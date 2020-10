Aaron Sorkin teki onnistuneen oikeussalidraaman Chicagon seitsikon surullisenkuuluisasta oikeudenkäynnistä.

Draama

The Trial of the Chicago Seven, ohjaus Aaron Sorkin, pääosissa Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Mark Rylance, Frank Langella. 129 min. K16 ★★★★

Vuonna 1961 syntynyt Aaron Sorkin on yksi Hollywoodin tunnetuimmista liberaaleista, muun muassa sellaisten hienojen elokuvien kuin Kunnian miehiä, Moneyball, The Social Network ja Charlie Wilsonin sota käsikirjoittaja. Televisiossa hänen tunnetuimpia töitään ovat rehellisen demokratian ja riippumattoman sekä lahjomattoman tiedonvälityksen merkitystä korostaneet sarjat West Wing (1999–2006) ja Newsroom (2012–14)

The Trial of the Chicago Seven -elokuvan käsikirjoitus valmistui jo 2007, osana Sorkinin Dreamworks-elokuvayhtiön kanssa tekemää kolmen käsikirjoituksen sopimusta. Idean takana oli Steven Spielberg, jonka piti alun perin ohjata elokuva, mutta tuolloisen käsikirjoittajien lakon vuoksi projekti pantiin jäihin. Vuosien varrella ohjaajaehdokkaina käväisivät muun muassa Paul Greengrass ja Ben Stiller, mutta elokuva valmistui viimein Sorkinin itsensä ohjaamana.

Elokuvateattereiden sulkeminen koronapandemian vuoksi puolestaan teki sen, että ­The Trial­ of the Chicago Seven myytiin lopulta Netflixin levitykseen. Nyt se tulee rajoitettuun teatterilevitykseen ja 16. lokakuuta Netflixille.

Aihe tulee 52 vuoden takaa Chicagosta. Vietnamin sotaa vastustaneet kansalaisjärjestöt suunnittelivat 1968 demokraattien puoluekokouksen aikaan Chicagoon mittavia sodanvastaisia mielenosoituksia. Niistä tuli kuitenkin valtaisa mellakka, jonka jälkimainingeissa kahdeksan eri järjestön johtajaa asetettiin syytteeseen väkivaltaisiin mellakoihin yllyttämisestä. Mustien militantin Mustat pantterit -järjestön johtajan Bobby Sealen oikeusprosessi kuitenkin irrotettiin muiden oikeudenkäynnistä ja näin jäljelle jäi niin sanottu Chicagon seitsikko.

Oikeudenkäynnistä tuli tuomarin ennakkoluulojen ja perustuslain vastaisen toiminnan sekä vastaajien käytöksen vuoksi ruma farssi.

Sorkin on kirjoittanut ja ohjannut oikeudenkäynnistä hyvin aiempien töidensä kaltaisen kokonaisuuden: liberaalin, puhe­liaan ja paikoin vähän uuvuttavan, mutta myös älykkään, terävän ja hauskan. Elokuvallisia arvoja lähes 90-prosenttisesti oikeussalissa tapahtuvasta elokuvasta ei liiemmin löydy, mutta sen pohja, näyttelijöiden ensemble-työskentely, on todella vahva.

Sacha Baron Cohen (vas.) tekee erityisen onnistuneen roolin aktivisti Abbie Hoffmanina. Jeremy Strong näyttelee aktivisti Jerry Rubinia.­

Kokonaisuutena hienosta näyttelijäporukasta erottuvat etenkin Sacha Baron Cohen radikaalin Youth International Partyn toisena nokkamiehenä Abbie Hoffmanina, Mark Rylance seitsikon puolustusasianajajana William Kunstlerina sekä konkarinäyttelijä Frank Langella tuomari Hoffmanina. ­Michael Keaton heittää jäntevän pikkuroolin Yhdysvaltain entisenä oikeusministerinä Ramsey Clarkina.

Vuonna 1968, vastakulttuurin ja Vietnamin sodan vastustuksen kiihkeimpänä aikakautena, Yhdysvallat oli hyvin jakautunut, mistä on hyvä löytää analogiaa nyky-Yhdysvaltoihin, jossa jakaannus on, jos mahdollista, vielä syvempää.

Esimerkiksi rasismi ja poliisiväkivalta ovat polttavia kysymyksiä Yhdysvalloissa siinä missä ne olivat sitä myös 50 vuotta sitten. Black Lives Matter -liikkeen ympärille syntyneet mellakat eivät juuri eroa vuoden 1968 Chicagon mellakoista, koska niiden pohja on osittain sama.

Tämän Sorkin toki huomioi elokuvassaan, vaikkakaan ei osoittelevasti. Fiksusti hän myös poimii mielipide-eroja syytettyjen välillä sekä näyttää, kuinka henkilökohtaiset kaunat ja mielipiteet saattavat kohtalokkaasti korruptoida sekä demokratiaa että oikeusprosesseja.

The Trial of the Chicago Seven on Aaron Sorkinilta vasta toinen oma ohjaustyö. Merkittävää ohjaajaa hänestä ei ehkä enää tule, mutta oman sanomansa kiinnostavaan välittämiseen hänen ohjaajankykynsä kyllä riittävät.