Steven Soderberghin komediassa onnistuvat Adam Driver ja Channing Tatum.

Logan Lucky ★★★

USA 2017

Nelonen pe klo 22.30 (K12)

Steven Soderbergh (s. 1963) ilmoitti vuonna 2013 jäävänsä eläkkeelle ohjattuaan My Life with Liberacen. Ei jäänyt, mutta ratkaisua olisi voinut perustella Liberace-elokuvassa ilmenneiden rytmillisten ongelmien vuoksi. Junnaamista esiintyi.

Viime vuosina Soderbergh on ohjannut laahustaen etenevän urheiluagentin tarinan High Flying Bird (2019) ja erivauhtisista humoristisista jaksoista kootun veroparatiisikritiikin The Laundromat (2019). Tv-sarja The Knick (2014–2015) keräsi runsaasti kehuja, Mosaic (2017–2018) vähemmän.

Sujuvasti maaliin ei pääse myöskään rikoskomedia Logan Lucky (2017), vaikka se mukavasti alkaakin.

Rento Channing Tatum näyttelee länsivirginialaista Jimmy Logania, joka saa potkut maansiirtotöistä. Hän kertoo suunnitelmastaan ryöstää kilpa-autoradan rahat veljelleen Clydelle. Kyynärvartensa Irakissa menettänyttä Clydea esittää lämpimällä yksitotisuudella Adam Driver.

Räjähde-ekspertti Joe Bangina nähdään britti Daniel Craig. Hän vääntää etelävaltiolaisen linnakundin roolissa aluksi omintakeisesti mutta tavanomaistuu sitten.

Elokuvan kulunein käsikirjoitusratkaisu on laittaa entinen vaimo (Katie Holmes) yhteen äveriään törpön kanssa – Soderbergh itsekin käytti tätä Ocean’s Elevenin käynnistämässä ryöstökeikkatrilogiassaan (2001–2007).

Kekseliäämpi saisi olla myös Bangin vankilapaon yritys. Jimmyn ja Clyden yhteisten kohtausten merkityksen elokuvalle huomaa, kun ne loppupuoliskolla vähenevät.

Logan Luckyn käsikirjoittajaksi on merkitty Rebecca Blunt, joka on Soderberghin vaimon Jules Asnerin salanimi. Leikkaajan kohdalla lopputeksteissä puolestaan lukee Mary Ann Bernard.

Miksei Bernard ole huomannut, että elokuvan käsijarru jää päälle juuri kun ryöstön pitäisi olla sähäkimmillään ja ehdottanut leikkaustahdin tihentämistä? Vähintäänkin saksinut pois kesken ryöstöä tehtävän kemiaselostuksen?

Koska pseudonyymi Mary Anne Bernard on tosiasiassa Soderbergh itse.

Laatuelokuvia kuten Seksiä, valheita ja videonauhaa (1989) sekä Traffic (2000) ohjanneella Soderberghilla on toki oikeus luottaa kykyihinsä. Ylimääräinen silmäpari näyttäisi nykyisin kuitenkin olevan tarpeen. Ehdotankin, että Soderbergh jatkaa ohjaamista mutta siirtää leikkaajaminänsä eläkkeelle ja palkkaa tilalle huippuammattilaisen.

Toivon mukaan ulkopuolinen editoija saadaan jo HBO:n rikoselokuvaan No Sudden Move, jota Soderbergh alkoi kuvata Detroitissa viime maanantaina.