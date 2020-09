Kauko Röyhkän ja Sami Albert Hynnisen yhteislevy Dekadenssi on ajatuksena kutkuttavampi kuin toteutettuna, kirjoittaa musiikkikriitikko Heikki Romppainen.

Rock/ Albumi

Kauko Röyhkä & S. A. Hynninen: Dekadenssi

Svart. ★★

Mikä kutkuttava ajatus!

Suomirockin julkisesti paheellisimpiin hahmoihin kuuluva Kauko Röyhkä ja kotimaisen alakulttuurimetallin palvottu kulttisankari Sami Albert Hynninen ovat tehneet yhdessä levyn.

Röyhkän viime vuosien musiikillinen tuotanto on ohitettu nopeasti, mutta osaavan ja tasavertaisen kumppanin Riku Mattilan kanssa hän on tehnyt kestävää jälkeä lähimenneisyydessäkin. Ehkäpä avain vahvaan musiikkiin löytyisi myös underground-mies Hynnisen kanssa?

S.A. Hynninen nousi globaaliin genretunnettuuteen doom metal -yhtye Reverend Bizarren laulaja-basistina ja keskeisenä lauluntekijänä, mutta hänen musiikillinen ansioluettelonsa on laaja ulottuen esimerkiksi black metal -bändi Armanenschaftista elektronista musiikkia tekevään Tähtiporttiin.

Hynnisen sooloyhtye Opium Warlordsin viimeisin levy Droner (2017) on parhaita taiteellisen raskaan musiikin levyjä. Sitä kovin moni ei taida olla kuullut.

Röyhkän ja Hynnisen levy on nimetty suurellisesti Dekadenssiksi.

Kirjallisuudentutkija ja Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen kuvailee Dekadenssi vuosisadan vaihteen taiteessa ja kirjallisuudessa -antologian (1998) esipuheessa, kuinka ”Dekadenssin estetiikka - - huipentuu, kun rappiota ja kuolemaa aletaan nähdä ennen muuta siinä, mikä näköjään on elinvoimaisinta - - ja kun aletaan palvoa sairautta, mädännäisyyttä ja keinotekoisuutta”.

Esimerkiksi erotiikassa tämä rappio on tarkoittanut tietenkin erilaisia poikkeaviksi koettuja asioita, kuten sadomasokismia.

Miltä sitten kuulostaa Dekadenssi-levyn kappale Seksuaalisuus?

No, melko kesyltä. Sen tekstikin on kuin Röyhkän Facebook-päivityksestä: ”Itse olen huomannut / Että tärkeintä on tietty viattomuus / Ei pidä yrittää liikaa / Vaan säilyttää sattumanvaraisuus”.

Hupaisa sanoitus istuu huonosti maailmaan, jossa odottaisi kohtaavansa vähintäänkin dekadentin taiteen peruskuvastoon kuuluvia perversioita.

Levy käynnistyy Einari Aaltosen suomentamalla, Arthur Rimbaud’n runoon sävelletyllä Bohemiadilla. Turkulaistuneen Röyhkän kotikaupungissa toimiva Sammakko Kustannus on julkaissut runouden pahan pojan Rimbaud’n ohella myös ”dekadenssin ylipapin” Charles Baudelairen runoutta suomeksi.

Kohtuullisen hyvin onnistunut rock-runosovitus antaa jonkinlaisia lupauksia tulevasta, mutta 70-minuuttisen levyn edetessä mahdolliset odotukset saavat harvoin vastinetta.

Sävellyksistä valtaosa ja kaikki loput sanoitukset ovat Röyhkän käsialaa, mutta Hynnisen läsnäolo ja vaikutus kuuluvat sovituksissa, laulu- ja soitto-osuuksissa sekä ylipäätään kylmäkiskoisemmissa sointimaailmoissa.

Teksteissä kuvaillaan ulkopuolisuutta ja nyrjähtäneitä suhteita Röyhkälle tyypillisen kirjallisella mutta tällä kertaa harvoin kovin oivaltavalla tavalla. Melankolia ja kyllästyneisyys ovat paitsi dekadenssin myös suomalaisen rockin perusaiheistoa, jälkimmäisessä ne tahtovat usein maistua väljähtyneelle lagerille.

Välillä kuvaston kornius menee komiikan puolelle, kuten Ikävä-kappaleen punaviinivertauksissa. Harmi, sillä Hynnisen sävellys itsessään on toimiva.

Sama toistuu muuallakin. Yksinkertaisen sointukierron toisto vetoavan sanoituksen tukena voi palkita, vaikkei innostavilla kertosäkeillä tai yllätyksellisillä väliosilla hemmoteltaisikaan.

Esimerkiksi Maanalaisen maailman ja Yliopistojen sanoitukset tuntuvat kuitenkin enemmänkin aihelmien luonnostelmilta kuin valmiiksi mietityiltä teksteiltä – ”tällaisia tälle levylle voisi tulla”.

Ajoittainen potentiaali valuu hukkaan eikä aiheeseen tunnuta pääsevän.

Kaksikon kelmeäsävyinen rock näyttää kyntensä vahvimmin kappaleessa Huijari etelästä. Post punk -legenda Joy Divisionin estetiikkaa mukaileva äänimaailma yhdistyy vetävään sävellykseen. Noitalinna huraa! -laulaja Sari Peltoniemi täydentää vierailijana kokonaisuuden dramaturgiaa.

Ikävyys on dekadenssin henkistä ydintä. Ikävää on myös, että syvällinen tunnelmallisuus konkretisoituu Dekadenssilla harvoin muuten kuin hatarasti aistittavina aikeina. Odotuksia olisi ollut enempään.

Kriitikon valinnat: Roolileikkejä, outoa elokuvaa ja grindgorea

Fleur: Fleur

Levy, pop/rock

Bickerton Records

★★★★

Pop on teeskentelyn taidetta. Niinpä kun hollantilainen Floor Elman ranskalaistaa nimensä Fleuriksi ja alkaa esittää bändikaveriensa kanssa 1960-lukulaista yé-yé-nuorisomusiikkia, kaikki menee täydestä.

Kun jälki on kyllin hyvää, sen antaa mennä.

Kaksi hienoa vinyylisingleä nostivat Fleurin osakkeita ja LP-mitassa roolileikki puhkeaa täyteen ihanuuteensa. Ajankuvat ovat tekijöiden hallussa, oli kyse beat- tai viihdemusiikista. Vertailuja putkahtelee mieleen laulaja France Gallista visionäärituottaja Joe Meekiin.

Museoivan ulkoluvun sijaan asia myös toimitetaan innolla ja tyylillä.

Rosita Luu: Samettisuu

Levy, pop/rock

Helmi Levyt

★★★★

En tiedä kuinka hyvin Helmi Levyjen julkaisut myyvät, mutta niiden soisi myyvän kasapäin. Syksyn parhaisiin levyihin lukeutuvat esimerkiksi Amurin LP ja Rosita Luun toinen levy Samettisuu.

Lauluntekijänä Rosita Luu ei jää jälkeen kanonisoiduista suuruuksista. Suomirockin ja elektropopin hienouksia yhdistelevät kappaleet tuntuvat valmiiksi tutuilta ja niiden korvamatoarmeija jättää muistiin omat soittolistansa.

Tekstittäjänä Rosita Luu on omailmeinen, viisto maailmankuva liikuttaa ja viihdyttää – ”arkipäivät kuin outoo leffaa”.

Monelle soolokeikalta tutulle laululle bändisoitto antaa erityisen sädekehän ja vie kappaleet suorastaan ihmeellisiin kierteisiin, hienona esimerkkinä Mansikkapaikan loppuvelhoilut.

Dave Lindholm: Dave Lindholm

Levy, folk/rock

Emsalö Music

★★★

Maailmantähdet julkaisevat ajoittain levyjään yllättäen, ilman ennakkotiedotteita. Miksei sitten Dave Lindholmkin, jonka vikkeläliikkeisyyttä vuodet eivät ainakaan hidasta. Ajankulu tuntuu olevan uuden levyn teema.

Nimettömäksi jätetty albumi on 24 kappaleellaan peräti tupla-LP:n mittainen. Sovitus- ja tuotantopuolella on helppo havaita paneutuneisuutta, johon Lindholmilla ei ole aina riittänyt kiinnostusta.

Laulelmallisuus on keskiössä, eikä levyllä kuulla rumpukomppia.

Huoliteltu äänikuva ei vie pois Daven ominaispiirteitä. Luontevuudessaan kappaleiden ydin kuulostaa usein siltä, että niitä keksittäisiin lennossa. Välillä tuloksena on hienoja ja kestäviä oivalluksia, usein ohimenevämpää mutta yhtä kaikki mukavaa kuunneltavaa.

Napalm Death: Throes of Joy in the Jaws of Defeatism

Levy, punk/metal

Century Media

★★★★

Birminghamin grindcore-pioneeri Napalm Death on musiikillinen perusarvo, mutta itsestäänselvyytenä sitäkään ei voi pitää.

Edellisestä levystä on ehtinyt kulua viisi vuotta, ja vuosikaudet yhtyeen kantaviin voimiin kuulunut kitaristi Mitch Harris on perhesyistä mukana enää jonkinlaisena etäjäsenenä – onneksi kuitenkin levyllä soittaen.

Hillitön (ja riemastuttava) aggressio yhdistyy yllättäviin askeliin esimerkiksi noise rockin ja goottirockin suuntiin. Basisti Shane Emburyn sävellyksistä koostuva levy luotaa vaihtoehtomusiikin tyylisuuntia avomielisesti mutta härkäpäisen fokuksen säilyttäen.