museossa. Sitä on jouduttu lykkäämään jo kerran koronavirusepidemian takia. Näyttely olisi pitänyt sisällään noin 200 työtä taiteilijan uran varrelta, ja niistä 25:ssä oli nähtävissä Ku Klux Klan -hahmo.

Guston syntyi vuonna 1913 Kanadan Montrealissa, minne hänen Venäjän juutalaiset vanhempansa olivat paenneet 1900-luvun alussa Euroopasta vainon takia. Myöhemmin seitsenlapsinen perhe muutti Los Angelesiin.

Maalari tai taidegraafikko kuului New Yorkin abstraktin ekspressionismin koulukuntaan yhdessä Jackson Pollockin ja Willem de Kooningin kanssa, ja oli myöhemmin tärkeä uusekspressionistisen suuntauksen taiteilija. Guston tuli tunnetuksi terävistä, sarjakuvamaisista maalauksistaan ja piirustuksistaan, joiden aiheet vaihtelevat arkisista kohtauksista poliittiseen satiiriin.