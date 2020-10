Quino kirjoitti ja piirsi keittoa vihaavan, maailmanrauhasta haaveilevan nuoren toisinajattelijan seikkailuja vuosien 1964–1973 välillä, mutta jatkoi sarjakuvien parissa 2000-luvulle saakka.

Mafalda-sarjakuvan luonut argentiinalainen sarjakuvataiteilija Joaquin Salvador Lavado on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta ilmoitti hänen kustantajansa keskiviikkona paikallista aikaa.

Lavado loi rakastetun Mafalda-sarjakuvan vuonna 1964. Mies tunnettiin paremmin taiteilijanimellä Quino.

Mafalda-sarjakuva niitti suosiota sanomalehdissä niin Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa kuin isossa osassa Aasiaakin. Sittemmin Quino jatkoi keittoa vihaavan ja maailmanrauhasta haaveilevan toisinajattelijatytön Mafaldan seikkailuja myös kirjoissa.

BBC:n mukaan Quino jatkoi työtään sarjakuvien parissa aina eläköitymiseensä vuonna 2006.

Quinon kuolema aiheutti erityisesti Argentiinassa hyvästelyviestien vyöryn ja Quino-hashtag oli maassa Twitter-trendien kärjessä.

Ihmiset jättivät sarjakuvataiteilijan muistoksi kukkia maan pääkaupungissa Buenos Airesissa San Telmon kaupunginosassa sijaitsevan Mafaldaa ja hänen ystäviään kuvastavan patsaan luokse.

”Minun piti lähteä ulos tehdäkseni vähän paperitöitä ja ajattelin tulla tervehtimään Mafaldaa, Susanitaa ja Manolitoa, koska uskon monien sukupolvien meistä tuntevan olonsa hieman orpoutuneiksi tänään. Ja he eritoten”, San Telmossa asuva Damian Lozada kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Lozadan mukaan Quino jättää jälkeensä erikoislaatuisen tuotannon.

”Se on rakkautta ja se on huumoria. Se on hellyyttä ja se on älykkyyttä. Se on terävää havainnointia ja myös viattomuutta”, Lozado kuvaili taiteilijan tuotantoa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Quino kuoli Mendozan kaupungissa Argentiinassa, jossa hän myös syntyi.

BBC:n mukaan Quino kirjoitti ja piirsi Mafalda-sarjakuvia vuosien 1964–1973 välillä, mutta sarjakuvia uudelleenjulkaistaan vielä tänäkin päivänä. Ensimmäistä kertaa Mafalda esiintyi argentiinalaisessa Primera Plana -lehdessä.

Quino oli Mafaldan tavoin tunnettu vapautta rakastavana ihmisenä. Alusta lähtien hänen työnsä joutui kuitenkin kovan sensuurin alle.

”Argentiinassa minun piti sensuroida itseäni, koska kun aloin piirtää Buenos Airesissa, he sanoivat minulle selvästi ’ei armeijaa, ei uskontoa, ei seksiä’. Sitten puhuin kaikesta tuosta, mutta eri tavalla”, hän kertoi joskus haastattelussaan.

Kun Mafalda ilmestyi Francon diktatuurin aikana Espanjassa, viranomaiset vaativat kirjan päälle merkinnän ”vain aikuisille”.

Quino pakeni Argentiinan vuoden 1976 sotilasvallankaappauksen jälkeen Italian Milanoon. Tämän jälkeen hänestä tuli vuonna 1990 Espanjan kansalainen. Hän asui vuoroin Madridissa, Pariisissa, Milanossa ja Argentiinassa.

Quino sai elämänsä aikana useita kansainvälisiä palkintoja.

Mafaldan seikkailuja on julkaistu myös Suomessa. Ensimmäiset kolme Mafalda-albumia julkaistiin vuosina 1971–72, jo ennen Euroopan suuria sarjakuvamaita Saksaa ja Ranskaa, ja lisää albumeita seurasi myöhemmin.

Kriitikko Heikki Jokinen kuvasi Helsingin Sanomien arvostelussaan vuonna 2000 Mafaldan sisältöä valtavirrasta poikkeavaksi. ”Se astuu askeleen pidemmälle siitä, mihin sovinnaisen keskiluokkainen Tenavat jäi.”