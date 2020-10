Anime muuntuu hitaasti, mutta uudessa Children of the Sea -animaatiossa on jo uudenlaisia piirteitä

Japanilais­animaatiossa on uudenlaista tyyliä, mutta loppu paisuu liian mahtipontiseksi.

Children of the Seas -animaatio on unenomainen.­

Animaatio

Children of The Sea. Ohjaus Ayumu Watanabe. Äänirooleissa Mana Ashida, Hiiro Ishibasi, Seishu Uragami. 111 min. K7. ★★★

Japanilainen animaatioelokuva eli anime muuntuu hitaasti, kun perinteinen Studio Ghibli on antamassa tietä muillekin studioille. Hayao Miyazaki on ehkä viimeinkin jäänyt eläkkeelle.

Children of the Sea -elokuva on monella tapaa tyypillinen anime mutta tyylissä on jotain uudenlaistakin. Piirrosviiva on elävämpi ja luonnosmaisempi, vähemmän pikkutarkka. Toisaalta tarinassa on kaikki tutut elementit: päähenkilö on teini-ikäinen tyttö, joka ajautuu luonnonvoimien ja omien tunteidensa vietäväksi.

Tutun komeaa on myös musiikki, josta vastaa Miyazakin hovisäveltäjä Joe Hisaishi. Tuottaja Eiko Tanaka on alkujaan Ghiblin kasvatteja, mutta hän perusti sittemmin oman studion, Studio 4°C:n.

Children of the Sean ohjaaja Ayumu Watanabe on viisikymppinen, ja tästä saattaa tulla hänen läpimurtoelokuvansa. Siinä on yllin kyllin animelta vaadittavaa elämyksellisyyttä ja unenomaisuutta. Käsikirjoituksesta vastaa Daisuke Igarashi, jonka manga-sarjakuvaan elokuva perustuu.

Päähenkilö Ruka kohtaa murrosikänsä myrskyt erilaisten vesien äärellä. Isä on töissä akvaariossa, jonka syövereissä Ruka kuluttaa aikaansa kesälomalla. Äidin suhde Rukaan ja mieheensä on ongelmallinen ja etäisempi.

Ruka kohtaa veljekset Umin ja Soran, jotka ovat kasvaneet dugongi-nimisten merenelävien huostassa (sellaisia on oikeasti olemassa). He ovat siis myyttisten susilapsien meriversio. Heidän kanssaan Rukakin uppoaa yhä syvemmälle veden maailmaan, mikä luonnollisesti ­tarjoaa animaatiolle rajattoman mielikuvituksen puitteet.

Elokuvassa on hienoja hahmoja, ja siinä on myös oivallettu – parhaiden Ghibli-elokuvien tapaan – että nuoreksi kasvamisessa on kyse paljon muustakin kuin seksuaalisuudesta. Tämä moniulotteisuus jää usein tavoittamatta Hollywood-kerronnassa.

Harmillisesti tarina leviää käsiin loppupuolella, kun ohjaaja Watanabe innostuu liikaakin merimaailman yhtymisestä koko universumiin. Viesti kaiken ykseydestä tulee selväksi, mutta mieletön visuaalinen ilotulitus jatkuu niin pitkään, että se rikkoo animaation taian ja vie uskon sen luomaan maailmaan.Leena Virtanen