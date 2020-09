Kaj Hagros perusti ensimmäisen yrityksensä jo teini-iässä. ”Omia hyötyjään ei pidä pitää vakan alla.”

Teini-iässä moni ajattelee, että kaikki hauska on kiellettyä ja todellinen elämä siintää vasta hamassa tulevaisuudessa. Että ei ole mitään tekemistä.

Kaj Hagros ajatteli toisin. Ensimmäisen yrityksensä, sähkö­kitaran kieliin ja efektipedaaleihin erikoistuneen maahantuontifirman, hän perusti ollessaan vasta 15-vuotias peruskoululainen.

1980-luvun puolivälissä maailma ei vielä ollut napin painalluksen päässä. Eteläkorealaisiin ja japanilaisiin musiikkilaitevalmistajiin Hagros piti yhteyttä faksin ja kaukokirjoitinverkon välityksellä. Tuotteitaan hän kävi esittelemässä Musiikki Fazerille isän mokkatakki päällään.

”Olihan se ihan nappikauppaa, mutta erittäin hauska ja kasvattava kokemus”, Hagros muistelee.

Mitä tarina kertoo hänestä itsestään? ”Kyllä se luovasta kokeilunhalusta ja toimeenpano­kyvystä ainakin kertoo. En ollut koskaan sellainen nuori, joka olisi jäänyt peräpenkille tarkkailemaan. Lisäksi itseäni kiehtoi kansanvälinen kauppa ja myynti.”

Myydä Hagros todella osaa. Toimitukseen lähettämässään sähköpostiviestissä hän esittelee laajasti tekemisiään ja tarjoaa lukuisia keskusteluteemoja haastattelua varten.

Ei sillä, etteikö puhuttavaa riittäisi. Hagrosin ura on risteillyt ympäri maailmaa. Hän on toiminut muun muassa Nokian myyntipäällikkönä Tukholmassa, myyntijohtajana ohjelmistoyhtiö First Hopilla Singaporessa ja Lontoossa ja Fox Mobilen operatiivisena johtajana Berliinissä. Ansioluettelo on viiden sivun pituinen.

”Kun itse vielä opiskelin, myyntiä pidettiin hieman sellaisena sekundäärisenä funktiona. Onneksi ei enää. Kaikki liiketoiminta on kuitenkin loppujen lopuksi myyntiä”, Hagros sanoo.

Osataanko Suomessa myydä?

”Historiallisesti katsottuna ­aika huonosti. Meillä myyminen on koettu jotenkin nolona. Suomalainen kokee olonsa helposti vaivautuneeksi ja pohtii, olenko nyt tuputtamassa jotakin, vaikka hyvä myyjähän etsii ratkaisuja asiakkaan ongelmaan. Se ei ole mitään pölynimurikauppiaan työtä vaan asiakaspalvelua. Moni lahjakas yrittäjä ei silti ymmärrä, ettei fantastinenkaan tuote käy itsestään kaupaksi. Kyllä siitä pitää kertoa. Omia hyötyjään ei pidä pitää vakan alla.”

Vuodesta 2017 Hagros on työskennellyt Pohjoismaiden toimitusjohtajana saksalaisessa pääomasijoittajayritys Redstonessa. Päätyönsä ohella hän toimii usean yhtiön hallituksen puheenjohtajana sekä Aalto-yliopiston alumniverkoston puheenjohtajana ja valmentajana Aalto-yli­opiston opiskelijoiden ja alumnien perustamassa Startup Saunassa.

Hagros sanoo mieltävänsä itsensä ”luovaksi innostujaksi”.

”Olen kuitenkin parhaimmillani silloin, kun käsillä on isoja avoimia kysymyksiä, joihin haetaan luovia ratkaisuja. En ole sellainen vakiintuneen tehtaan johtaja, joka optimoi viimeistä prosenttia ja pyörittää excel-käppyröitä.”

Työ on ollut Hagrosille aina iso osa elämää. Hän myöntää olevansa kunnianhimoinen ja eteenpäin pyrkivä. Ei kuitenkaan mikään työnarkomaani. Hagros sanoo, ettei miellä itseään erityisen kurinalaiseksi ihmiseksi. ”Enemminkin olen ajelehtiva häröilijä.”

Osaatko keskittyä?

”Sanoisin, että olen hyvä funtsimaan. Mutta jos keskittyminen tarkoittaa sitä, että pitää toistaa jotakin hommaa vuodesta toiseen, niin kyllästyn. Et voi ylipäätään olla luova, jos tuutit ovat koko ajan täynnä. Täytyy olla lunkia aikaa, että ehtii ajatella.”

Hagrosin mielestä Suomessa edellytykset yritystoiminnalle ovat maailman huippua: koulutusjärjestelmä on kunnossa, yrityksen perustaminen on ”superhelppoa” ja tukiverkostot kattavia. Tätä ei Hagrosin mielestä Suomessa aina ymmärretä.

Eli turhasta valitetaan? ”No, ehkä vähän”, hän myöntää.

”Mutta valittaminen ei ole pelkästään huono asia. Mielestäni on hyvä, että uskalletaan sanoa omat mielipiteet. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa työkulttuurissa näin ei ole. Lisäksi suomalaiset ovat hyviä siinä, etteivät he laita koko kaistaa työelämään. Aikaa on myös harrastuksille ja muille tärkeille asioille.”

Hagrosille itselleen rakkain harrastus on alumnitoiminnan ohella musiikki. Silläkään saralla hän ei ole tyytynyt vähimpään.

1990-luvun lopulla Hagros pohti bändikavereidensa kanssa, kuinka kivaa olisi soittaa festareilla. Näin sai alkunsa Räyhärock-festivaali. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin kaverin mökillä Tammisaaressa. Lavana toimi mökin terassi.

Paikalle saapui 60 vierasta. Pääesiintyjäksi buukattiin Michael Monroe.

Eikö vähempi olisi riittänyt?

”No, olen aina halunnut, että asiat menevät eteenpäin ja kasvavat. Valitettavasti iän myötä heittäytymiskyky tuntuu hieman vähentyneen. Väittäisin silti, että ajattelun tasolla itseltäni puuttuu edelleen itsesuojeluvaisto.”