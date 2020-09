Wide ContentPlaceholder

Kulttuuri | HS-analyysi

Robin Packalenin maailmanvalloitusta on suunniteltu vuosikausia, mutta hanke joutui pahoihin vaikeuksiin: Kansainvälinen musiikkibisnes on halvaantunut, sanoo ex-manageri

Koronaviruspandemia on tehnyt kansainvälisille markkinoille pyrkivien muusikoiden matkasta paljon suunniteltua vaikeampaa. Tämän on saanut todeta Suomessa Robin Packalen, jonka maailmanvalloitusprojektissa moni asia on mennyt uusiksi. Projektista vastanneen yhtiön yhteistyö Robinin kanssa loppui tänä syksynä.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki