Rita Behm loisti Tavastialla sympaattisuudellaan ja lahjoillaan. Enää hän tarvitsee paremman ja suuremman bändin.

Pop

Behm Tavastialla 30.9.

Filosofoiva poppari on harvemmin hyvä idea. Pakkopositiivisuus on puistattavaa.

Jos on ikinä mitään hyvää sanottavaa, sanokaa se. En halua syyllistää, mutta suomalaiset ovat vähän negistelijöitä, Behm pyyteli Tavastian-keikkansa puolivälissä.

Mutta spiikin lopuksi: ”Ei mua tarvii kehua, mutta kehukaa toisianne.”

Rita Behm oli pukeutunut Tavastialla hattua ja käsineitä myöten mustaan.­

Uskottavan epäitsekästä, sympaattistakin. Mutta Rita Behm on se, jota tässä pitää kehua.

Behmin läpimurto on epätodennäköinen kehityskulku, jollaiset tekevät popista niin kutkuttavaa. Vuonna 2017 hän oli satunnainen fiittaaja Pikku G:n biisissä. Vuonna 2019 hän julkaisi ensisinglensä Hei rakkaan, josta tuli 15 miljoonan striimin megahitti.

Debyyttilevyn julkaisukeikoiksi on kolme täyttä Tavastiaa. Pandemiakapasiteeteista saa toki saivarrella, mutta se olisi typerähköä. Eiköhän ”normaaleitakin” Tavastioita olisi myyty loppuun.

Valtavan onnekkaita olivat ja ovat ne, jotka pääsivät näkemään Behmin juuri tässä vaiheessa, kun tähti on jo kirkas mutta vailla ammattimaisuuden ja ammattilaisuuden aiheuttamia rutinoitumia.

Behm käveli Tavastialla rennosti pitkin lavaa ja jutteli yleisölle vapautuneesti.­

Behm on tehnyt ne kappaleet, joita Jenni Vartiaiselta odotettiin vuoden 2010 Missä muruseni on -klassikon jälkeen turhaan. Toinen referenssi on Florence and the Machinen draamapop, mutta Behm ei onneksi laula täysillä kuin Florence Welsh. Kuiskimalla pääsee paljon lähemmäs kuin tuuttaamalla.

Sanoittajana hänellä on silmää jännitteille (”Mä lupaan sulle sen / paitsi että en”), sattumanvaraisuuksille (”Teeveessä dubattuna Jalla jalla”) ja harkitulle kankeudelle (”Onnistumisten määrä vuositasolla”). Behmin romantiikka on universaalia, henkinen taajuus Ensitreffeistä alttarilla ja kevytjuustoisuus tällä kertaa laatusana.

Suosion analyysissä toimii karaokemittari: Laulettaisiinko? Olisiko kiva laulaa? Osattaisiinko laulaa? Kyllä, kyllä, kyllä. Liki biisistä riippumatta.

Behmin fanit Tavastian eturivissä.­

Behmillä oli omien sanojensa mukaan neljän keikan kokemus, mutta se ei näkynyt. Hän oli pukeutunut hattua ja käsineitä myöten mustaan, käveli rennosti pitkin lavaa ja oli kuin poimisi laulamansa nuotit suoraan ilmasta. Olemus oli ”taiteellinen” – sana, johon sisältyy taiteeseen liittyvien asioiden katsominen ulkopuolelta.

Moitittavaa oli vain bändissä.

Taustanauhat olivat kalseita ja tarkoitettu ilmeisesti imemään kappaleista elinvoimaa ja lämpöä. Jouset kuulostivat siltä kuin kvartetti olisi lukittu teollisuusjääkaappiin soittamaan, elektroniset äänimatot olivat ohuita kuin huonolaatuinen mp3.

Puhumattakaan, miten rumpali Pietari Purovaara tuhosi Frida- ja Tivolit-singlejen kertosäkeet palikkakompeillaan. Soitto oli kotiteollisuusmaista halonhakkuuta, vaikka tyyliä olisi kannattanut lainata vaikka The Jesus and the Mary Chainin kaiuttelusta.

Yleisön liikkuvuutta rajoitettiin Tavastian lavan edessä nauhoilla.­

Draaman kaari viehättää -albumi kuultiin alusta loppuun. Levyn biisijärjestys vaikuttaa keikkoja varten suunnitellulta.

Viimeinen kappale on tietenkin Hei rakas. Se on saavuttanut jo lähes kaiken. Enää voisi toivoa muutamaa sopivaa remiksausta, koska biisi on liian hyvä vain valtavirtaan jätettäväksi. Itse soittaisin ensimmäisenä Chisulle tai Pykärille.

Hei rakkaan kertosäkeessä Behm laulaa lauluista, jotka ”ilman sua olisi sointuja vaan” ja kommentoi kuin vahingossa omaa vaivatonta lahjakkuuttaan.

Yhdessä välispiikissä hän kertoi fanin lähettämän tarinan poliisista, Lupaan-kappaleesta ja holtittoman itkemisen aiheuttamasta ylinopeudesta. Faktantarkastuksen voi jättää toiseen kertaan, sillä olennaista oli, että juttu todella ”juolahti mieleen”. Tiistain konsertissa sitä ei ollut kuultu.

Myöhemmin Behm pahoitteli jotakin mitätöntä sähläämistä: ”Täytyy käsitellä toi kohta jatkossa.”

Niin ei kannata tehdä. Se voi pilata kaiken.