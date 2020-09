Bois-Mauryn tornit -sarjan neljäs osa vaeltaa Pyreneiden vuoriston lumissa.

Hermann: Bois-Mauryn tornit 4. – Reinhardt (Les Tours de Bois-Maury 4. – Reinhardt). Suom. Kirsi Kinnunen. Sininen Jänis. 48 s.

Rutto riivasi Eurooppaa etenkin keskiajan alkupuolella 500-luvulta alkaen ja sen loppupuolella 1300-luvulla, jolloin musta surma tappoi kolmanneksen maanosan väestöstä. Bois-Mauryn tornit -sarjakuva sijoittuu niiden väliin, mutta neljännessä osassa rutto harventaa väkeä.

Reinhardt-albumi julkaistiin Ranskassa vuonna 1987, mutta rutto kiinnittää huomiota nyt, kun suomennos osuu meillä korona-aikaan. Albumissa tauti on yksi luonnonvoima, joka asettaa ihmiset mittakaavaan. Vielä väkevämpänä näyttäytyy Pyreneiden vuoriston kylmä sää.

Vuorten yli kulkee tällä kertaa ritari Aymarin ja aseenkantaja Olivierin vaellus, jonka saavuttamaton päämäärä on menetetty Bois-Mauryn linna.

Pelkällä etunimellä työskentelevän belgialaisen Hermann Huppenin sarja on asettunut uomiinsa. Linnattoman ritarin eeppinen tarina muistuttaa eurooppalaisen sarjakuvan vielä suuremman klassikon, laivattoman kapteeni Corto Maltesen juurettomia seikkailuja.

Tyylit ovat toki erilaisia. Siinä missä Hermann piirtää hiuksenhienoilla viivoilla, Hugo Pratt suosi sivellintä. Mutta rakenteissa on samaa. Molempien keskeistä antia ovat henkilöhahmot, joita matkan varrella tavataan.

Keskeisten sivuhenkilöiden mukaan Bois-Mauryn tornien osat on nimettykin, tällä kertaa saksalaisen ristiretkiritari Reinhardt von Kirsteinin mukaan. Hän on palaamassa Jerusalemista, ja hän on ollut matkan varrella muutaman vuoden vankina maurien hallitsemassa Espanjassa.

Ilmeisesti eletään ensimmäisen ristiretken jälkimainingeissa, suunnilleen 1100-luvun alkuvuosia. Hermann ei välttämättä noudata historian suuria linjoja aivan tarkkaan, mutta hänen kuvansa keskiajasta vaikuttaa yksityiskohdissa realistiselta ja uskottavalta.

Ritareita on, mutta romantiikkaa ei juuri.

Korskeaa Reinhardtia väijyy veli, joka haluaa kätyreineen kaapata suvun päämiehen paikan. Reitille ilmaantuu yhä uudestaan aavemainen kerjäläistyttö, joka ehtii aina edelle ja tietää enemmän kuin vaeltajat.

Vielä ristiriitaisina kiinnostavia henkilöhahmoja paremmin Hermann rakentaa yleistä tunnelmaa, keskiajan raadollisen elämän kuvausta ja tällä kertaa luonnon suurta panoraamaa. Pyreneiden uljaissa maisemissa lumi ja pakkanen uhkaavat käydä miekkoja ja peitsiä kohtalokkaammiksi.