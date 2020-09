Viime vuoden Leijonakuningas-uusintaversio on Disneyn kaikkien aikojen tuottoisin elokuva.

Disneyn viime vuonna julkaisema, valtavat lipputulot kerännyt uusi Leijonakuningas saa jatkoa. Vielä nimeämättömän jatko-osan ohjaa Barry Jenkins.

Jatko-osan käsikirjoittaa Jeff Nathanson, joka käsikirjoitti myös viime vuoden uusintaversion.

Asiasta kertoi ensimmäisenä elokuva-aiheinen Deadline-lehti. Sen jälkeen Disney varmisti projektin olemassaolon tiedotteella.

Barry Jenkins­

Jatko-osan ohjaaja Jenkins tunnetaan parhaan elokuvan Oscarin voittaneen Moonlightin (2016) ohjaajana ja käsikirjoittajana. Samasta elokuvasta Jenkins voitti parhaan käsikirjoituksen Oscar-palkinnon. Hänen edellinen elokuvansa on myös kehuttu If Beale Street Could Talk (2018).

Alkuperäinen, vuoden 1994 Leijonakuningas-klassikkoanimaatiomusikaali kertoo tarinan leijonanpentu Simban aikuistumisesta ja mutkikkaasta tiestä kuninkaaksi isänsä jalanjäljissä.

”Kasvoin näiden hahmojen kanssa, kun autoin siskoani kasvattamaan kaksi pientä poikaa 1990-luvulla”, Jenkins kertoi tiedotteessa ja sanoi, että uuden elokuvan tekeminen on hänelle unelmien täyttymys.

Alkuperäinen Leijonakuningas (1994) on Disneyn rakastetuimpia klassikoita.­

Vuoden 2019 uusintaversio kertoi saman tarinan kuin alkuperäinen elokuva, mutta täysin digitaalisin keinoin, fotorealistilla eläinluomuksilla.

Uusintaversion budjetti oli 260 miljoonaa dollaria (noin 220 miljoonaa euroa). Lipputuloja se keräsi maailmanlaajuisesti yli 1,6 miljardia dollaria (noin 1,4 miljardia euroa). Tulos teki Leijonakuningas-uusintaversiosta Disneyn kaikkien aikojen tuottoisimman elokuvan.

Vastaanotto oli kuitenkin ristiriitainen. HS:n arviossa kriitikko Jussi Ahlroth sanoi, että ”Leijonakuningas ei toimi, koska leijonat eivät toimi”.

”Aidon näköistä eläintä ei saa millään puhumaan ja ilmehtimään uskottavasti. Kun tämä perusasia on pielessä, ei mikään muukaan oikein onnistu.”

Jatko-osan odotetaan käyttävän samaa fotorealistista animointiteknologiaa. Asiasta ei kuitenkaan ole varmuutta, kuten ei ole tuotannon alkamisesta, juonesta eikä ääninäyttelijöistäkään.

Disney teki alkuperäiselle Leijonakuninkaalle jatko-osan vuonna 1998. Se julkaistiin kuitenkin Yhdysvalloissa suoraan videolle.