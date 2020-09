Netflixin esittämä Söpöläiset-elokuva on ollut loppukesän ja alkusyksyn somekohun aihe, vaikka suurin osa ihmisistä ei tiedä edes, mistä puhuvat.

Toisinaan tv-keskustelussa törmää klassikkolauseeseen ”Katsomatta paskaa”.

Tänä syksynä se ei ole enää riittänyt, sillä satojentuhansien ihmisten mielestä Netflixin esittämä elokuva Söpöläiset (englanniksi Cuties, alkuperäiskielellä Mignonnes) on katsomatta niin kammottava, että se pitäisi kieltää.

Sundancen elokuvajuhlilla palkitun elokuvan ohjaajan Maïmouna Doucourén teos kertoo ranskansenegalilaisen 11-vuotiaan tytön Amyn (Fathia Youssouf) kasvutarinan uskonnon ja seksuaalisten vaikutteiden ristipaineessa. Elokuva käsittelee hienosti sitä, miten vaikea vaihe elämässä esiteini-ikä on. Amy innostuu koulussa vaikuttavan tyttöjengin kanssa twerkkauksesta, jonka he oppivat näkemistään nettivideoista.

Ei ole ihme, että voimakkaat tunteet ovat nousseet pintaan elokuvasta käydyssä keskustelussa, koska aihe on herkkä: lasten seksualisointi. Jokainen elokuvan nähnyt ymmärtää, että se kritisoi tätä ilmiötä. Silti elokuvaa on syytetty – katsomatta – pedofiilimyönteiseksi. Se tuntuu käsittämättömältä.

Osittain Netflix voi syyttää myrskystä itseään. Ensimmäisistä mainoskuvista sai kärjistetyn kuvan elokuvan sisällöstä.

Ensimmäisenä raivostuivat Yhdysvalloissa konservatiiviset tahot, joiden tavoite on moraalipaniikin lietsominen. He eivät ole kiinnostuneita elokuvasta vaan siitä, että pääsevät osoittamaan, miten ryvettyneessä maailmassa elämme. Katsokaa nyt: Netflix julkaisee elokuvan 11-vuotiaiden tyttöjen twerkkaamisesta! Kuin kyse olisi tosi-tv-viihteestä. Monissa kommenteissa ei edes mainita, että elokuva on ranskalainen taide-elokuva.

Viime aikoina olen törmännyt Suomessakin vastaavaan. So­siaalisessa mediassa on jaettu kontekstista irrotettuja pätkiä Amyn ja hänen kavereidensa häiritsevistä, seksuaalisista tanssikohtauksista. Kauhistelevissa kommenteissa kysytään, eikö video aiheuta epämiellyttävää oloa.

Tietenkin aiheuttaa. Se juuri on elokuvan tarkoitus. Sitä on vaikea tajuta, jos ei vaivaudu katsomaan koko teosta.

Jos katsoisi, elokuvassa olisi paljon keskusteltavaa. Se ei ole varauksetta täydellinen. Leffan sanoma on selvä, ja siinä on hienoja kohtauksia, mutta minulle se jätti hieman pettyneen olon. Osa tarinoista jäi vaillinaisiksi. Pohdin myös elokuvaa katsoessa, olisiko lasten seksualisoinnin kritiikki ja epämukava olo saatu perille vähemmilläkin lähikuvilla kahdessa tanssikohtauksessa.

On sääli, että tällainen keskustelu yksityiskohdista jää nyt merkityksettömän somepaheksunnan alle.