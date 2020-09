Ylen Tili­päiväkirjat-realitysarjassa tuodaan esiin myös kielteiset tunteet.

Korona-ajasta tullaan vielä tekemään runsaasti dokumenttisarjoja, dokumenttielokuvia ja muita ohjelmia. Yksi varhainen luonnos koronan historiasta on Yleisradion realitysarja Tilipäiväkirjat (2020).

Kahdeksan naista puhui koronakevään ajan kameralle tunnoistaan erityisesti töiden mutta myös muun elämän suhteen. Materiaalista koostettiin kahdeksan jaksoa, jotka kestävät yleensä noin vartin. Sarjan juontajana on Ina Mikkola.

Monet ihmiset kirjoittavat päiväkirjaansa nimenomaan niistä asioista, joista he kantavat huolta. Samalla tapaa Tilipäiväkirjojen henkilöt puhuvat yleensä hankaluuksista ja suruista. Mukana on paljon itkua ja ahdistusta.

Kampaaja Iida on menettänyt asiakkaitaan ja pohtii toimeentuloaan. Luokanopettaja Miina opettaa etänä ja kaipaa oppilaiden ja kollegoiden tapaamista.

Yksi ikävöi läheisiään, yhtä pohdituttavat koronaan sairastuneet kollegat, yhden mieli menee maahan ikävästä asiakas­palautteesta. Positiivisempiakin asioita tapahtuu, kun osa onnistuu hankkimaan uusia töitä.

Jaksojen nimet on napattu osanottajien puheesta, ja ne näyttävät, mikä on sarjan henki: ”Mä pelkään sitä tautia niin saatanasti, et en pysty oleen”, ”Oli yksi raskaimmista työpäivistä 20 vuoden aikana” ja ”Toi tuntuu tällä hetkellä tosi musertavalta, kun on niin yksin”.

Tunnelma on siis apeampi ja ahdistuneempi kuin tositele­visiossa yleensä. Viimeisissä jaksoissa on tosin läsnä jo vähän enemmän valoa.

Usein nykykulttuuria ja varsinkin sosiaalista mediaa kritisoidaan liiasta positiivisuudesta – ikävien asioiden kätkemisestä ja viehättävien pintojen kääntämisestä esiin.

Nyt on siis tarjolla selkeä vaihtoehto ilolle ja positiivisuudelle. Sarja saapuu vielä keskelle toisen korona-aallon nousua ja uusien rajoitusten odottelua. Se olisi varmaankin näyttänyt erilaiselta kesällä.

Tilipäiväkirjat on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi ainakin podcast, Yle Kioskin Youtube-sarja sekä lokakuussa alkava, työelämän ongelmia käsittelevä Tilipäivä.

Tilipäiväkirjojen jaksot nähdään myös TV2:ssa 6. lokakuuta alkaen.

Tilipäiväkirjat, Yle Areena.